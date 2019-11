David Ed Castellanos Terán

“Encontrar y castigar a los responsables”: Landau

La familia LeBarón, políticamente hablando, es una de las más activas del noroeste de México. Por su historia y linaje son un grupo de personas echadas para adelante y dispuestas a defenderlo todo sin tabúes, hasta el gusto y placer por la poligamia, motivo por el cual llegaron a México allá por 1900.

En la actualidad el peso de los LeBarón se representa en el legislador chihuahuense del PRI, Alex LeBarón González, y en el activista social, Julián LeBarón. En Estados Unidos, más del 50 por ciento de la población es Mormona, la misma religión que predican los LeBarón, y quienes a la par de sus connacionales pronto tendrán que decidir si reeligen o no al presidente Donald Trump ¡A los güeros les encanta la guerra, les envenena!

En México, Julián LeBarón se niega abiertamente a ser parte de la clase política, sin embargo, participa en actos tan matizados con la ideología partidista como el andar quitando todas las placas de la calle que tengan el nombre del ex presidente Gustavo Díaz Ordaz, así lo hizo en Cuernavaca.

Hace poco recibió de manos del rector de la Universidad del Norte de Tamaulipas (UNT), Francisco Chavira Martínez, ex candidato independiente a Gobernador, el grado de Doctor Honoris Causa, por su activismo en la lucha contra la violencia y la inseguridad, esto en el marco de la celebración del 30 aniversario de la UNT.

Chavira Martínez como aspirante sin partido a la gubernatura del estado que hoy gobierna Francisco Javier García Cabeza de Vaca, terminó declinando a favor del panista su participación en la campaña lo que cobró con un cargo a la hermana María Estela.

Por cierto, el Claustro Doctoral Honoris Causa de la Universidad del Norte de Tamaulipas, lo integran el Dr. José Manuel Mireles, fundador de las autodefensas y fiel seguidor del presidente Andrés Manuel López Obrador; también, Pablo Moctezuma Barragán, (hermano del titular de la Secretaría de Educación Pública) en el presente régimen Lopezobradorista; el Senador suplente, Alejandro Rojas Díaz Durán, claro, del partido fundado por nuestro presidente Andrés Manuel; igualmente recibió el Honoris Causa, de Chavira Martínez, Gregorio (a) “Greg” Sánchez Martínez, estratega político en Quintana Roo, y pieza fundamental para que AMLO haya llegado a la presidencia; claro, la bella Gabriela Goldsmith, la actriz que no pudo ser diputada federal por el Partido Nueva Alianza el pasado primero de julio… y ahoraestá en la nómina de Naucalpan como asesora de la alcaldesa, Paty Duran, de Morena, fue engalanada con el mismo reconocimiento recibido por Julián LeBarón; el alcalde de MORENA, en Ojocaliente, Zacatecas, Daniel López Martínez, y el ex guerrillero Pepe Puente, y de la misma forma lo recibieron el mismo día que el activista Julián, el Honoris Causa de la Universidad del Norte de Tamaulipas, fundada por el ex perredista y preso político Francisco Chavira Martínez, un personaje que terminó siendo un payaso de Tamaulipas… efectivamente, no todo lo que brilla es oro, ni todo lo que parece bueno lo es.

Lo sucedido en el noroeste de México, es tan doloroso como lo que sucede hoy por hoy y desde hace una década en todo el país; es una pena lo experimentado en la Cuarta Transformación por la sierra limítrofe de Sonora y Chihuahua, es lamentable que no haya códigos y arrasen con niños y mujeres por igual, es profundamente doloroso que en sus ambiciones, ajustes de cuentas o lo que sea, y como sea acribillen a personas inocentes.

