La@Red

POR RUBEN DUEÑAS ARIZMENDI

EN TAMAULIPAS VAMOS BIEN, RECONOCE AMLO ESFUERZOS DE CDV

El mejor sabor que nos dejó la visita del presidente de México Andrés Manuel López Obrador, es que con Francisco Javier García Cabeza de Vaca como gobernador del estado –habiendo ya transcurrido los primeros tres años de su gobierno– en Tamaulipas vamos bien.

Así lo colegimos por el público reconocimiento que hiciera el mandatario nacional al gobernador de los tamaulipecos, ante los habitantes del municipio de Tula, por el gran trabajo que ha realizado en materia de seguridad, habiendo señalado que “es notorio que se ha bajado la incidencia delictiva en Tamaulipas”.

“Vamos a avanzar más para que haya paz, haya tranquilidad aquí en Tamaulipas y todo México, aquí en efecto se ha avanzado en la materia, estoy de acuerdo con lo dicho por el gobernador”, apuntó López Obrador.

Antes Cabeza de Vaca había dicho que actualmente Tamaulipas es visto con otra perspectiva, una de confianza y seguridad y aseguró que nuestro estado ya es visto con otros ojos, “porque hemos avanzado mucho en alto que tanto nos dolía: la inseguridad y la desigualdad.

Dijo ser el primero en reconocer que falta mucho por hacer, pero nadie puede decir lo contrario. “Hoy día ya podemos transitar libremente por nuestras carreteras, cosa que antes no se podía y eso es gracias al apoyo de los tamaulipecos”, dijo el gobernador, dejando ver su satisfacción porque el Presidente AMLO haya reconocido sus esfuerzos.

Cabe señalar que el hoy gobernador de Tamaulipas desde su registro como candidato del PAN, ante el IETAM, para contender por la gubernatura del estado, dijo que el combatir la inseguridad y la violencia sería el principal objetivo de su gobierno y se comprometió frente a los miles de sus seguidores que lo acompañaron a su registro, a devolver la paz y la tranquilidad a los tamaulipecos, lo que está muy cerca de lograr en los primeros tres años de su gobierno.

Por cierto Cabeza de Vaca en el marco de la gira del Presidente López Obrador dijo que de acuerdo a la información de la SHCP y del SAT, Tamaulipas es la entidad que más recursos aporta en impuestos a la Federación, después de la Ciudad de México.

Frente a ese escenario el gobernador de Tamaulipas solicitó reciprocidad “para nuestra tierra”, que lleguen más obras de infraestructura, no para que las ejerza el Gobierno del Estado, “simplemente parte de esos recursos federales lleguen a ésta tierra para mejorar las condiciones de vida de todos los tamaulipecos”.

Por cierto hubo dos tamaulipecos que lograron dialogar con López Obrador al arribar a Tamaulipas, uno de ellos fue el líder de los industriales de la masa y la tortilla, Enrique Yáñez Reyes, además del cabecilla de la campaña de Armando Trejo, que anda buscando la dirigencia del SUTSPET. Ambos le entregaron un sobre al mandatario nacional para enterarlo de sus cuitas, sino estamos mal.

Seguramente por razones de seguridad no trascendió en donde pernoctó Löpez Obrador, durante la noche del sábado para amanecer el domingo. Se supo que se quedó a dormir en Ciudad Victoria, en algunos casos lo ha hecho en la casa de un particular, lo que en lo personal no descartamos que haya ocurrido en ésta vez.

Lo que si divulgaron es que el Presidente y el Gobernador comiéron en el restaurante Las Viandas de Ciudad Victoria, en donde dialogaron por más de una hora y tuviéron “un acercamiento de respeto”.

Poco antes de la comida hubo una escala técnica en la que López Obrador saludó a habitantes del ex Cuarto Distrito, los que se reuniéron a la entrada de Jaumave, a donde llegó procedente de Tula. Durante el encuentro a sus amigos del campo les ofreció todo su apoyo, asegurándoles además de durante su próxima visita a Tamaulipas habrá de visitar a Jaumave, asegurándoles a los amigos de Miquihuana y Bustamante que “nunca los abandonaremos, porque no les voy a fallar”.

“Mi interés es abatir el rezago social y prueba de ello es que lo estamos logrando a pasos acelerados, otorgándoles a las familias recursos y otros apoyos para que logren mejores condiciones de vida”, apuntó.

Según la presidenta de El Colegio de México (COLMEX), Silvia Giorguli Saucedo, el flujo de miles de centroamericanos a nuestro país en los últimos años, demostró que las instituciones del Estado Mexicano responsables de éste fenómeno están sobrepasadas, por lo que consideró que es urgente su revisión.

De cara al inicio del nuevo período en el Congreso, el Episcopado Mexicano –a través de su dimensión de pastoral educativa– espera que en el nuevo período legislativo se promueva “un verdadero diálogo” con todos los sectores involucrados en la realización de las leyes secundarias de la Reforma Educativa, que respondan a los “desafíos” que enfrenta la sociedad.

“Nos preocupa que hoy, la rectoría del Estado quede en entredicho por la presión de éstos grupos, impidiendo el ejercicio efectivo de la libertad de la sociedad y gobierno, en la estructuración de un nuevo Sistema Educativo Nacional”, remarcó la CEM.

Nuestras antenas nos reportan que el rector José Andrés Suárez Fernández puso en marcha el proceso de evaluación de la Licenciatura en Nutrición que imparte la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) a través de la Unidad Académica de Trabajo Social y Ciencias para el Desarrollo Humano (UATSCDH) en el Centro Universitario de Victoria.

En éste marco Suárez Fernández dio la bienvenida a los integrantes del Comité de Ciencias de la Salud, que representan a los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES) y que tuviéron a cargo durante los días 4, 5 y 6 de septiembre, el proceso de evaluación del programa educativo.

El rector estuvo acompañado por la Secretaria Académica de la UAT, Rosa Issel Acosta González y el director de la UATSCDH, César Carranza Aveldaño, así como la Coordinadora de la Licenciatura de la Nutrición, Melissa Daniela González Hinojosa, donde refrendó el compromiso de seguir avanzando en los procesos que garanticen la buena calidad de la educación en el alma mater estatal.

José Manuel Hinojosa Haces, egresado de la UAT, estuvo con el rector de la Universidad, José Andrés Suárez Fernández, para agradecerle el apoyo brindado a través de la máxima casa de estudios, lo que hizo posible su participación en el Cuarto Torneo Abierto de Artes Marciales, Mulimpia 2019, en Corea del Sur.

Hinojosa Haces compartió su destacada participación en éste encuentro deportivo internacional, donde obtuvo un reconocimiento COMO EL PRIMER MEXICANO EN LLEGAR A UNA FINAL DE LA CATEGORÍA MASTER EN LA DISCIPLINA DE HAIDONG GUMDO, una especialidad de las artes marciales en el manejo de la espada o el sable coreano.

Por cierto la UAT a través de la Coordinación de Atención a Personas con discapacidad (CODIS) puso en marcha el taller de sensibilización “Te presto mis zapatos”, con miras a fortalecer la cultura de respeto hacia las personas con discapacidad.

La apertura de actividades se llevó a cabo en las instalaciones de la Facultad de Enfermería Victoria (FEV) en la que participaron los estudiantes del plantel en una serie de acciones para sensibilizarlos sobre las condiciones físicas de las personas con discapacidad y en especial de los estudiantes de la UAT con capacidades diferentes, fortaleciendo con ello la cultura de la inclusión educativa.

E-mail rubenduenas15@hotmail.com

rubend@prodigy.net.mx