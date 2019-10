EN CONCRETO

Por: Ángel A. Guerra

En Presupuesto y Migración, la 4T falla

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso local, GERARDO PEÑA FLORES, refrendó su exigencia de justicia presupuestal al gobierno federal, al suscribir la iniciativa de punto de acuerdo del Grupo parlamentario del PAN, que exhorta al titular del ejecutivo federal y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que convoquen a una Convención Nacional Hacendaria a efecto de que esa retribución se refleje en el Ejercicio fiscal 2020.

Abordado por los reporteros en los pasillos del Congreso, el líder parlamentario formuló un enfático llamado al pueblo tamaulipeco “a defender peso por peso, el presupuesto que el gobierno federal debe canalizar a la entidad como parte de sus participaciones”, al explicar que la Convención Hacendaria a la que se convoque, lleva el propósito de revisar la fórmula de distribución del Fondo General de Participaciones, en aras de establecer mecanismos para fomentar la recaudación de las entidades federativas, con el objeto de aumentar la retribución del esfuerzo recaudatorio del estado de Tamaulipas, en el presupuesto de egresos de la federación para el ejercicio fiscal 2020.

En la exposición de motivos, planteada en tribuna por el diputado ARTURO SOTO ALEMÁN, el Grupo Parlamentario del PAN precisó que la reestructuración del sistema tributario costó a la entidad más 280 millones de pesos “y nuestra presencia recaudatoria se incrementó en 1,100%, teniendo como resultado que Tamaulipas aporta a la Federación 67 mil millones de pesos más que hace dos años, es decir, por cada cuatro pesos que contribuíamos antes, hoy contribuimos con un peso más”.

Citó que la estrategia de la citada reestructuración del sistema tributario, representó un incremento en la recaudación primaria y secundaria de impuestos federales, trayendo aparejado con ello, un aumento en la captación general de ingresos tributarios por estos rubros, por lo que, las acciones implementadas en materia fiscal y administrativa por parte de nuestra Entidad, representaron una oportunidad de crecimiento económico no solo para Tamaulipas, sino también para el país.

Con base en lo anterior -concluyó- “consideramos que al establecer un Fondo de Compensación de los Excedentes Recaudados de Ingresos Tributarios por las Entidades Federativas, se estaría incentivando a los Estados, a elevar sus índices recaudatorios de impuestos federales, lo cual incrementaría el monto general de los ingresos participables, y por ende el bienestar de todos los mexicanos”.

Y apuntó:

“En Tamaulipas reconocemos que hay Estados que No Pueden generar más riqueza. Pero sabemos que también hay Estados, que No Quieren hacer el esfuerzo que implica recaudar más. Lo que trae como consecuencia una distribución inequitativa por parte de la Federación, toda vez que a Tamaulipas se le devuelve menos del 20% de sus aportaciones, mientras que a entidades federativas como Guerrero, Tlaxcala o Chiapas, se les da casi 7 veces más de lo que aportan a la bolsa Nacional”.

Así mismo, propone exhortar al Congreso de la Unión, a efecto de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2020, se le asigne a Tamaulipas, y el resto de las Entidades Federativas, el monto proporcional al incremento recaudatorio obtenido durante el ejercicio fiscal del 2018, resaltando que en este ejercicio, nuestro Estado obtuvo un 20.5% de crecimiento en la recaudación de tributos federales.

De otro lado, le comparto que en Reynosa, la Alcaldesa MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ, entregó un donativo de 10 toneladas de frijol al Banco de Alimentos de Reynosa, A. C., dentro de la campaña Hambretón 2019, que une el esfuerzo solidario de los reynosenses a favor de quienes más lo necesitan, con la donación de comestibles, que irán a una mesa, para cubrir la dieta diaria de niños, adolescentes y adultos mayores.

