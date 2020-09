EN TAMAULIPAS, ¡ITAIT SÍ GARANTIZA TRANSPARENCIA!

HIPÓDROMO POLÍTICO

Humberto Rangel Vallejo, al frente del ITAIT trabaja con el objetivo de inculcar la cultura de la rendición de cuentas en Tamaulipas.

El Gobernador de Tamaulipas pidió, desde Reynosa, pidió, una vez más, poner alto al uso de los recursos que los estados aportan a la federación, en proyectos faraónicos.

Jaime Cárdenas es el decimo segundo funcionario de la 4T en abandonar el barco en menos de dos años: ¿presagio de tormenta?

¿Arturo Herrera, secretario de Hacienda Federal, estará haciendo maletas para dejar el cargo? ¿Será el número 13?

Las comunidades rurales de Altamira también reconocen el trabajo de Alma Laura Amparán Cruz.

Como Nohemí Alemán nunca perteneció al PAN, su salida no duele: Javier y Javier.

¿Qué Xicoténcatl González Uresti se va antes del día último? Esa si es una muy buena noticia.

Desde el 11 de febrero pasado, Humberto Rangel Vallejo, asumió como presidente del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas, el ITAIT.

Un antes y un después del pleno arranco el 11 de febrero de 2020, trabajando en medio de una pandemia, pero a pesar de ello no han descansado. Han estado trabajando y recibiendo denuncias ciudadanas contra los sujetos obligados, que son todos aquellos entes que reciben recursos públicos. Y tienen la obligación de transparentar el uso y destino de los recursos públicos para que el ciudadano sepa cómo se trabaja y que hacen con los dineros que llegan del estado. y ayuda a la democratización.

El ITAIT, entonces, es el organismo garante para que los ciudadanos puedan obtener la información que requieran con cualquier sujeto obligado: Municipios, Gobierno del Estado, COMAPAS, Secretarías, incluyendo partidos políticos. El ITAIT, entonces, es el organismo que ofrece que la información llegue a los ciudadanos.

¿Entonces, como ciudadano, puedo preguntar cómo se gastan el dinero los partidos políticos? Por supuesto que sí. Y hay dos formas de solicitar la información: presencial o en línea. La primera, presencial, el ciudadano presenta un escrito que lleva a las oficinas del ITAIT en Ciudad Victoria y la otra es entrando al portal del Instituto de Transparencia, a través de donde se canaliza la información.

Asimismo, se pueden tomar dos caminos para conocer la información: la primera es por un recurso y la segunda es por una denuncia. Mientras en la denuncia el ciudadano acusa -dijo el Consejero Presidente del ITAIT- porque hay irregularidades, no te responden, no suben información a la página de transparencia, en el recurso se solicita la información. Y el ITAIT media entre la dependencia y el ciudadano, buscando que, efectivamente, haya democracia.

Mientras en 2019 hubo 700 recursos, en lo que va del año 2020 se llevan 600. Y es que el ITAIT, bajo la mano de Rangel Vallejo, dio un giro de 180 grados pasando de ser un “organismo de papel, inoperante, a un organismo donde se han dictado ya medidas de apremio y multas”. Así se demuestra con una multa que se aplicó al municipio de San Carlos por cincuenta y tres mil pesos y podría duplicarse el monto si el sujeto obligado no vuelve a contestar lo que un particular le está solicitando -que es información sobre un programa de transporte-, lo que le generaría una sanción adicional por arriba de los cien mil pesos no al municipio sino al funcionario omiso, y no con recursos públicos sino con recursos personales.

También al municipio de Padilla se le multó con veintiséis mil pesos por un recurso que metió un particular para solicitar información y que no se le está dando. Ello -dijo el presidente del ITAIT, con mucho orgullo- demuestra que “hay un antes y un después”.

“Vemos con agrado que los sujetos obligados están respondiendo”. En Tamaulipas se está respetando la Ley en la materia. Sin embargo, aún hay desconocimiento en lo que puede solicitar de información el tamaulipeco. No hay esa cultura. Y calculamos que sólo el veinte por ciento conoce sus derechos en cuanto a transparencia.

Y entonces, poco a poco, estamos regresando la tranquilidad a los tamaulipecos que hay un órgano que en materia de transparencia que esta trabajando, que no dejó de trabajar por la pandemia. Y hoy los funcionarios están aprendiendo que no es un chiste que te llegue una notificación y una sanción por parte del Instituto y hay que tomarlo con mucha seriedad porque traemos medidas de apremio que son públicas y medidas de apremio que son sanciones.

