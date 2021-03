PUNTO DE VISTA….!

Por Guadalupe E. González

EN TAMAULIPAS NADIE SE RINDE: CABEZA DE VACA

EL GOBERNADOR Francisco Javier García Cabeza de Vaca, ayer frente a su pueblo fue tajante, al soslayar que, a pesar de las embestidas del Gobierno Federal, les diré que “me podrán seguir atacando, difamando y calumniando”, pero que sepan y que sepan bien, “aquí en Tamaulipas, nadie se rinde”. Y vamos a demostrar de lo que estamos hechos, en Tamaulipas.

PUNTUALIZANDO enseguida que, “llevo a Tamaulipas y a México en el corazón”, por ello, les reitero que, “voy a seguir luchando por Tamaulipas” y por mi gente. Y “vamos a seguir dando la batalla” por este gran estado. Porque se bien que “no estoy solo”, porque cuento “con los mejores hombres y mujeres”, con empresarios distinguidos, ganaderos, agricultores, campesinos, con alcaldes y alcaldesas, senadores y con nuestros diputados, pero sobre todo con las familias de todos los niveles sociales que, “jamás se van a rendir”, remarcó tajante el gobernante tamaulipeco.

LA MULTIDUNARIA marcha de apoyo al Gobernador Cabeza de Vaca, se desarrolló por varias calles y avenidas de ciudad Victoria, hasta llegar a la plaza del 15 y Juárez, frente a la explanada del palacio de Gobierno, a donde el mandatario estatal, llegó con varios integrantes de su gabinete, para dar la cara como siempre y hablar con toda claridad frente a su pueblo ante la embestida del gobierno central, al que más le interesa afectar a Tamaulipas e intentar posicionarse de esta entidad, en donde Morena, el partido del Presidente “no ha logrado consolidarse”, esa es la preocupación de quien gobierna el país.

“PERDER CONGRESO DE LA UNIÓN Y SENADO, TEMOR DE AMLO”

ES IMPORTANTE señalar que lo que se vislumbra en este escenario político- electoral, “es el temor del Presidente Andrés Manuel López Obrador, de perder las mayorías en el Congreso de la Unión y en el Senado de la República”, porque a decir verdad, ninguno de los actores de Morena de estas dos legislaturas, han trabajado por el bien de la gente que dicen representar, esto aquí le hemos señalado y si lo referimos, es porque en este tema “no hay vuelta de hoja”, detalle que ha orillado al Gobierno Federal, a instrumentar toda clase de embestidas contra el gobernante tamaulipeco y con ello, “intentar recuperar la pérdida de confianza” que hay del pueblo hacia los pre candidatos de Morena, a los diversos cargos de elección popular. Ese “es el verdadero meollo” o problema del Movimiento de Regeneración Nacional.

PERO esta aguda situación electoral por la que atraviesa MORENA; no es exclusiva de Tamaulipas. Porque hay otros estados en donde Morena, para nada ha tenido avances electorales y no se dude que, lo mismo que hoy hace el Gobierno de López Obrador contra el Gobernador de Tamaulipas, pueda ocurrir también en otras entidades del país, los hechos están a la vista.

TODO ELLO, porque “los Senadores y Diputados Federales del Partido creación del Presidente “se echaron la hamaca”, en lugar de ponerse a trabajar y por ello, la gente de todos los estratos sociales de México, “no volverán a creer” la inmisericorde gama de falacias que les digan los aspirantes a Diputados y Senadores del mal llamado Movimiento de Regeneración Nacional.

GOBIERNO CENTRAL BUSCA DESVIAR LA ATENCIÓN DEL PUEBLO

OTRO DETALLE que a mi juicio está muy claro es que, el Gobierno de AMLO, ha venido recurriendo a las acusaciones que son mentiras, acusaciones que repito, deberán probar ante las instancias de justicia, pero esto lo hace la Federación para “distraer al pueblo de los grandes problemas nacionales”, cuya cuestión “es la preocupación de Palacio Nacional”, porque el Gobierno Obradorista, a plata limpia, se ha venido percatando “del mal trabajo desarrollado” por sus actores políticos senadores y diputados federales, los que ganaron esos espacios por López Obrador y no por ellos, aquí lo hemos dicho, porque es la realidad y lo reafirmamos, porque esto es el gran sufrimiento que ha venido padeciendo el partido MORENA.

EL GOBERNADOR Cabeza de Vaca, en otra parte de su exposición ante las más de 15 mil almas reunidas en la Plaza del 15 y Juárez, dijo que, “aquí no hay casualidades”, para luego condenar, que le hayan inventado delitos, por solo exigir lo que por derechos le corresponde a los tamaulipecos. Y además por no haberme sometido a los propósitos del gobierno central, lo que no sucederá ni hoy, ni mañana, ni nunca, acotó.

Y ABUNDÓ que, “se le persigue, porque Tamaulipas destaca a nivel nacional e internacional, esto gracias, a las políticas públicas implementadas por su gobierno, mismas que dijo han dado importante resultados y ellos, los del gobierno central lo saben. Porque hemos alcanzado resultados propositivos en materia de energías limpias y renovables, aparte de la confianza lograda para las inversiones nacionales y extranjeras, control de pandemias, acciones de bien social. Sin olvidar que mucho les molestó “el hecho de haber evidenciado a la CFE” por presentar documentos falsos del Gobierno de Tamaulipas, con el cual ellos, “pretendían justificar el gravísimo apagón” que afectó a más de 10 millones de familias en varios estados de la República.

Por hoy es todo y hasta mañana.

Para sugerencias y puntos de vista en general al email:

[email protected]

Visits: 160 Today: 160 Total: 1268056