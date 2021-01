PRESENCIA

ANA LUISA GARCÍA G.

< Encuesta resolverá entre Felipe y Nora Hilda

< Aspirantes registrados no obtienen ningún derecho

< Erasmo y Américo invaden funciones en Morena

1.- “Que no le digan, que no le cuenten”, Morena aún no tiene definidas sus candidaturas a diputados(as) federales, lo hará de manera oficial hasta el próximo 31 de enero de acuerdo a la convocatoria elaborada para la ocasión, la cual establece entre otras cosas, que podrán recibir hasta cuatro solicitudes de aspirantes por cada uno de los 300 distritos del país.

Para desentrañar quién será el candidato o candidata cuando existan más de un elemento registrado, entrará en operación las famosas encuestas y posteriormente un mecanismo para cumplir el principio de igualdad de género, sin perder de vista la presencia que el aspirante tenga en ese territorio, algo que es de vital importancia cuando se requieren elementos con arraigo, presencia y reconocimiento social, en virtud de que la pandemia no permitirá grandes reuniones, mucho menos los afectuosos saludos que se acostumbran en estos casos.

El procedimiento de selección de candidatos no es nada fácil, primero tienen que valorar el peso electoral que representa cada uno de esos aspirantes, luego las condiciones del partido en cada uno de esos 300 puntos y a partir de ahí seleccionar la carta que ofrece posibilidades de triunfo.

Corrió la versión de que el 5º Distrito con cabecera en Victoria estaba encaminado para el sector femenino, la realidad es que en este o en cualquier otro distrito a estas alturas del procedimiento, no se ha realizado una decisión de género.

Por lo pronto fueron aceptadas las solicitudes para obtener candidatura a la diputación federal por el 5º Distrito con cabecera en la capital tamaulipeca, tanto de Felipe Garza Narváez como de Nora Hilda de los Reyes, los dos cubrieron los requisitos de ley y los que establecen la convocatoria.

2.- La convocatoria del Comité ejecutivo Nacional para tramitar el registro de candidatos(as) a diputados federales de Mayoría y de Representación Institucional, es un documento de 16 páginas y en la No. 8, tercer párrafo, resaltado con “negritas” estipula lo siguiente: “Es fundamental señalar que la entrega de documentos no acredita otorgamiento de candidatura alguna, ni genera expectativa de derecho alguno”.

En pocas palabras los aspirantes que viajaron esta semana a la Cd. de México para entregar su documentación no tienen nada seguro. Por su parte Morena deja claro que este paso no acredita ningún derecho.

Pero en cambio, quienes solicitaron ser candidatos, están comprometidos a someterse a una encuesta de opinión, cuyos resultados tendrán carácter inapelable, en términos de lo dispuesto por el artículo 44, inciso “s” del Estatuto de Morena. En ese supuesto están Felipe Garza y Nora Hilda de los Reyes, ni uno, ni otro tiene nada seguro y finalmente una encuesta los valorará para ver de qué cuero salen mejores correas.

Ambos son originarios de Cd. Victoria y lo señalamos porque hay quienes creen erróneamente que el odontólogo es originario de Tampico, porque radicó en el puerto varios años, incluso cursó su carrera en la UAT, campus Tampico-Madero. Y con Nora Hilda ocurre algo similar, por el hecho de haber sustentado la candidatura (2016) para alcaldesa de Casas, hay quienes piensan que es originaria del vecino municipio.

Los dos tienen algo en común, no es un secreto la consolidada carrera política de Felipe en instituciones bajo el gobierno del PRI y las tres diputaciones locales logradas bajo esas siglas. Nora por su parte con una carrera en la docencia, fue también cobijada por las siglas del Tricolor en coalición con el PANAL, sin ser militante de ninguno de los dos partidos, su participación fue como candidata ciudadana, hoy tampoco está enlistada como militante de Morena, pero se manifiesta simpatizante del movimiento hoy convertido en partido.

Y es el mismo caso de Garza Narváez, que no es militante pero si simpatizante.