En los 12 años que tiene de vida el ITAIT nunca habían metido una medida de apremio pública. Todo, cuando más, llegaban a una amonestación y se iba al expediente. Y hoy ya se aplican multas.

El Instituto, para lograr sus objetivos, está en proceso de firmar convenios de colaboración a efecto de que se haga más grande la cultura de la transparencia. Y como ejemplo, apenas este día, se firmó un convenio con el Ayuntamiento del Mante.

Hoy el gran reto del ITAIT es que los sujetos obligados estén arriba del noventa por ciento en el portal de transparencia. Pero hay un buen principio -dijo el Consejero Presidente-: el tema se está tomando con seriedad.

Y remató Rangel Vallejo: este proceso no tiene reversa. Vamos por el cumplimiento de la transparencia en Tamaulipas. El tema es medular y somos también sujetos obligados porque recibimos recursos públicos. Estamos al noventa y nueve punto nueve por ciento de cumplimiento porque estamos poniendo el ejemplo.

1. Ayer martes, el Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, encabezó una intensa gira de trabajo por el municipio de Reynosa y, ahí, presidió el arranque de obras de rehabilitación y modernización de ocho avenidas principales, con lo que se habrá de mejorar la conectividad y la comunicación en favor de miles de automovilistas y operadores del transporte público en esa ciudad. Para tal fin, el Gobierno de Tamaulipas aplicó una inversión superior a los $245 millones de pesos, en obras que tendrán un impacto directo en más de 600 mil personas que utilizan diariamente las vialidades rehabilitadas.

Los tramos carreteros que serán modernizados son: el acceso carretera Reynosa-Monterrey, el Libramiento Matamoros-Monterrey, el Boulevard Hidalgo, la avenida Tiburcio Garza Zamora, el Libramiento Oriente, el Boulevard Luis Donaldo Colosio, la Carretera Reynosa-Río Bravo y la Carretera Reynosa-San Fernando.

Y al hablar sobre este tema, el mandatario tamaulipeco aseguró que era sumamente importante poder cambiar el rostro y la imagen de la ciudad que hoy en día, no solamente es la más importante, sino la que genera el mayor dinamismo en nuestro estado” y agradeció a los diputados locales, que aprobaron los recursos para llevar a cabo estas obras que “cambiarán la imagen urbana de Reynosa y contribuirán a agilizar el tráfico vehicular”.

Los trabajos realizados consisten en la rehabilitación de pavimento en 46,600 metros lineales, bacheo superficial, bacheo profundo, renivelaciones, fresado, pavimentación, señalamiento horizontal y vertical, alumbrado, pavimentación, construcción de banquetas, rehabilitación de pasos superiores vehiculares y alumbrado público. Además, se moderniza al acceso del tramo carretero Reynosa-San Fernando conocido como el cruce vial Margarita Maza de Juárez, en la Colonia Benito Juárez, una de las avenidas de mayor número de flujo vehicular, donde el Gobierno del Estado, construirá una rotonda que le cambiará el rostro a la ciudad, al modernizar a 6 carriles centrales, semáforos inteligentes, alumbrado, banquetas y ciclovía.

Adicional, el Gobernador realizó supervisión de obra en el Puente Villas de Imaq, avenida de mayor desfogue a Río Bravo donde se encuentra el Parque Industrial Reynosa. Los trabajos consisten en el re encarpetado asfáltico, obra vial que no recibía mantenimiento desde el año 2006.

Y vaya que si alguien conoce Reynosa al dedillo es, precisamente, el Gobernador García Cabeza de Vaca, él es originario de aquella ciudad en donde fue alcalde entre el 1 de enero de 2005 y hasta el 31 de diciembre de 2007, por lo que sabe lo que les duele a los reynosenses y donde se debe invertir los recursos para lograr su mayor beneficio.

Por cierto, durante su recorrido de ayer, afectuosamente sus paisanos, salían a su encuentro para felicitarlo y agradecerle los beneficios que les ha llevado a aquellas tierras fronterizas.

Y también, aprovechó la oportunidad el gobernador del estado para pedir al gobierno federal, nuevamente, poner alto al uso de los recursos que los estados aportan a la federación en proyectos faraónicos como la refinería de Dos Bocas, el Tren Maya y el aeropuerto Santa Lucia, recursos que, dijo, “son aportados como Tamaulipas, que es después de la Ciudad de México, la entidad que más recursos aporta”.

