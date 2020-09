EN VEREMOS LA CONSULTA POPULAR CONTRA DE LOS EX PTES

[email protected]

Como que hay cierto desencanto entre los morenistas, porque los mexicanos no hay respondido al llamado hecho, supuestamente por la ciudadanía, ya que a escasos dos días de vencerse el plazo para aportar el millón 800 mil firmas que se requieren para llevar a cabo la consulta popular que decida enjuiciar o no a los ex presidentes Carlos Salinas de Gortari. Ernesto Zedillo. Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, si apenas se lleva un avance del 55%.

Ante éste rotundo fracaso que se percibe de antemano, ya el líder de MORENA en el Senado, Ricardo Monreal, dió por hecho que en las primeras horas de ayer lunes u hoy martes el Jefe del Ejecutivo Federal, Andrés Manuel López Obrador, podría enviar a la Cámara Alta la solicitud para que se lleve ante la justicia a expresidentes de la república por presuntos actos de corrupción. Confirmó que “ya no se van a reunir el total de un millón 600 firmas”, de la ciudadanía para que por ésta vía se solicite la consulta ciudadana.

Dijo el senador y coordinador de la bancada de MORENA, que será el Senado, la Cámara de Orígen, para que se recurra a éste recurso, ya sea por petición del Presidente de la República o del 33% de los 128 senadores.

“Habrá coordinación” de los senadores de MORENA con el Presidente Andrés Manuel López Obrador, sobre la presentación de éste recurso, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), dijo Monreal Ávila en conferencia de prensa.

Aclaró, sin embargo, que en la bancada de Morena, con 61 integrantes, “todavía no decidimos si la solicitud de consulta la vamos a presentar nosotros o damos trámite al documento que ya dijo el presidente que nos va a mandar”.

Preciso que a la media noche de hoy martes 15 de Septiembre vence el plazo para presentar ante la SCJN la solicitud de consulta del presidente de la república, la que tiene 20 días naturales para resolver sobre la constitucionalidad de la consulta y la pregunta, dijo el líder de MORENA.

Si la SCJN que es constitucional la solicitud de consulta, envía su resolución a la Cámara de Orígen, en éste caso el Senado, que la turna también a San Lázaro y en ambas instancias se debate y vota, y una vez aprobada por mayoría simple se manda al INE para que organice el ejercicio de participación ciudadana, explicó.

Dijo que en el caso de que la Corte deseche la solicitud, la enviará al Senado que la archivaría como asunto concluido.

El reconocido y prestigiado abogado, ex Procurador General de la República, Sergio García Ramírez, comenta en su columna del El Universal que la consulta desembarcó en la Constitución en el 2012. Este marco de rostro democrático también facilita –lo estamos viendo– la presencia sigilosa de intenciones muy alejadas de la democracia.

En la campaña electoral del 2018, dijo, se habló de someter a juicio a los expresidentes de la república. La idea se reanimó por la actual campaña del Ejecutivo –abierta y notoria– hacia las elecciones del 2021. La elección del 21 es el banquete; la consulta, el aperitivo.

Por cierto Jeffrey Lichtman, uno de los abogados de Joaquín “El Chapo” Guzmán, asegura que el sinaloense es “fanático” del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y lo respeta en secreto.

Supuestamente hoy 15 de septiembre si otra cosa no sucede está previsto que a las 4:00 de la tarde la Lotería Nacional llevará cabo la rifa del avión presidencial que a ningún precio logró vender el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y el rifarlo fue la opción que tomó, ya que la majestuosa nave no va con su ideología y personalidad.

Vamos a ver en que va a acabar la histórica e inédita rifa, ya que en el camino AMLO decidió no rifar el avionzote, sino el monto del valor de la nave, para lo que de los seis millones de “cachitos” su gobierno compró cerca de dos millones de billetes que no se vendiéron, los que supuestamente se distribuyéron entre personal del sector salud, pero los premiados estarán obligados a invertir su dinero en medicamentos y equipo médico para el hospital en que laboran. Que bonita rifa del mandatario, a Juan Pitallas lo meten al bote.

La UAT nos reporta que la investigadora de ésta universidad, Dra. Madai Rosas Mejía, participó en el programa “ConectadODS”, que realiza por videoconferencia el Comité para el Desarrollo sustentable de la Universidad Autónoma de Tamaulipas y se refirió a la importancia de mantener el equilibrio en los diversos ecosistemas a través de un manejo sustentable.

La especialista en Entomología e investigadora nacional, dijo que el desequilibrio de los recursos naturales pone en riego a la humanidad, pués al afectar los ecosistemas surgen problemas globales como es la mutación del Coronavirus Sars-Cov-2.

Por cierto el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, hoy 15 de Septiembre por la noche, suponemos que a la hora de costumbre, sin público desde el templete instalado en la entrada principal de Palacio de Gobierno, llevará a cabo el tradicional Grito de la Independencia.

En razón de la pandemia del COVID-19 y las recomendaciones hechas por la Secretaría de Salud para prevenir el contagio del virus, en la ceremonia oficial del Grito solamente acompañarán al mandatario estatal representantes del Poder Legislativo, el diputado presidente de la JUCOPO del H. Congreso del Estado, Gerardo Peña Flores, así como el titular del Poder Judicial, el magistrado presidente del STJE y del Consejo de la Judicatura del

Estado, Horacio Ortiz Renán, además de elementos del Ejército Mexicano.

En Nuevo Laredo por fín se decidió el dirigente estatal del PRI, Edgar Melhem Salinas, y en buen plan les dejó caer hacha a las autoridades electorales para que vigilen el proceso electoral rumbo a las elecciones del 2021 y eviten que el gobierno meta las manos, como se ha dado en elecciones anteriores, bien-