“Creo que la alimentación es el principio para el buen desarrollo de una comunidad”, dijo la Doctora MAKI ORTIZ DOMÍNGUEZ, quien felicitó por su trabajo a los integrantes del Banco de Alimentos, cuyo Patronato preside el Doctor JOSÉ HUGO RAMÍREZ MEJÍA, quien entregó un reconocimiento a la Alcaldesa: “Gracias a Dios por su vida, compromiso fiel y generoso en la lucha contra el hambre y la desnutrición; Tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber”.

Colaborar con quienes necesitan alimentos, dijo la Presidente Municipal, “Es una forma de enseñar a nuestros hijos que hay que trabajar en equipo, que hay que participar, que no podemos pasar de largo cuando hay gente que sufre”.

El Doctor RAMÍREZ MEJÍA agradeció a quienes colaboran con el Banco de Alimentos de Reynosa, y felicitó a la Doctora MAKI ORTIZ por parte del organismo ciudadano y de la comunidad a la que sirve: “Su presencia siempre ha sido un baluarte para nosotros, y su solidaridad crece día a día, encaminada precisamente a la atención de los problemas alimentarios”.

En la ceremonia, inaugurada por la Doctora MAKI ORTIZ DOMÍNGUEZ, en la plaza Niños Héroes, de Reynosa, participaron, el Coronel ARIEL GÓMEZ ROMERO, representante de la 8a Zona Militar; el Secretario Técnico del Ayuntamiento, Lic. HUGO RAMÍREZ TREVIÑO; la Pastora DOLLY SALINAS GUZMÁN; el Sacerdote JOSÉ LUIS CERDA, de la Iglesia de Guadalupe; el Regidor JOSÉ ALFONSO PEÑA RODRÍGUEZ; las integrantes del Banco de Alimentos, Señoras AMALIA TREVIÑO de RAMÍREZ; SILVERIA GONZÁLEZ y MARINA DE LÓPEZ.

[-Entreparéntesis: el GPPAN en el Congreso local, emitió otro exhorto a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del Gobierno de México, y a la Comisión de Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a fin de que se implementen las acciones conducentes para atender y apoyar la problemática de plagas que aquejan al sector cañero de Tamaulipas, en aras de rescatar y conservar la agroindustria del azúcar-].

Vuelvo al tema legislativo para compartirle que el diputado HÉCTOR ESCOBAR SALAZAR refirió que en Matamoros, más de mil 500 personas migrantes, viven en condiciones inhumanas, ocupando como “hogar” la plaza conocida como “Puente nuevo”, por lo que pidió al Gobierno Federal asumir su responsabilidad y atender de forma integral, esta problemática.

“La política migratoria es competencia federal, y es evidente que en la actualidad, no existen condiciones dignas para los migrantes en nuestro país. Es de suma trascendencia que las autoridades federales competentes, atiendan de manera urgente el problema migratorio en nuestro Estado, particularmente en la zona fronteriza”, señaló en el marco de la sesión de este domingo.

En este Punto de Acuerdo, respaldado con el voto de la mayoría del Congreso, planteó la problemática de un grupo de migrantes en Matamoros, que viven en condiciones inhumanas, donde es imposible garantizarles seguridad, salud y educación, situación que se replica a lo largo de todos los Municipios que conforman la frontera tamaulipeca.

Refirió que este tema, está afectando a la sociedad tamaulipeca, en diversos rubros, como ejemplo, citó los recientes bloqueos en el Puente Internacional de Matamoros con la frontera de Estados Unidos, realizados por la comunidad migrante y que afectó la vida familiar y laboral de los habitantes de esta región.

“La migración no es una circunstancia nueva y tampoco es transitoria, por lo que solicitamos a la Federación, asuma su responsabilidad para con los migrantes y no abandone a Tamaulipas en esta tarea”, enfatizó ESCOBAR SALAZAR.

En Río Bravo, entre tanto, el Secretario del Ayuntamiento LAURO ENRIQUE NÁJERA GONZÁLEZ, en representación del Presidente Municipal CARLOS ULIVARRI LÓPEZ, declaró instalado este viernes el Comité Municipal de Protección Civil, con el objetivo de estar preparados para atender cualquier contingencia.

