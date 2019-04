HIPÓDROMO POLÍTICO

POR CARLOS CORTES

EN TURISMO, ¡TAMAULIPAS LOGRA NUEVO RECORD!

Durante décadas, el turismo ha experimentado un continuo crecimiento y una profunda diversificación, hasta convertirse en uno de los sectores económicos que crecen con mayor rapidez en el mundo. Además, el turismo guarda una estrecha relación con el desarrollo y se inscriben en él un número creciente de nuevos destinos, dinámica que ha convertido al turismo en un motor clave del progreso socioeconómico.

Hoy en día, como negocio, el turismo iguala y supera al el tamaño de las exportaciones de petróleo, los productos alimentarios o los automóviles, lo que lo ha convertido en uno de los principales actores del comercio internacional y representa, al mismo tiempo, una de las principales fuentes de ingresos de numerosos países en desarrollo. Este crecimiento del turismo va de la mano del aumento en la diversificación y la competencia entre los destinos turísticos.

Cabe mencionar que la expansión general del turismo ha sido muy benéfico, también, en términos económicos y de empleo, para muchos sectores relacionados, desde la construcción hasta la agricultura o las telecomunicaciones. Sin embargo, no podemos perder de vista que la contribución del turismo al bienestar económico depende de la calidad y de las utilidades que el turismo ofrezca.

Durante 2018 el turismo mundial creció a un ritmo de 6%, lo que significa que en ese año hubo 1,400 millones de viajeros en el mundo, cifra alcanzada dos años antes de lo previsto por el barómetro anual que elabora la Organización Mundial del Turismo, organismo que por cierto confirmó que México pasó del octavo al sexto lugar en recepción de turistas internacionales, al alcanzar 39.3 millones de visitantes extranjeros que arribaron al país en 2017, con lo que se logró superar a potencias como el Reino Unido, Turquía y Alemania.

Las cifras del ranking mundial correspondientes a 2017 indican que México ascendió dos lugares en el ranking mundial al pasar del octavo lugar en 2016, con 35.1 millones de turistas internacionales, al sexto sitio, con 39.3 millones en 2017, lo cual representa además un crecimiento de 12% en el flujo de viajeros.

Con base a este escenario y con el impulso al turismo dado por el Gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, el repunte turístico que ha registrado Tamaulipas en los últimos 3 años, de manera consecutiva, refleja que las cosas las está haciendo bien el actual gobierno del estado, y ello ha motivado a los propios tamaulipecos para disfrutar de nuestras bellezas turísticas.

Y es que, como lo hemos señalado reiteradamente en este espacio periodístico, apenas tres años atrás, la sociedad tenía miedo, había terror, por transitar en las carreteras de Tamaulipas, y esa confianza se ha recuperados para los turistas, tamaulipecos y no tamaulipecos. De otra manera, entonces, no podrían explicarse la oleada de turistas de Coahuila, de Nuevo León, de San Luis Potosí, de Querétaro, de Veracruz e incluso de la propia Ciudad de México, que visitaron Tamaulipas en esta semana mayor.

El Gobernador García Cabeza de Vaca, desde el principio de su administración, basado en un mapeo, y sin echar las campanas al aire, inició un trabajo serio y comprometido para fortalecer la actividad turística de Tamaulipas, porque aún y sabiendo que en el estado hay municipios que registran actos de inseguridad, sabe que es ahí donde tiene el principal reto y sigue empeñado en implementar acciones para atender ese rubro. Y los resultados obtenidos representan el resurgimiento del Tamaulipas que, no se puede dejar de reconocer, cayó en un profundo bache por la complicidad de gobernantes con delincuentes.

Ahora es posible hablar de noviembre turístico, de Inversión Extranjera Directa, de generación de empleos, y de crecimiento en infraestructura, que ha permitido construir la ruta de un estado que va por buen camino y empieza a recuperarse del triste estado en donde lo dejaron los anteriores gobernantesProducto, pues, del mejoramiento en la percepción de seguridad, vigilancia y auxilio en carreteras, así como un trabajo constante de promoción por autoridades y empresarios, esta Semana Mayor los destinos de Tamaulipas retomaron el auge turístico y el liderazgo con la llegada de miles de paseantes de todas las latitudes. Y lo más importante: las playas, lagunas, museos, montañas, balnearios y espacios de aventura, recibieron en estos días de asueto a quienes eligieron a Tamaulipas como sitio de descanso, dejando atrás el estigma de la inseguridad por malas acciones de anteriores gobiernos locales, así como acciones perversas de otras entidades por retener a los turistas basadas en campañas negras que al final tuvieron dos funestos resultados: el turismo se vino a Tamaulipas y quienes se dieron a la tarea de generar estas campañas negativas se quedaron con un palmo de narices.

La costa del sur de Tamaulipas, concretamente Playa Miramar, recobró el esplendor de hace una década, al registrar la presencia de más de un millón de paseantes que arribaron a ese destino de arena y sol, entre el día del “Playazo” y el Domingo de Resurrección, dejando una derrama estimada en más de 300 millones de pesos.

Por todo ello, no es casualidad que por tercer año consecutivo el número de visitantes a destinos turísticos de Tamaulipas durante las vacaciones de Semana Santa haya registrado un importante incremento, generando un nuevo récord para el estado: Los turistas superaron los 2´500,000 personas, lo que representó un incremento del 9.31 por ciento en comparación con la Semana Mayor del 2018, esta cantidad de turistas representa un incremento cercano al 40 por ciento en comparación con el mismo periodo de vacaciones del 2016, lo que refleja el trabajo realizado por la presente administración para impulsar el turismo, lo que además generó una derrama económica estimada en los $1´763 millones de pesos. ¿Se ve fácil? Pues no lo es. Pero ahí están los resultados que no fueron obra de la casualidad, sino de estrategia y mucho trabajo.

