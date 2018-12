POR ESAS CALLES DE DIOS

# En plena trasformación Altamira, la joya de la corona de Tamaulipas, con Alma Laura Amparán

# Histórica la medida de que el Ayuntamiento opere el relleno sanitario

# En una sesión extraordinaria de cabildo desarrollada en días pasados, se aprobó en pleno tomar posesión del relleno sanitario que por más de 15 años lo operó TECMED, luego de vencerse el compromiso el pasado mes de noviembre con el actual Ayuntamiento

* Lo que siempre ha caracterizado a la alcaldesa, es ver con mucha responsabilidad el beneficio de los altamirenses desde que tomó las riendas de la administración por mandato de los habitantes del municipio durante su primer periodo, así como el votante le volvió a confiar la continuidad de Alma Laura, por tres años más.

# El Ayuntamiento tiene la capacidad para operar el relleno sanitario con personal calificado que trabaja en el departamento de Servicios Públicos ya que a partir del martes 4 del mes de diciembre se opera con normalidad por parte, repito de trabajadores de Servicios Públicos y a su vez, le presta el servicio a Ciudad Madero como a Tampico; en días próximos se reunirán los dos alcaldes para afinar las nuevas reglas del servicio que les prestará Altamira a sus municipios vecinos.

# La fortaleza de doña Alma Laura es su gente: mujer de palabra, mujer que sabe que el tiempo vale oro y las cosas hay que enfrentarlas con mesura y siempre buscando la grandeza del municipio, es por eso que quiere dejar una verdadera huella de servicio en su tierra que la vio nacer, donde vive con su familia y donde piensa vivir su vejez y en armonía con sus paisanos, de ahí su fortaleza… Altamira ya dejó de ser el municipio que avanzaba muy despacio en su infraestructura, desde la llegada de Alma Laura las cosas le han cambiado al municipio.

# La instrucción que ha girado la Alcaldesa para empezar es el saneamiento del foco de infección en que lo tenía operando TECMEC, se comprometió a remediar toda esa área y construir un nuevo relleno, claro que Altamira después de haber tomado esta medida será otro, ya que los problemas añejos de servicios públicos ya no serán así, sino todo lo contrario: serán de calidad y mucho respeto a sus habitantes ya que serán garantizados de por vida, porque Alma Laura, catapulta al Municipio con estas medidas hacia la excelencia de salubridad y de servicios básicos, es una muestra para muchos políticos que siguen reacios a no querer ver que a Altamira ya no puede voltear para atrás, la política vieja impuesta por muchos años frenó al municipio, eso ya no cabe en esta administración con liderazgo sólido, que ha construido junto con gente valiosa que la acompañan en esta gran aventura a doña Alma Laura, en gobernar bien y hacer de Altamira un municipio ejemplo para Tamaulipas y para el país y así en fortalecer con orgullo la frase: “LA JOYA DE TAMAULIPAS” es ALTAMIRA con Alma Laura Amparán, como primera autoridad municipal le va muy bien y en el 2019 se esperan grandes proyectos de más infraestructura… Es Cuanto.