Dicho comité está integrado por autoridades de los tres órdenes de gobierno a través de diferentes dependencias, cuyos representantes deberán mantener comunicación y coordinación para activarse en caso de ser necesario.

El Secretario NÁJERA GONZÁLEZ tomó protesta a los integrantes del comité, quienes deberán estar atentos a cualquier alerta, comunicado o llamado por parte de Protección Civil municipal.

Entre las dependencias que forman parte de este organismo, se encuentran el Ayuntamiento de Río Bravo, el Sistema DIF, Protección Civil municipal y estatal, Policía Federal, SEDENA, Secretaría de Salud, COEPRIS y representantes de las cámaras empresariales entre otros.

Cabe destacar que la temporada de huracanes se mantiene vigente hasta el mes de noviembre, además que el viernes de la semana anterior ingresó el frente frio número 4 de la temporada invernal.

Por asociación temática, le comparto que el Gobierno Municipal de Río Bravo a través de la dirección de Servicios Públicos Primarios, realizó durante la semana del siete al doce de octubre, trabajos de bacheo en calles de las colonias Roberto Guerra y Benito Juárez.

Alrededor de 460 metros cuadrados de concreto hidráulico fueron utilizados para cubrir los baches de las calles Vicente Guerrero, Francisco Sarabia y Cinco de Mayo, arterias que son de las más transitadas del sector y que sirven de acceso al panteón municipal.

Cambio de orientación temática para comunicarle que en Matamoros y con la representación del alcalde MARIO ALBERTO LÓPEZ HERNÁNDEZ, el secretario de Educación, Cultura y Deporte, ALEJANDRO VILLAFAÑEZ ZAMUDIO entregó reconocimientos a los familiares de los integrantes del grupo Los Norteños de Río Bravo y de PEPE Charango, durante el homenaje póstumo que se les rindió en el marco del sexto Encuentro de Música Norestense.

A nombre del Presidente Municipal, el titular de la SECUDE, ALEJANDRO VILLAFAÑEZ ZAMUDIO agradeció la presencia de los matamorenses que se dieron cita en la plaza principal “Miguel Hidalgo” para homenajear a los hermanos ELÍAS y CUITLÁHUAC HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ y a PEPE Charango por llevar la música norestense a los diferentes rincones de México.

En el homenaje en el que también estuvieron presentes: la directora general de Cultura, LARISA LÓPEZ CARILLO, así como también FABIOLA JASMÍN AVIÑA DOMÍNGUEZ, en representación de la Dirección General de Culturas Populares, Indígenas y Urbanas.

La Dirección de Culturas Populares, Indígenas y Urbanas de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México reconoce el valor de la vida y la resistencia que se expresa a través del arte por ello estamos aquí rindiendo homenaje al noreste mexicano.

Mientras que en Tampico, con la finalidad de ampliar y fortalecer los espacios turísticos de la ciudad y homologar el concepto arquitectónico del centro histórico, el Presidente Municipal CHUCHO NADER inauguró, este sábado el área gastronómica de las tradicionales “Tortas de la Barda”, ubicada en la calle Héroe de Nacozari de la zona de los mercados.

Acompañado por los miembros del Cabildo y representantes de organismos empresariales, el jefe de la comuna destacó que el proyecto de remodelación de esta zona gastronómica, responde a uno de los anhelos de muchos tampiqueños que deseaban contar con un espacio de mayor funcionalidad y presencia turística para el consumo de uno de los platillos más emblemáticos de la gastronomía local.

“Estamos muy contentos, porque durante muchos años, los tampiqueños anhelaron contar con un espacio digno para disfrutar de las tradicionales tortas de la barda, uno de los platillos más emblemáticos de nuestra gastronomía que ahora contará con estas instalaciones más amplias, funcionales, higiénicas y en total armonía con nuestro centro histórico”, expresó.

CHUCHO NADER precisó que en los trabajos de remodelación se destinó una inversión municipal de 2.4 millones de pesos.