Preciso García Cabeza de Vaca que de los recursos enviados por la entidad no se tiene una reciprocidad por parte del gobierno de la República, porque no regresa ni un poco al estado.

2. Jaime Cárdenas, quien era el titular del Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado dejó el cargo, se fue, y estará regresando a su vida académica en la Universidad Nacional Autónoma de México, como lo manifestó en su carta de renuncia dirigida al presidente Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, con su gente de confianza, el ex funcionario les confió su desacuerdo con algunas de las subastas con sentido social y la rifa del avión presidencial. Y no es el primero ni será el único. Lamentablemente los marineros de la 4T están abandonando el barco capitaneado por Andrés Manuel López Obrador. ¿Sabrán algo o será pura intuición?

Al referirse el presidente a la renuncia de Jaime Cárdenas, López Obrador dijo, en su mañanera, claro, “que hay gente muy buena, honesta con convicciones, inteligentes, “pero no se les da lo del trabajo como servidor público”.

García Cárdenas se convirtió en el décimo segundo funcionario que renuncia a la gestión de presidente López Obrador, específicamente a un organismo que es de suma importancia para la administración -que no transformación-, pues se ha encargado de concentrar los recursos y bienes decomisados al crimen organizado y provenientes de la corrupción, con el fin de devolverlos a la población.

Por cierto, y hablando del presidente López Obrador, el pasado fin de semana recibió sendas misivas, una del poeta Javier Sicilia y otra del líder del partido Movimiento Ciudadano, el veracruzano Dante Delgado, quienes le reclaman su proceder y sus acciones al frente de la administración.

3. ¿Será verdad como se rumora que pronto, muy pronto, habrá de renunciar a su cargo, el secretario de Hacienda, Arturo Herrera Gutiérrez? Son rumores claro, sólo rumores. 4. Ayer, como Usted recordará, hablamos en este mismo espacio, sobre Altamira y el destacado trabajo que ha realizado la alcaldesa Alma Laura Amparán Cruz en el municipio, así como las ventajas competitivas que Altamira tiene para ofrecer a propios y extraños. Tras la publicación de la información, recibí varios correos electrónicos, los que por cierto agradezco en todo lo que valen, haciendo mención que la alcaldesa Amparán Cruz también está, permanentemente, con las comunidades rurales, llevando apoyos alimenticios a los abuelitos y familias vulnerables, y otorgando como becas municipales, todo ello de la mano de la presidenta del Sistema DIF Altamira, Alma Laura Hernández Amparán. Así mismo, ha estado instalando lámparas LED a lo largo de las colonias altamirenses con el objetivo de modernizar el alumbrado público, pero también de ofrecer mayor seguridad a las familias.

Sin duda, el trabajo realizado por Alma Laura Amparán Cruz está dejando profunda huella en el municipio. Y así lo reconocen las familias.

5. Y sobre la renuncia de la diputada federal, Nohemí Alemán, a las filas del Partido Acción Nacional, su salida no causara ninguna afectación al partido, afirmaron diputados locales panistas, ya que dicen nunca aporto nada ni al estado, ni al municipio de Reynosa ni al partido.

Javier Garza Faz dijo que Nohemí Alemán, nunca perteneció al PAN y que su participación fue sólo externa por lo que su salida no les duele. “Nohemí llegó en ceros y se fue en ceros”.

Su tocayo, Javier Garza de Coss, dijo que las puertas del partido están muy grandes para quien se quiera ir y lamento que se le haya dado un cargo tan importante “y no se haya comprometido como tal”.

Lo que quedó en el aire fue una explicación sobre el motivo que originó su salida del PAN, explicación que se espera ofrezca a los electores en rueda de prensa el próximo viernes en Reynosa.

6. Y hablando de renuncias son ya muchas las voces que aseguran que antes de que termine el mes, quien hasta hoy “cobra” como alcalde de Ciudad Victoria, Xicoténcatl González Uresti habrá de aventar los bártulos ante la las irregularidades y la incapacidad que, tanto él como sus colaboradores, han demostrado a lo largo de los últimos 24 meses. Más de un victorense brincan de gusto en un pie ante lo que será la salida más comentada en Tamaulipas. Y cómo no, si el zumbador alcalde y su gente se pelearon con todos, hasta con ellos mismos.

