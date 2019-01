ESPECTÁCULO POLÍTICO

Por: PEDRO CALIXTO MUÑIZ

-EN VALLE HERMOSO HAY DOS GALLOS PEPE BORREGO Y ELIFA GOMEZ POR MORENA

HOLA MIS AMIGOS COMO ESTAN…. EN EL AREA DE PROTECCION CIVIL del municipio de Reynosa debe contarse con personal altamente calificado y no únicamente por cuestiones políticas tener a personas ocupando posiciones políticas al frente de tan importante área en esta importante ciudad fronteriza.

SIN EMBARGO, la llegada de SILVESTRE RODRIGUEZ como director de cultura y fomento de la coordinación de protección civil del ayuntamiento es positiva.

SIN EMBARGO, el no contar el personal con el apoyo y capacitación necesaria podría hacer caer al departamento en dificultades en un momento de emergencia en la ciudad, siniestro o advertencia de peligrosidad ambiental,

ALLA EN VALLE HERMOSO le comentamos que un aspirante naturalito es el licenciado ELIPHALET GOMEZ LOZANO quien ha puesto su empeño en ayudar a mucha raza y comunidades rurales desde los puestos en que ha estado.

Pero surge otro elemento que, aunque no me conoce yo si lo conozco y usted también amigo lector se trata del médico JOSE EPIFANIO BORREGO ALVARADO quien ha sido funcionario de la secretaria de salud del estado durante mas de 20 años y ocupado los cargos de jefe de jurisdicción de Reynosa en la no. IV, así como en la X con sede en Valle hermoso con resultados muy positivos y su entrega al trabajo así como el ambiente que lo rodea lo ponen como un prospecto porque no a la diputación local por el partido MORENA y con esto que se cuiden los del PAN y los del PRI donde por cierto también tiene amigos muy tironeros.

HAY QUE comentar con usted amigo lector que ya andando por el rumbo de Valle hermoso a Matamoros como dice la canción.

SE ANTOJA decir que la reelección de los priístas MONICA GARCIA que no ha hecho nada y es una mujer que poco puede ofrecer a sus electores asi como JUAN CARLOS CORDOVA que fue un pleito por su candidatura aprobada por el entonces candidato a gobernador y camotón de este BALTAZAR HINOJOSA OCHOA.

ES DECIR, fue un capricho de poner a este abogado como legislador que ni en el padrón del PRI lo hacían quieran ir por la reelección.

ANTO TOVAR el joven promesa de los GONZALEZ BENAVIDES pues es el proyecto a la presidencia municipal de JOSE LUIS Y RAFAEL quienes son priístas de toda la vida no les queda mas que impulsar al joven ex candidato a diputado federal perdedor en el 2018 porque es la carta que tienen, pero por el momento sería impulsarlo a la reelección y si las cosas nomás no pintan con el triunfo en junio del año en curso que se despida el joven político de la grilla.

EN EL LADO DE ENFRENTE los panistas tienen a diversos elementos que pudieran jugarla, pero sin la posibilidad de ganar y suena aquí la inge CARMEN PEREZ ROSAS como la ve.

SEGUIDA POR HECTOR SALAZAR Y FRANCISCO ELIZONDO aunque este le quedo grande la dirigencia estatal del PAN y quiere mejor irse a refugiar de secretario del gabinete gubernamental de CABEZA DE VACA donde las salidas de varios están ya en el escritorio como de GERARDO PEÑA, ARIEL LONGORIA, VICTOR SAENZ asi como el secretario de gobierno CESAR VERASTEUI OSTOS que dejarán sus posiciones asi como la señora ESTELA CHAVIRA MARTINEZ que nomás no da una en la secretaria del trabajo además de tener incrustados a muchos ex maestros de la universidad del hermano para mejor amortiguar los gastos en la dependencia y no con cargo a la universidad como un tal JOSUE URBINA.

AQUÍ HAY QUE COMENTAR que la salida de la secretaria del trabajo no es para ser candidato sino para que le deje el espacio a una persona que, si conoce y sabe de estos menesteres de lo laboral como ALEJANDRO ROSAS, ARTURO GONZALEZ o bien ROBERTO RIVAS que en realidad conocen del tema de trabajo y previsión social.

CULMINAMOS nuestra colaboración diciendo que en el caso de Nuevo Laredo no deje de lado la posibilidad de que HERIBERTO CANTU pueda ser un fuerte candidato a diputado local junto con RAMON GARZA BARRIOS y DOÑA NINFA DEANDAR y sino nomás veamos de que cuero salen mas correas y of course por MORENA.

P.D. Felicidades a todos los compañeros periodistas el pasado 4 de enero y a las enfermeras y enfermeros el dia 6 de enero que hasta rosca partieron.

NOS VEMOS EN LA PROXIMA.