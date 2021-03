Gaceta.

Por: Raúl Terrazas Barraza

Encuestas falsas

De tras de las designaciones de los candidatos hay de todo, juegos sucios, zancadillas, golpeteo, queme, encuestas falsas, pleitos que durarán más allá de los proceso de selección interna y peor aún grupos políticos antagónicos mezclados para forzar a quienes toman las decisiones a caer en sus jugarretas.

Obvio, esto tiene que ver con la naturaleza de los partidos políticos y de sus dirigentes, de ahí que, en donde más se observa este tipo de grilla barata, es en el Partido Movimiento de Regeneración Nacional, PMRN, entre otras cosas, porque no hay dirigente en la entidad y la definición de las candidaturas sale de diferentes sedes y grupos.

En el caso de Ciudad Victoria, quien le dijo a Ismael Valdez Álvarez que tiene la mínima posibilidad de salir agraciado con la candidatura, si todo mundo sabe que el ex beisbolista ni siquiera vive en esta ciudad, tiene una casa aquí, pero, como también puede tener otra en los Estados Unidos, su familia y la de su esposa son de la capital y hasta tiene un negocio de muchos años, un gimnasio, sin embargo, de ahí a que la gente le vea como una opción para la alcaldía existe un gran trecho.

Identificar situaciones complicadas entre los grupos que ya estaban en el regeneracionismo o que llegaron con aire de aventura y desplazar a aquellos que, como alguna vez lo dijo la señora María de la Luz del Castillo Torres, cuándo era Diputada de ese partido en el Congreso del Estado, son personas que le hacen daño a la organización y se quedan con posiciones que no les corresponden, porque la militancia que trabajó no fue tomada en cuenta.

Desde luego, también hay infinidad de jugadas en los otros partidos que se supone grandes, en especial el PAN y PRI, sin dejar de lado el manoseo entre los del Movimiento Ciudadano, porque algunos de ellos quieren poner fin a la carrera política del matamorense Gustavo Cárdenas Gutiérrez, sin darse cuenta que con ello, solo conseguirán que la votación no les alcance para mantener el registro local, aunque a nivel nacional, a lo mejor sí, porque en algunas entidades como Nuevo León, ese partido tienen prospectos a las candidaturas que están identificados con los electores.

Es golpeteo interno que hay entre los aspirantes del partido del presidente Andrés López Obrador, tendrá secuelas graves, porque el hecho de que personas que proceden de otros partidos políticos quieran quedarse con candidaturas de Regeneración, en el futuro generará desestabilización, porque aquellos que ahora dejaron al PRI, al PRD y al PAN, mañana andará contra el PMRN y demolerán la estructura generada en este proceso electoral.

El Delegado que envió Mario Delgado Carrillo, presidente del comité nacional del partido de la nueva izquierda, Diputado Lucio Palacios Cordero, sabe a la perfección de todas las jugarretas que se traen quienes no eran militantes de su partido para imponer candidatos y quedarse con el control político de las regiones, uno de esos casos es Jaumave, municipio en el cual, el presupuesto no es mucho ni la población a gobernar cuantiosa, pero, algunos de los que estuvieron en el PRI y en el PAN y ahora auspician precandidaturas que tuvieron esos colores se mueven.

Es decir, buscan demostrar a propios y extraños que aunque pasen los años sus cacicazgos prevalecen y se mueven en función de los membretes disponibles, sin el más mínimo recato de principio o de ideología y para ello usan todo tipo de artificios, como las encuestas falsas con las que tratan de engañar a Palacios Cordero, para que la decisión que se tome basadas en ese método de obtención de información favorezcan a los que la gente ni conoce y se quedan fuera de la jugada quienes si están en el ánimo de las personas.

Respecto a la capital de Tamaulipas, vale la pena que las encuestas sean reales y que no se canten solo porque el presidente de la República es beisbolista, dado que, el escenario no es sencillo, la alcaldesa María del Pilar Gómez Leal, contará con un gran equipo de campaña, dándose por hecho que la campaña se bajará a nivel de vivienda para conservar la confianza de los electores con el PAN.

Valdez Álvarez no es garantía de votos, para el PMRN, aunque algunos de los integrantes de la fórmula podrían aportarle sufragios, caso concreto el del doctor Felipe Garza Narváez, aunque hay margen para pensar que no sea así, desde el momento que el expriísta tiene como sueño ser alcalde de Victoria y cualquiera que llegue primero que él es su adversario por debajo de la mesa. Por otro lado, en las colonias de Victoria, quienes no están con el PAN, el PRI, PRD, Movimiento Ciudadano y Partido Verde Ecologista, prefieren que el candidato sea el empresario Eduardo Gattás Báez, quien se supone sale más arriba en las encuestas que el abogado Luis Torre Aliyán, no le hace que éste último haya hablado con el presidente del Senado de la República, Ricardo Monreal Ávila para que lo metiera en la jugada y con su cobijo ganar la postulación.

Las encuestas falsas que traen algunos neo y pseudo regeneracionistas, tendrán un efecto directo en las urnas el día seis de junio venidero y será complicado para los manejadores de los partidos entender que Tamaulipas es una entidad difícil para la izquierda y más si los que se mueven al interior para apoderarse de candidaturas por el solo afán de poderío político, con sus acciones alejarán a los electores de las casillas.

Plantados sobre la realidad, mínimo será que el delegado del PMRN, haga saber al presidente del comité nacional, Mario Delgado Carrillo, que personajes que llegaron de otros partidos como Manuel Báez, usen encuestas falsas para tarar de sorprenderlos y que al anunciar la cas candidaturas favorezcan a quienes el pueblo no quiere, es más, y no quiere ver ni en pintura. Si el representante del partido del Gobierno Federal no aclara todo este tipo de situaciones, pecará de omisión y abrirá la puerta para que los grupos políticos que se identificaron con la corriente presidencialista busquen otras alternativas para el 2024 y las elecciones que sigan.

Los otros.

Los que podrían ser candidatos independientes porque pasaron los filtros del IETAM, que no son otros que aquellos establecidos en la Legislación Federal y local, por las diputaciones tres, María Teresa Garcen García y José David Gómez Saldaña pro los Distritos de Victoria y José Álvarez Guerra, por uno de los Distritos de Matamoros.

Los independientes que van por los Ayuntamientos son 15, Mónica Margot de León Sánchez, Julián Alejandro Caraveo Real y Marggid Antonio Rodríguez Avendaño por Victoria, Carlos Alberto Guerrero García y Patricio Garza Tapia por Río Bravo, Carlos Lara Macías por Ocampo y de Madero Miguel Rodríguez Salazar.

También, por Nuevo Laredo Víctor Manuel Vergara Martínez, en Matamoros Raúl Cesar González García, en Güemez José Muñoz Porras, en Mier Hiram Peña Gómez, en González Arnoldo Javier Rodríguez González, José Luis Gallardo Flores en Jaumave, así como, David Alexandro Manríquez Gómez y la señora Elisa Patricia Quintanilla Arcos por Llera.