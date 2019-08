T E C L A Z O S

Por Guadalupe E. González

EN TAMAULIPAS, NO LEVANTAREMOS PRISIONES PARA DIVIDIR FAMILIAS: FGCV

TAJANTE, certero y sin cortapisas, el Gobernador del Estado Francisco Javier García Cabeza de Vaca, sostuvo ayer a través de sendo escrito que, “en Tamaulipas, no levantaremos prisiones para dividir familias o separar padres e hijos” y abundó en un marco de gran sentido humano que, en nuestra entidad, “no se permitirá la instalación de centros de detención, retención o hacinamiento”, solicitando al Sub Secretario de derechos humanos Alejandro Encinas Rodríguez, “respetar la autonomía de los estados”, en relación a la burda estrategia que, el Gobierno Federal, ha desplegado para atender el fenómeno migratorio.

LUEGO remarcó que, “la política de contención migratoria”, instrumentada por el Gobierno Federal, bajo ninguna circunstancia, “puede pasar por encima de la soberanía de las entidades federativas”, en cuya cuestión hay muy clara razón, porque la Federación, no puede, ni debe imponer políticas públicas erróneas, como es el caso migratorio que hoy nos ocupa. Aclarando el Gobernador tamaulipeco García Cabeza de Vaca que, en este relevante tema, “debe establecerse una estrategia integral de atención a los migrantes, pero siempre en un marco de respeto a sus derechos humanos. Eso sería lo ideal.

EL GOBERNADOR Francisco García Cabeza de Vaca, como integrante de la Conferencia Nacional de Gobernadores, expuso de manera amplia, “sobre los riesgos de mantener una política de puertas abiertas”, porque dijo que, “el uso de la guardia nacional, podría generar enormes costos sociales y por obviedad, una potencial violación a los derechos humanos”. Y por ello, creo y considero que en esto que apunta y remarca el mandatario de Tamaulipas, “el Gobierno Federal, está obligado a analizar meticulosamente, la compleja situación migratoria”, en la que, por supuesto, no se debe caer en el abuso, ni en la extralimitación, para que, esencialmente, no se violen los derechos humanos de los migrantes, como de manera sensata, cauta y metódica, lo sostiene el Gobernador Cabeza de Vaca.

POR SU PARTE, los integrantes de la Asamblea de Gobernadores de Acción Nacional, al conocer lo expresado, por el Gobernador García Cabeza de Vaca, al Sub Secretario de Derechos Humanos del Gobierno Federal Alejandro Encinas Rodríguez, de inmediato, definieron en plan tajante, respaldar la postura del mandatario tamaulipeco, porque, coinciden que, “no se deberá permitir que, la instancia Federal, obre con ligereza”, en decisiones tan importante como el caso de los migrantes que llegan a nuestro país, pero principalmente, a los Estados de la Frontera Norte.

Y SI ANALIZAMOS de manera profunda el trascendente tema migratorio, nos queda claro que, el Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, al instrumentar políticas equivocadas, como se refleja en este caso, esto traería consigo, confrontaciones entre las diversas instancias de Gobierno, lo que a mi juicio, no debería suceder. Porque el ideal propósito, es que entre los Gobiernos Federal, Estatales y Municipales, haya coordinación en todos los programas de trabajo, servicio y atención a los pueblos de México y por obviedad, se consoliden las mejores estrategias, para que se logren los indispensables resultados en materia migratoria y, “no se caiga en los esquemas del abuso y la extralimitación”, porque eso, lamentablemente, generaría retrocesos y no avances, en nuestro querido México.

Y SI AMLO, cree y considera que por ser el Presidente de México, puede hacer lo que a él convenga, estaría “cayendo estrepitosamente al abismo político”, porque eso, naturalmente, “provocaría una terrible crisis política entre los Gobiernos”. Y por ello, AMLO, tiene que entender que, la Federación, por nada del mundo, está facultada para pasar por encima de la soberanía de los estados y municipios, detalle por el cual creo que, “la aclaración hecha por el Gobernador de Tamaulipas Francisco García Cabeza de Vaca, al Sub Secretario de Derechos Humanos del país, Alejandro Encinas, ha sido una carta certera y sin cortapisas, porque en la misma, el ejecutivo estatal tamaulipeco, le patentiza y subraya al funcionario federal que, ante todo, es decir en cualquier acuerdo o decisión “deberá prevalecer el respeto, entre las instancias gubernamentales”.

PUES EN LOS Gobiernos, lo que debe proyectarse, es la tarea de bienestar social para cualquier de los sectores populares del país, incluso para los migrantes, porque el respeto a la sociedad y en especial a los derechos humanos, es lo que debe predominar y no incurrir en acciones que afecten e indignen a una sociedad como la nuestra, y esto por ende, deberá entenderlo el Gobierno de la República, y más Alejandro Encinas, quien como Sub Secretario de Derechos Humanos del Gobierno de AMLO; tiene la ineludible obligación de ver y analizar a fondo el caso y, no actuar con ligereza, como lamentablemente, lo ha venido haciendo.

FINALMENTE, el Gobernador Cabeza de Vaca, le recordó a Encinas Rodríguez que, “la constitución y las leyes, son muy claras”, en sujetar a la jurisdicción local los bienes inmuebles que la Federación adquiera, afecte o destine a un servicio público o uso común, salvo que exista autorización en contrario, por parte de la legislatura, lo que en este caso no ha ocurrido, Y con esto pues “MÁS CLARO NI EL AGUA”.

