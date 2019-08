La@Red

EN TRES Y DOS EL NUEVO AEROPUERTO DE SANTA LUCIA

Por RUBEN DUEÑAS ARIZMENDI

Aún no ha comenzado los estudios de preinversión que desde el pasado 2 de febrero de éste año le encomendaron a la SEDENA para la construcción del aeropuerto de Santa Lucía, Estado de México, los que hasta ahora no se han llevado a cabo, ya que las limitaciones presupuestarias han impedido que la Secretaría ejerza los 885.5 millones de pesos que le fuéron otorgados para los estudios que encabezaría la Dirección General de Ingenieros de ésta dependencia.

Según El Universal de acuerdo con la Unidad de Inversión de la SHCP, con éstos estudios, la SEDENA esperaba contar con el diseño del espacio aéreo y los procedimientos, así como de la capacidad y requerimientos del equipamiento para lograr los mismos, establecer la orientación, separación y longitud de pistas, así como los de ayudas a la navegación y visuales. Lo que en lo personal, como analistas políticos, nos conlleva a creer que la construcción del Santa Lucia todavía está en tres y dos.

Creemos son muchos los mexicanos que están a favor del nuevo aeropuerto en Texcoco y si el Presidente Andrés Manuel López Obrador ordenara que se hiciera una encuesta limpia, transparente, entre la gente que vuela seguido en razón de sus negocios ó profesión, se daría cuenta de su error, que si no lo rectifica será la mancha de su gobierno y como tal lo registrará la historia.

Por cierto el nuevo dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, se dejó ver ayer por el Congreso de la Unión, en donde inauguró los trabajos de la reunión plenaria de senadores del tricolor, bajo la coordinación de Miguel Angel Osorio Chong, el que le garantizó que cuenta con el apoyo de la bancada.

Por su parte el coordinador de los diputados priístas, René Juárez Cisneros, refrendo la disposición de su fracción por trabajar en unidad con sus compañeros senadores en los temas de la agenda legislativa.

El periodista de ADN40, Juan Manuel Jiménez, fue intervenido quirúrgicamente con éxito, luego de ser golpeado por un presunto infiltrado durante la marcha de mujeres, las que protestaban por la supuesta violación de cuatro policías a una menor de edad en Azcapotzalco.

Jiménez se encontraba en la manifestación cuando un sujeto lo golpeó en la cara, lo que le provocó fractura del tabique nasal cuádruple, según el reporte médico.

La ex gobernadora de Yucatán, Ivonne Ortega Pacheco, que perdió en la contienda por la dirigencia nacional de PRI con el gobernador con licencia de Campeche Alejandro Moreno Cárdenas, según nuestras antenas podría unirse a un proyecto llamado “Redes Sociales Progresivas”, un grupo vinculado a la ex líder sindical Elba Esther Gordillo.

Otra opción que se le presenta es el “Future 21”, una organización que surgió del PRD y que busca convertirse en partido político y que celebrará su primera asamblea nacional el próximo sábado.

Engrandecido por haber haberle ganado en la pelea por la Mesa Directiva del Senado de la República al senador Martí Batres y haber puesto en su lugar a la senadora de Tabasco Mónica Fernández, ahora el líder de la bancada de MORENA, Ricardo Monreal lo retó a que denuncie ante la autoridad “los cañonazos” a que se refirió después de conocer el resultado de la elección en la que perdió.

Como analistas políticos creemos que Batres no lo va a hacer no lo va a hacer porque no es nuevo en éstas danzas, además de que es público “que perdió la guerra”, lo que creemos que ya aceptó, porque ya dijo que de MORENA no se va.

Para nosotros todo fue un ajuste de cuentas y no precisamente entre ellos dos.

Luciano Pascoe, director general de ADN40, reveló que “ahora comienza su período de recuperación para volver a la pantalla y alzar la voz en defensa de la libertad de expresión”.

“Rechazamos todo acto de violencia y más aún para callar a un periodista”, remarcó Pascoe tras la agresión a Jiménez.

Por cierto en Venezuela el jefe del Congreso, Juan Guaidó, rechazó la declaración del Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, de aprobar el nombramiento del embajador venezolano, Francisco Arias, y remarcó que la designación “es completamente irregular”, como lo consideró la Asamblea Nacional

El líder opositor y jefe del Congreso, Juan Guaidó, rechazó la decisión de López Obrador de aprobar el nombramiento del embajador venezolano, Francisco Arias Cárdenas, propuesto por el gobierno de Nicolás Maduro y remarcó a la prensa que esa designación “no está aprobada por éste parlamento”.

En la Ciudad de México el gobernador del, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, hizo la presentación oficial de la nueva campaña de promoción turística: “Tamaulipas, la sorpresa de México”, con lo que se fortalecen las estrategias para continuar posicionando a la entidad en el escenario nacional y en la preferencia del turismo que visita a nuestro país.

“Tamaulipas, la sorpresa de México”, difundirá los atractivos turísticos tamaulipecos, representados por la espectacularidad de sus espacios naturales, la belleza de sus playas, sus Pueblos Mágicos, así como su invaluable riqueza gastronómica y cultural”, remarcó el mandatario estatal.

Ayer martes 20 de agosto el rector de la UAT, José Andrés Suárez Fernández, asistió a la ceremonia especial que organizó la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) para hacer la entrega de un reconocimiento al doctor Enrique Graue Wiechers, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

En el evento celebrado en la sede de la ANUIES en la capital de país, el rectpr de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, José Andrés Suárez Fernández, felicitó al Dr Graue Wiehers por el homenaje que recibió en reconocimiento a su liderazgo en la educación pública superior y en la defensa que ha hecho de la autonomía universitaria

Acudió el rector de la UAT a la ceremonia convocada por el Consejo Nacional de la ANUIES, con la presencia de los rectores y titulares de las universidades públicas estatales del país.

La ceremonia fue encabezada por el secretario general ejecutivo de la ANUIES, Jaime Valls Esponda, con la presencia del Auditor Superior de la Federación, David Colmenares Páramo y de la Directora General de Educación Superior Universitaria, Cármen Rodríguez Armenta, representante de la SEP.

En éste marco el Consejo Nacional que preside el rector de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP), Emilio José Baños Ardavín, llevó a cabo la tercera sesión 2019 para desahogar los trabajos de la agenda de la ANUIES que está integrada por cerca de 200 instituciones de educación superior de todo el país.