El mandatario puntualizó que Tampico continuará consolidándose como la capital de la huasteca y el motor de desarrollo económico de la región sur tamaulipeca.

A propósito de Nuevo Laredo, el Gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA y la Presidenta del Sistema DIF Tamaulipas, MARIANA GÓMEZ de GARCÍA CABEZA DE VACA, acompañados por el Presidente Municipal ENRIQUE RIVAS CUÉLLAR y su esposa SILVIA ADRIANA HERRERA ZARATE, titular del DIF Municipal tuvieron a su cargo la inauguración y premiación de la “Copa Tam de Golf con Causa”.

Con gran éxito se llevó a cabo la tercera edición de la “Copa Tam de Golf con Causa”, que logró una recaudación de 11.4 millones de pesos que serán destinados al programa “Nuestros Niños, Nuestro Futuro”, con el que se brinda atención integral a niñas, niños y adolescentes en situación de orfandad producto de casos de violencia por la inseguridad que atraviesa nuestro país.

La edición 2019 de esta copa, tuvo como sede el campo de golf del Club Campestre de Nuevo Laredo, y en ella participaron más de 220 jugadores de diferentes municipios, promoviendo un espacio de convivencia y generando con ello una gran recaudación que se suma al fideicomiso del programa, para contribuir a mejorar la calidad de vida de la niñez de Tamaulipas en condiciones de vulnerabilidad.

“Quiero agradecer a mi esposa MARIANA y a todo su equipo de trabajo por impulsar este programa único en su tipo a nivel nacional que apoya a todos esos niñas, niños y adolescentes por culpa de hechos violentos quedaron en condiciones de orfandad y que no tienen quien vea por ellos y que a través del DIF Tamaulipas se les otorgan becas, apoyo alimentario y seguimiento a cada uno de ellos para que en un futuro puedan ser mujeres y hombres de bien”, dijo el mandatario estatal.

De otro lado:

¡Ah!, opinan quienes conocen de aguacates que FRANCISCO ‘Kiko’ ELIZONDO no se va de la dirigencia estatal del PAN, porque está predestinado a la reelección.

Y panistas tan reconocidos como el propio ex presidente estatal de Acción Nacional, el diputado FRANCISCO GARZA DE COSS, considera que “el reto político-electoral del PAN en el 2021 no está para andar con experimentos”, por lo que se pronunció por la reelección de ‘KIKO’ ELIZONDO SALAZAR.

GARZA DE COSS explicó que ELIZONDO SALAZAR ya mostró fehacientemente capacidad política como operador de clase al frente de Acción Nacional, por lo que lo congruente sería que siga al frente del PAN en Tamaulipas.

“Aunque esa decisión le corresponde a él”, atajó el diputado reynosense.

Concatenando temas, el diputado reynosense ALBERTO LARA BAZALDÚA rompió récord de visitas en la emisión de su reciente video -¡600 mil en menos de 24 horas!-, donde asume la defensa de los más pobres de los pobres, en tanto que en una consulta ciudadana realizada en Matamoros, el popular líder del Sindicato Independiente de Obreros en Plantas Maquiladoras de Reynosa, deja abismalmente atrás a la chihuahuense SUSANA PRIETO TERRAZAS, en la que porcentualmente obtienen 70 y 30 por ciento, respectivamente, de opiniones a favor como representante de los obreros.

¡Nomás!

A propósito de Acción Nacional, el dirigente del PAN en el país, MARKO CORTÉS MENDOZA, aseguró que la figura de la revocación de mandato, en tiempos de un gobierno centralista, autoritario y con la conformación de amplias clientelas electorales, parece más una estrategia de Morena para luego, con alguna legislación secundaria, impulsar la reelección o ampliación de mandato del Presidente de la República en 2024 y con ello perpetuarse en el poder.

Señaló que la prueba indiscutible de esa burda maniobra es que la mayoría morenista no acepta que se empiece a utilizar la revocación hasta el próximo sexenio, sino busca que sea durante el actual gobierno de LÓPEZ OBRADOR.

