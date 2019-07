T E C L A Z O S

EN REYNOSA TENEMOS SIRENA Y “UN SIRENITO”

LA ALCALDESA de Reynosa Maki Ortiz Domínguez, está prácticamente convertida “en la sirena del dios Tláloc”, porque cuando se presentan torrenciales aguaceros, como sucedió hace dos semanas, e inundó colonias “como la Paseo de las Flores” y demás aledañas, esta mujer, acompañada de “su sirenito” Hugo Ramírez Treviño, “al estilo obra teatral”, y en plan dramático, ambos, como actores cinematográficos, “se metieron con ropa y zapatos con el agua hasta la cintura”, para aparecer como “los genuinos salvadores” de quienes sufrieron este grave problema natural. Pero las familias afectadas, que perdieron “todo lo de sus casas”, hasta hoy en día, NO HAN RECIBIDO LA AYUDA de la inhumana alcaldesa MAKI ESTHER, porque ésta, “ni el pomadoso de su lacayo”, han tenido la menor intención de ayudar con estufas, refrigeradores y demás enseres para las reales necesidades del hogar. O Bien que demuestren lo contrario.

PERO ESO SI, la edil Maki Ortiz y su “hombre de confianza” Hugo Ramírez, CUAL VILES SERVIDORES HIPÓCRITAS, que se ufanan diciendo que, “les importa mucho ayudar a la gente de Reynosa”, por lo evidente el caso que hoy nos ocupa, ellos, como autoridades municipales, hasta ahorita, “NI MAKI, ni nadie del Ayuntamiento, incluso ni el viejón del DIF, “primer damo” CARLOS PEÑA GARZA, “no ha mostrado, ni la más remota intención” de ayudar con realismo a esas humildes familias afectadas por la tromba, familias que, están decepcionadas de MAKI, porque “HAN VENIDO COMPROBANDO LA HIPOCRESÍA DE LA ALCALDESA”, porque esta, se está haciendo la desentendida, para que el tiempo corra y evitar verse obligada a ayudar a esas gentes desamparadas, las que hoy, mucho necesitan de la ayuda de MAKI como primera autoridad municipal. Pero esta, nada quiere saber de ellas. Que lamentable ¿Verdad?.

EN CAMABIO, si se tratara de una ruidosa fiesta o pachanga con la participación “de la tracalosa” en eso, más pronto que inéditamente MAKI y el viejón de su marido y “el sirenito” de Reynosa Hugo Ramírez Treviño, si obrarían por invertir y darle alegría a la gente, porque eso, naturalmente, “si es conveniente para ellos”, PORQUE SI LES REDITÚA DINERO, pero como en el caso de las inundaciones, “no hay negocio”, por este motivo, la Presidente Municipal y sus allegados, han mostrado desinterés respecto a llevarles auténticos apoyos a los afectados. Dedicándose MAKI y colaboradores del municipio, a “desaguar las áreas inundadas” y llevar camiones de servicios primarios, para recoger todo lo que se le echó a perder a la gente, por causa del aguacero que vino a dejar a muchas familias en la vil desgracia social, pero eso a MAKI, le ha sido ambiguo, ecuánime e indiferente. Y por este letal motivo, sería bueno que la alcaldesa, diga ¿Qué apoyos dio a las familias víctimas de la tromba?. Y SE DEN CUENTA a ciencia cierta QUE MAKI, no las ha ayudado en nada, porque esta jefa del pueblo, “solo busca hacer el bien cuando algo le representa negocio”, esa es la cruda realidad.

EN CONSECUENCIA, les diré que, la inconcebible e imperdonable actitud de MAKI; es porque esta señora de origen chihuahuense, en plan emblemático “solo busca el bien propio y no el bienestar colectivo”, por ejemplo: Si se tratara de invertir los millones de pesos necesarios, “en una candidatura” para su hijo CARLITOS, como lo intentó con MORENA, tengan la plena certeza de que, con la lana del pueblo, “aventaría toda la carne al asador” y “no le importaría gastar en ese abanderamiento político”, porque repito y reitero que, hacer Diputado, “al bueno para nada de su vástago”, es una de sus ilusiones y en eso, SI INVERTIRÍA el dinero que no es suyo, pero lo bueno de todo esto, es que la gente de Reynosa, ya se viene dando cuenta de que “MAKI, SOLO JALA PARA DONDE LE CONVIENE” y en esto de las inundaciones, se ha reflejado que a ella, no le importa ayudar a la gente afectada, como ocurrió en el caso del reciente chubasco, suscitado en la colonia “paseo de las Flores”.

Y SI EL AYUNTAMIENTO que MAKI preside, obró por desaguar las colonias inundadas con bombas extractoras del municipio, esa es su obligación, es su trabajo, es parte de lo que tiene que hacer como autoridad y, “no le está haciendo ningún favor a la ciudadanía”, porque para eso, ella devenga un salario, por cierto muy decoroso o preponderante: Y si la Doctora Ortiz Domínguez cree que le hace un favor a la gente, por sacar el agua de las áreas inundadas, está rotundamente equivocada. Detalle por el cual repito, las familias de todos los estratos sociales y más las humildes, que creían y confiaban en doña MAKI, ya están viendo de manera distinta a la irresponsable Presidenta Municipal, la que, “más que servir, obra por servirse”, dejando en claro, los obvios abusos QUE ELLA CONSUMA, HACIENDO USO Y GALA DEL DINERO PÚBLICO.

PARA CONCLUIR, hay que señalar que, “el problema de las inundaciones en las colonias ya referidas”, fue por obra y gracia de la irresponsabilidad de Protección Civil, todo porque MAKI, su viejón CARLOS y hasta su muchacho, “andan más interesados” en ver cómo le van hacer, para tomar parte, en la siguiente ronda electoral, porque ella, de “IPSO FACTO” ya anda en campaña”, porque la susodicha ORTIZ DOMINGUEZ, quiere a costillas del dinero del pueblo, “intentar ser candidata a gobernadora”, cuya postura me parece infantil e irrisoria y meramente lamentable, porque SI MAKI, NO PUEDE RESOLVER LOS PROBLEMAS DE REYNOSA, “menos podría resolver los del estado”, por su evidente falta de capacidad, percatándose la gente de Reynosa y la de Tamaulipas que, esta desdibujada mujer, “anda más engolosinada” en buscar un nuevo escaño público o político, que ayudar a la gente de las inundaciones, ¿Cómo laven?.

