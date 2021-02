[email protected]

“EN TAMAULIPAS NO HABRA IMPUNIDAD”: CABEZA DE VACA

Rubén Dueñas

Vaya sorpresa que se deben de haber llevado aquellos que le adjudicaron al gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, la horrible matanza de 19 personas, cuyos cuerpos calcinados fueron encontrados en dos o tres camionetas en el poblado Santa Anita del municipio de Camargo, que se localiza a 388 kilómetros al norte de Ciudad Victoria, capital del estado.

Pero, pero, pero, en el marco de la conferencia de prensa mañanera de ayer miércoles la titular de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, la que de hecho le dio el espaldarazo del Gobierno Federal al mandatario estatal al reconocer el resultado de las investigaciones que lleva a cabo la Fiscalía General de Justicia del Estado y la mejor prueba de ello es que ya están 10 ó 12 policías estatales detenidos, luego de haber dado cumplimiento a su respectiva órden de aprehensión.

Más adelante la funcionaria dijo que los avances de las investigaciones que lleva a cabo la FGJE son muy importantes, haciendo hincapié en que el Gobierno Federal ha estado muy cerca de las autoridades del estado y remarcó que con esto queda demostrado que entre los dos gobiernos, uno Federal y otro del Estado, puede haber puentes de comunicación y limar asperezas.

Por su parte el gobernador del estado, Francisco García Cabeza de Vaca, dijo compartir la indignación de la ciudadanía por los hechos criminales que terminaron con la vida de 19 personas en Camargo, Tamaulipas, la mayoría de ellos jóvenes, según nuestras antenas

Reiteró que tal como se comprometió con los tamaulipecos: no habrá impunidad. Comentó desde el primer momento en que se enteró de los hechos ordenó a la Secretaría de Seguridad Pública colaborar a fondo con la Fiscalía, así como poner a su disposición toda la información a su alcance.

Ello, dijo, a fín de que la Fiscalía cuente con todos los elementos para desarrollar las distintas líneas de investigación, que lleven de manera transparente al esclarecimiento total de los hechos, así como a la aplicación de sanciones con el máximo rigor de la ley y hasta sus últimas consecuencias.

“En Tamaulipas no habrá impunidad”, trátese de quién se trate. Por lo mismo la Secretaría de Seguridad Pública de manera inmediata puso a sus efectivos a disposición de las autoridades competentes.

Cabeza de Vaca remarcó que la presunta conducta delictiva de algunos elementos de Seguridad Pública, no es consistente con la de miles de policías honrados que día con día cuidan, con la mayor dedicación, la seguridad de los tamaulipecos.

De pasó refrendó a los familiares de las víctimas su solidaridad y su compromiso de que se hará justicia. Agregó que además ha instruido al Secretario General de su gobierno mantener una comunicación permanente con el Gobierno Federal y el de Guatemala para colaborar en la identificación de las 15 víctimas que faltan de identificar, así como brindar todo el apoyo que sea necesario a sus familias.

No sabemos de la capacidad y experiencia de los asesores del presidente Andrés Manuel López Obrador y menos cuánto ganan en el desempeño de su encargo, pero si lamentamos que el gobierno de la llamada 4T no se haya percatado de los pobres resultados de su trabajo y no somos abogados, aclaro,

Un ejemplo concreto del motivo de nuestra crítica es que la Segunda Sala de la SCJN haya declarado que la política energética de la actual administración OBSTACULIZA LA COMPETENCIA ECONOMICA Y BENEFICIA INDEBIDAMENTE A LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE).

Nos enteramos que con mayoría de cuatro votos los integrantes de la Segunda Sala avalaron el proyecto del ministro Luis María Aguilar Morales, con el que se resolvió en definitiva la controversia constitucional presentada por la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) contra la política, publicada por la titular de la Secretaría de Energía (SENER), Rocío Nahle, el 15 de mayo del 2020. Con tanta ignorancia sus asesores y demás mandan a López Obrador a que haga el ridículo, por su torpeza ó falta de capacidad.

Hasta ahora la política energética de la SENER no ha entrado en vigor debido a que la SCJN concedió la suspensión provisional a la COFECE, en consecuencia, una vez que la resolución sea publicada y notificada legalmente, únicamente subsistirán y entrarán en vigor las disposiciones que la Sala no declaró inconstitucionales.

Ahora resulta que el gobierno socialista del presidente Andrés Manuel López Obrador está buscando la forma de controlar a las redes sociales que de la noche a la mañana se convirtieron en la tribuna, en la que todos los mexicanos les dicen sus verdades a los malos gobiernos y sus funcionarios corruptos. Al ex presidente de Estados Unidos, Donald Trumps, le hicieron ver su suerte y en gran medida fueron parte de su inesperada derrota, pero jamás amenazó con silenciar a las redes sociales como ya lo hizo el Chavo del Ocho.

Que ilusos y en particular Ricardo Monreal, el que asegura que la intención de reglamentar a las redes sociales tiene como objetivo el garantizar su funcionamiento. Habrá quién le crea, no lo creemos, pero a la mejor si, obviamente entre la nacada que los sigue, a Monreal como académico le debería de dar vergüenza andar engañando gente, con la edad que tiene.

El ciclo académico “La Semana de las Instituciones”, organizado en conmemoración del 104 Aniversario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el Centenario de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas, fue inaugurado por el rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT).

En la ceremonia de apertura transmitida en la modalidad virtual, el Ing. Suárez Fernández felicitó a las Facultades de la UAT que imparten las carreras de Derecho, por la colaboración y unión de esfuerzos que hacen posible este evento.

Agregó que estas acciones permiten a los estudiantes reforzar lo visto en sus clases habituales, además de generar el intercambio de comunicación con reconocidas autoridades en temas de jurisprudencia.

En este marco el rector Suárez Fernández dio la bienvenida al Dr. Sergio García Ramírez que impartió la conferencia magistral: “La tutela internacional de los derechos humanos y la Constitución mexicana” y le expresó el reconocimiento de los universitarios por su trayectoria y por su colaboración en este evento académico.