3.- En este clima, a mitad de semana circuló una lista de supuestos “amarrados” de Morena para los 9 distritos de Tamaulipas, destacando los nombres de Carlos Cantú Rosas y Diego Guajardo para los distritos 1 y 3 respectivamente, otros son los actuales candidatos que van por la reelección y que ya mencionamos en colaboración anterior, que es el caso de Olga Juliana Elizondo Guerra, Adriana Lozano Rodríguez por el 4º, con el agregado de Claudia Hernández por el 9º distrito, Omar Salomón por el 6º y Nora Hilda de los Reyes por el 5º.

Desde luego hay trascendido, algunos que pueden darse por hecho en virtud de que pertenecen al círculo íntimo del Poder morenista, es el caso de Erasmo González Robledo, del 7º Distrito, cuya cercanía con el presidente del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, le trajo buenos augurios desde hace tiempo, incluso antes de instalarse en la dirigencia del partido; lo mismo podemos decir de Úrsula Patricia Salazar, miembro distinguido de la Sagrada Familia, que iría por el 8º Distrito.

Aunque todos los diputados federales de Tamaulipas de la alianza Morena-PT-PES presentaron su carta de intención para reelegirse, ante la Cámara de Diputados, quizá lo hicieron como previsión por lo que pudiera ofrecerse, es el caso de Olga Patricia Sosa, diputada federal por el 8º de Tampico, quien no se registró como aspirante ante Morena, de ahí que suena lógico la candidatura de Úrsula Patricia para ese distrito del puerto.

EN TAMAULIPAS QUIEN MANDA EN MORENA.- ¡Lo que faltaba! Don Enrique Torres Mendoza ya se cansó de que no le den su lugar como presidente del partido guinda, e interpuso un procedimiento de impugnación al registro de la coalición promovida ante el IETAM por el senador Américo Villarreal y el diputado Erasmo González Robledo, se trata de una alianza con el PT y lo que reprueba el susodicho es que ambos personajes se tomen atribuciones que no les corresponde.

Siendo objetivos, la verdad es que el período del profesor Torres ya caducó, pero no le han formulado ninguna notificación, de ahí que se supone sigue en funciones. Y tal como se ven las cosas, las gestiones realizadas por Américo y Erasmo fueron una instrucción de la cúpula de Morena, léase Mario Delgado.

Efectivamente había el acuerdo de que en el 5º Distrito, Morena no llevaría aliados, y sorpresivamente se toma la decisión y al profesor Torres lo tienen de florero (para usar el calificativo descriptivo del primer morenista del país)

Por eso el enojo del profesor, quien acuso a los referidos legisladores, de violar la norma estatutaria, pasar por alto la estructura partidista, asumiendo tareas que no les corresponden, y ya encarrilado declaró que “fue un madruguete como los que acostumbraban los políticos de antaño” y esto quiere decir que “sigue prevaleciendo esa política corrupta”.

De paso, dejó asentado que el senador Américo se está promoviendo para la candidatura a gobernador para 2022, “es obvio que está poniendo sus alfiles y sus peones para que lo ayuden a llevar a cabo sus planes personales”. El profesor espera que la Comisión de Honor y Justicia de Morena sancione a tan distinguidos personajes, lo cual, la verdad lo vemos difícil con el vuelo que trae Erasmo.

Torres Mendoza dijo no oponerse a la coalición con el PT, lo que reprueba son las formas, el pasar por alto estatutos, principios y valores”.

El comentario es que desde el punto de vista político este tipo de conflictos no le hacen bien a Morena y Mario Delgado ha dictado sentencias contra la militancia que ponga en entredicho el prestigio del partido, claro que se refería a los pleitos que se traen en algunos estados por las candidaturas a gobernador.

Algo bueno va a salir de este conflicto, porque o ratifican a don Enrique Torres o de plano tienen que dejar claro quien manda en Morena en Tamaulipas, sea porque nombren un delegado nacional con funciones de presidente, o algo similar.