“La revocación del mandato mal utilizada podría traer gobiernos menos eficientes y más irresponsables, que solo apuesten por construir clientelas electorales, es un traje a la medida que Morena quiere hacerle al Presidente, un instrumento político electorero para beneficiarse como partido y perpetuar al Presidente en el poder. Es un despropósito para intentar manipular la voluntad de los ciudadanos, cuando 8 de 10 mexicanos rechaza cualquier tipo de reelección presidencial en México”, indicó.

Vuelvo a la ‘polaca’ para apuntar que cada vez son más claros e insistentes los indicios que conducen a la diputada federal victorense MARIANITA RODRÍGUEZ MIER y TERÁN, como parte del proyecto municipal del PRI en Victoria para la Sucesión municipal, pues MARIANA es, en efecto, un excelente ‘cuadro’ para disputar los poderes de la capital el 2021.

Eso, amén de que pertenece a una extensa genealogía de políticos y servidores públicos que, de hecho, ya están unidos en torno a la propuesta, de modo que, andando el tiempo, MARIANA será a no dudarlo, la candidata tricolor a la sucesión de XICO.

Por cierto, quizá no específicamente con ese fin, pero la Diputada Federal MARIANA RODRIGUEZ MIER y TERÁN conversó con el Presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, ALEJANDRO MORENO CÁRDENAS, donde coincidieron en seguir defendiendo en la Cámara de Diputados los derechos de las mujeres, creando leyes justas y exigiendo al gobierno federal mayor atención en las causas sociales de las familias tamaulipecas.

Por asociación temática, conversando ayer en el Congreso con el diputado FLORENTINO ‘Tino’ AARÓN SÁENZ COBOS, se pronunció a favor de cualquiera de los dos métodos internos que aplique el PRI para la selección del sucesor de YAHALEEL ABDALA, ya sea a través de la Convención de Delegados o elección abierta a la base militante.

Dijo además que su sector la CNC, trae excelentes ‘gallos’ para la dirigencia estatal del PRI, pero no se pronunció por ninguno en particular, pues para no meterse entre las patas de los caballos, opinó que EDGAR MELHEM, TOMÁS GLORIA y ENRIQUE CÁRDENAS, los tres del sector cenecista, harían un excelente papel.

Pero, quien quede al frente, dijo, tiene ante sí el gran reto de convocar a la unidad y de abocarse a la recuperación de los espacios perdidos, pues lamentó que en el Congreso local, donde antaño eran abrumadora mayoría, hoy solo tienen tres diputaciones locales.

“Lo que está en juego no es cualquier cosa”, dijo e indicó que “si el próximo líder priista no se aplica a su tarea, estamos en riesgo de perder el registro”.

‘TINO’ SÁENZ admitió que el PRI no solo perdió votos, sino también la confianza ciudadana, “y esa hay que ir a recuperarla”.

En la misma onda, le pregunto:

¿YEIDCKOL POLEVNSKY y BERTHA LUJÁN URANGA quedaron fuera del proceso de sucesión nacional en Morena, o solo se trata de uno más de los muchos ardides publicitarios de ALEJANDRO ROJAS DÍAZ DURÁN para desorientar a la militancia y ganar tiempo y espacio frente a la ya muy cuestionada elección interna?

Vaya usted a saber, pero la última novedad en el ya muy “manoseado” caso de reestructuración de mandos en el partido del presidente LÓPEZ OBRADO0R, es que un presunto fallo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación habría ‘inhabilitado’ a YEIDCKOL y LUJÁN URANGA, merced a que -y aquí ‘mete su cuchara’ el suplente de RICARDO MONREAL- ambas formaban parte del Comité Ejecutivo Nacional por elecciones anteriores.

“Es como si la reciente reforma aplicada al interior de Morena -explica ROJAS DÍAZ DURÁN-, se tratara de otra ‘Ley Bonilla’ pero dentro del partido”, de ahí que esa versión subjetiva del proceso esté contaminada de incredulidad, porque quien la dispersa es otro más de los aspirantes a la dirigencia.

