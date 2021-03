#DESDELAFRONTERA

POR PEDRO NATIVIDAD

Encabeza Ferrara lista de regidores

En el PAN Nuevo Laredo, se filtró que ERNESTO FERRARA, presidente del PAN local, encabeza la lista de regidores para la contienda electoral del 6 de junio.

ERNESTO trató por tercera ocasión, buscar la candidatura a la Presidencia Municipal, sin embargo, nuevamente no le alcanzó la popularidad para lograrlo, por lo que tendrá que conformarse con la regiduría, eso sí, desde ahorita ya es regidor.

En esa lista, van también SAMANTA BULAS y DANIEL TREVIÑO, quienes van por la reelección.

En el caso de SAMANTHA tenía que ocupar la Diputación Local, sin embargo, al no pedir licencia IMELDA SANMIGUEL, se queda en la reelección, y a nuestro punto de vista, le fue mejor porque de Diputada solo serían unos meses y de regidora serán tres años más.

Las mujeres son las que llevan mano en la lista panista, pues también está anotada LETICIA MENESES, quien esperemos que ahora sí le toque, porque ya en varias ocasiones se le ha caído.

Dos mujeres más que ya fueron regidoras y que nuevamente el PAN les da la oportunidad de ir por la regiduría, son ILIANA MEDINA y LAURA ZARATE QUEZADA.

ILIANA renunció a su regiduría, para incorporarse como SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, donde debemos reconocer que ha hecho un gran trabajo, por eso nuevamente ha sido considerada.

LAURA ZARATE, ya fue regidora y Diputada Local, mujer muy querida por los neolaredenses, y por ello el PAN no duda en apuntarla por su gran popularidad, al ser una de las mujeres que más ayuda a quienes lo necesitan.

También se soltó el nombre de CARLOS SUAREZ, mano derecha del Diputado Federal, SALVADOR ROSAS QUINTANILLA, quien estaría “puchándolo” para que se le cumpla el sueño de ser regidor.

CARLOS ya tuvo una oportunidad de ser regidor cuando era parte de los jóvenes priístas, pero no supo aprovecharla.

Hay una mujer más, muy conocida, pero esa sí me reservo el nombre para otra columna, por lo pronto lo único que puedo decirles es que va en la posición 2.

IME Y MOYO NO PIDEN LICIENCIA

En lo que respecta a los pre candidatos a la Diputación Local del PAN por los Distritos 2 y 3, IMELDA SANMIGUEL y FELIX “EL MOYO” GARCIA, se confirma que no pedirán licencia.

Resulta que como van por la reelección en la misma posición y en el mismo Distrito, no hay necesidad que pidan dicha licencia, por lo que seguirán en el Congreso y a la par podrán hacer campaña.

Además, se complicaba el tema de sus relevos, pues por parte de IMELDA SANMIGUEL, su suplente SAMANTHA BULAS, va por la reelección a regidora y por parte de FELIX “EL MOYO” GARCIA, su suplente RAMIRO CORTES, va como candidato a Presidente Municipal de Miguel Alemán.

IRERI CALDERON A LA REGIDURIA

Por cierto, a quien se le hará ser regidora, una vez más, es a la ex panista, ahora morenista, IRERI CALDERON.

Hay que recordar que IRERI es la suplente de la regidora de MORENA, ADRIANA CONTERAS, la cual pedirá licencia para ir como candidata a Diputada Local por el Distrito Uno, pero ahora por Movimiento Ciudadano.

IRERI y ADRIANA no son las mejores amigas, pero al ser suplente no habrá más remedio que cederle la regiduría.

MILITARES TOMAN CONTROL DE ADUANAS

Como lo anunció el Presidente de la República, ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR, la SEDENA tomó este lunes el control de todas las aduanas de México.

La ceremonia de presentación se llevó a cabo en la Aduana más importante de México y América Latina, en Nuevo Laredo, justo en las instalaciones del Puente Tres.

Fue el Administrador General de Aduanas en México, HORACIO DUARTE OLIVARES, quien anunció la incorporación de los militares en todos los cruces fronterizos y aduanas de México, para apoyar en la lucha en contra de la corrupción.

Así mismo, se dio a conocer el relevo de todos los administradores de las aduanas de Tamaulipas, siendo nombrados como nuevos administradores a militares.

En Nuevo Laredo, el nuevo administrador es el Coronel RAYMUNDO BAUTISTA CONTRERAS, quien contará con el apoyo de ERWIN MARTÍN ROMERO SALCEDO, como sub administrador del Puente 1; ALEJANDRO EUGENIO ROBLES SEGURA, como sub administrador del Puente 2; FRANCISCO DE ASIS GARCIA TERRAZAS, como sub administrador del Puente 3 y JOSE ENRIQUE CONDE SANCHEZ, como sub administrador de Estación Sánchez; todos y cada uno oficiales del Ejército Mexicano.

De acuerdo con el Administrador General de Aduanas HORACIO DUARTE, la idea que el Ejército tome el control, es para acabar con la corrupción que impera en todas las aduanas del país, además de acabar con el “huachicoleo fiscal”, al buscar detener el paso de combustibles e hidrocarburos que cruzan por la frontera sin pagar impuestos o impuestos simulados.

Así pues, desde ayer, el Ejército Mexicano ya manda en las aduanas del país, y en la frontera norte, principalmente en Nuevo Laredo, ya tomaron el control en todas las revisiones.

Así que, aquellos que se dedican al comercio, que cruzan mercancía de Estados Unidos a México, o usted que cruza y compra en EU para vender en México, tendrá que tomar sus precauciones y armarse de un poco de paciencia, pues seguramente de ahora en adelante las revisiones serán más exhaustivas.

Sin duda una excelente acción por parte del Gobierno Federal, el poner a los militares bajo el control de todo lo que entra y sale por las aduanas, rendirá sus frutos, aunque quienes deben de estar muy enojados, son los propios empleados de aduanas, quienes ahora se toparán con pared y no podrán hacer de las suyas.

Porque, si por algo entró el Ejército, fue para combatir la corrupción y la corrupción no la hacíamos ni usted, ni yo, sino los propios empleados aduanales… ¿Qué? ¿no?… NOS LEEMOS.

