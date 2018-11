T E C L A Z O S

Por Guadalupe E. González

EN TAMPICO, SE TRABAJA POR EL PUEBLO Y PARA EL PUEBLO

EL NEGRO PASADO de Tampico, ya es parte de la historia que nadie en este bello puerto quiere recordar, porque en el período político-administrativo de “la vetusta septuagenaria” Magdalena Peraza Guerra, solo prevalecieron los esquemas del engaño, la mentira, y “la traición al pueblo,” pueblo que a mi juicio, “quedó hastiado”, de una alcaldesa que solo “veló por sus intereses y no por el bienestar social de las familias del puerto”, cuya cuestión, fue lo que generó “el fatídico repudio de la gente hacia esta mentora”, la que pese a tener el oficio de educar a la gente, “obró más por su nefasto sentir grotesco” que atender las familias con respeto y el buen deseo de dejarles una huella de bienestar social, pero eso no fue así, porque la controvertida ex alcaldesa, “dejó a Tampico, en un escenario de muy marcado abandono”. Pues los hechos así lo corroboran.

HAY QUE SEÑALAR que la población, consciente de “la traición de la mentora Peraza Guerra”, además de quedar decepcionada y desecha por el mal actuar de quien “jamás cumplió como primera autoridad”, Magda, al buscar la reelección, se quedó sorprendida por la vertiginosa votación en su contra, recibiendo así “un arroz de su propio chocolate”, porque la indignada sociedad porteña, le dio la espalda, “aplastándola el pueblo con su voto” para llevar a la Presidencia Municipal a un connotado, pero además sencillo y afable empresario como lo es JESÚS NADER NASRRALAH, quien desde que amanece, trabaja a carta cabal, para atender de viva voz las demandas de las familias que en él confiaron y por ello, “hoy en Tampico, se respira una clima de fecundo y creador trabajo social”.

REZA EL ADAGIO que “lo que se ve no se juzga” e incluso, “ni se pone en tela de duda” y vaya que en esto hay sobrada razón, porque el trabajo genuino se refleja en el marco de los hechos y, bajo este esquema de tangibles resultados, ha venido trabajando el nuevo Gobierno Municipal de Jesús “Chucho” Nader Nasrralah, “dejando día a día huellas imborrables de servicio” que, son de evidente agrado para las familias de todos los estratos sociales, cuya labor político-social del Presidente de Tampico, es la que esperaba la gente de las colonias y de todos los rincones del puerto, ciudadanos que por fin, hoy ven las cosas de real bienestar social, “desde un horizonte distinto”, al que en el pasado inmediato veían y lamentaban, por la obvia irresponsabilidad política de MAGDALENA PERAZA GUERRA, a la que, “han visito sentada bajo una palmera de la plaza de armas” en medio de un océano de lágrimas”, algo así como cuando “HERNÁN CORTEZ, LLORÓ POR SU DERROTA, BAJO EL ÁRBOL DE LA NOCHE TRISTE”, según cuenta la historia.

ES IMPORTANTE señalar que quienes llegan a los espacios públicos por la voluntad popular, como es el caso que nos ocupa, tiene la ineludible obligación de ver por lo que la hace falta a la gente y además en el marco de sus posibilidades, trabajar para consolidar el tan importante “Plan Municipal de Desarrollo”, todo ello de la mano con el Gobierno de Tamaulipas y con la instancia federal, porque “tocando puertas” como lo ha expresado el propio alcalde Nader Nasrralh, podrán cristalizarse todos los retos y objetivos, como son el fortalecimiento turístico, comercial e industrial, para que las familias de esta ciudad, “tengan una mejor calidad de vida”. Y de esta forma, “sacar a Tampico del bache” en que lo dejó Magda Pereza, cuya ex edil, más que representante popular, “se convirtió en la enemiga del pueblo”, pero repito y reitero “esta señora ya es historia”.

POR SU PARTE, familias de las colonias, Anáhuac, Laguna del carpintero, Tolteca, Barandillas, azteca y otras muchas más, gracias a la tenacidad y perseverancia del alcalde Jesús Nader, están siendo objeto del cambio radical anhelado desde hace varios lustros. Todo ello, bajo el programa denominado “DICIENDO Y HACIENDO”, el cual ha venido arrojando muy benéficos resultados y en el que a diario se avanza en las acciones del municipio, para “ir poniendo todo en orden en el puerto”, porque esa es la perspectiva de quien con sana intención de servicio “lleva al Ayuntamiento por el mejor sendero” , Y qué bueno, porque con su honesto y transparente actuar, pone el ejemplo, para que todos los jefes de oficinas y colaboradores en general de su gobierno, obren en el mismo sentido y los resultados de trabajo, sigan llegando hasta los más recónditos lugares del puerto.

“LOS VECINOS SERÁN ALIADOS DE MI GOBIERNO”.

UNO DE LOS detalles que más me llamo la atención en los recorridos del jefe edilicio porteño Jesús Nader Narralah, fue cuando en el dialogo con la gente, pidió su colaboración a los vecinos, a los que, de Ipso facto” (de hecho) “considero aliados de su gobierno” y juntos ir avanzando en los diversos temas, para que el bienestar social arribe y este se derrame en bien de las familias”, destacando para ello, la instalación de luminarias, el desazolve de drenes pluviales, el desmonte de áreas verdes, el retiro de escombro, la liberación de banquetas y de espacios públicos , incluyendo la descacharrización y la recolección de la basura, detalle por el cual, invitó a los vecinos a trabajar bajo un esquema de granítica unidad, para que Tampico, vaya cambiando la nada agradable imagen que venía padeciendo”.

PARA CONCLUIR, les diré que El alcalde Nader Nasrallah, “en los pasados comicios arrasó en las urnas”, porque el pueblo decidió apoyarlo, “por ser una mejor oferta política” y por este tan valioso motivo, “él, ahora trabaja a brazo partido con la gente” y con el Gobierno de Tamaulipas, para que toda obra de infraestructura social, se haga realidad, pero además el Presidente Municipal de Tampico, es hombre de resultados y vaya que, Chucho, en su gobierno ya ejerce con firme convicción su programa de trabajo “DICIENDO Y HACIENDO”, para que este bello puerto, vaya a paso firme hacia el progreso y desarrollo que mucho falta le hace.