Y no es cualquier aspirante, es el más grande mitómano que ha generado Morena en sus últimos meses, habida cuenta de que aquí en Tamaulipas, por ejemplo, ha venido a vomitar estiércol contra los propios aspirantes al liderazgo nacional, salpicando de suciedad a los funcionarios obradoristas, encabezados por el Delegado federal JOSÉ RAMÓN GÓMEZ LEAL.

Y este espacio no asume la defensoría de oficio de nadie, que conste, pero esa enfermiza ‘cualidad’ de ROJAS DÍAZ DURÁN para imputar a terceros, deja siempre bajo cuestión cualquier señalamiento que hace, como este último en el sentido de que YEIDCKOL y LUJÁN URANGA habrían quedado fuera de la jugada nacional de Morena.

Lo afirma, por supuesto, porque así conviene a sus intereses.

… Y las de su protector en el Senado.

Sea como fuere, el resultado de la elección nacional de Morena siempre quedará bajo cuestión, manchando de paso a los futuros candidatos a diputados federales, presidentes municipales y diputados locales de Tamaulipas 2021, quienes -en teoría- vendrían a formar parte de la “avanzada” de alguno de los gallos que le anda comiendo prematuramente el mandado a LÓPEZ OBRADOR, de cara a la todavía lejanísima Sucesión Presidencial 2021.

¡Y él tan entretenido en ‘Las Mañaneras’!

Pero, cuidado: el siguiente “manotazo” que dé sobre el escenario electoral de Morena, vendrá con lumbre.

Esté pendiente.

Antes de que se me pase, deje decirle que en el marco de las actividades de prevención y de lucha contra el cáncer de mama, además de crear conciencia sobre la autoexploración, la Secretaria de Equidad y Generó y Derechos Humanos de la Sección 30, realizará la feria de la salud el próximo 17 de Octubre en la explanada de esta organización sindical.

MAYTE VALDEZ VALENCIA, titular de la secretaria en mención, dijo que dentro de las actividades para conmemorar el día internacional del cáncer de mama, se realizaran una serie de actividades enfocadas hacia la detección y prevención de este tipo de padecimiento y otras enfermedades que aquejan a la población y que detectado a tiempo puede ser eliminado.

Dijo que por instrucciones del profesor JOSÉ RIGOBERTO GUEVARA VÁZQUEZ, se fomenta entre los trabajadores de la educación, la prevención de enfermedades, especialmente de este tipo de padecimientos, pero además, el cuidado de la salud específicamente en este tipo de eventos en donde se proporcionan varios servicios relacionados el tema de la salud.

En la feria de la salud que dará inicio a las 10:00 am en la explanada del edificio sindical el próximo 17 de Octubre, como se ha hecho en los años anteriores, se ofrecerá el examen de glucosa, salud bucal, examen prostático y se otorgaran pases para la realización de mastografías.

Por último, el Centro Especializado de Idiomas para Niños y Adolescentes de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (CEINA-UAT), entregó certificados TOEFL a cuarenta de sus alumnos del nivel junior en virtud de que han demostrado su capacidad para escribir y hablar en lengua inglesa.

Con el respaldo del Rector JOSÉ ANDRÉS SUÁREZ FERNÁNDEZ, este centro educativo da cumplimiento a los objetivos de seguir a la vanguardia en la enseñanza de lenguas extranjeras para los menores de edad, quienes tienen la oportunidad de contar con profesores acreditados con normas internacionales, además de la posibilidad de realizar estancias de verano en países extranjeros como Canadá.

Los alumnos que recibieron sus respectivas constancias de TOEFL son estudiantes de secundaria y de bachillerato cuyos padres confían en la UAT para que los niños y jóvenes aprendan una segunda y tercera lengua, ya que se ha demostrado que el aprendizaje de idiomas garantiza más conocimientos y mejores posibilidades para el futuro.

Por hoy es todo, nos leemos mañana.