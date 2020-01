LETRAS PROHIBIDAS

¿‘Enferma’ Insabi a 4T?

Clemente Zapata M.

Está Insabi en entredicho/

y “coja” de nacimiento,/

le falta equipamiento/

hasta parece capricho…

La atención universal/

es la meta perfilada;/

que no sea “vacilada”

y menos termine mal…

El tema de la salud pública es el más delicado de todos los que maneja el Gobierno federal y por ello el Insabi se ha convertido en un dolor de cabeza para la Cuarta Transformación (4T).

El Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), tiene como objeto dar atención universal en México; es decir que todos sean atendidos. Pero es una lástima que el programa “naciera incapacitado”.

Para los detractores del presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR (AMLO), hay la sospecha de que el Insabi es un “programa electorero” a través de brindar atención médica; algo que no sorprende a nadie en el país.

Son 54 millones de mexicanos los que se atendían en el Seguro Popular y que ahora podrían hacerlo, con las deficiencias ya conocidas, en el Insabi.

Para quienes alaban a la 4T, aquellos que se oponen al Insabi, por la falta de reglas de operatividad claras, tienen rostros de mercenarios que buscan lucrar con el presupuesto en la compra de medicamentos, equipo e insumos. ¿Quién tiene la razón?

El real problema con el que inició el Insabi es que no se previó el aspecto financiero, a pesar de que presuntamente habrá 40 mil millones de pesos extras del presupuesto fijado para salud.

El propio Presidente AMLO reconoció que equipar los centros de salud, las clínicas y hospitales del (todavía flamante) programa, constará 13 mil 83 millones de pesos.

En concreto. Se le dieron los “santos oleos” al Seguro Popular pero mucho antes de que el Insabi estuviera equipado o por lo menos medianamente equipado.

Aunque AMLO adelantó, y vale la pena tomarlo en cuenta, que las inversiones que se hagan para que el programa opere al cien serán ajenas “al trafique y chanchullo en la compra de equipo”. ¡Ojalá!

En resumen.- El Insabi nació enfermo. Fue un proyecto y ahora un programa en donde no se calcularon sus costos y los resultados que daría en el rubro presupuestal y político.

Como ya lo dije, el tema de salud pública es muy delicado, porque las fallas en él pueden generar pérdida de vidas humanas o la degradación de la salud de los derechohabientes.

Ya es del dominio público todos los desaciertos que el Insabi tiene, por eso sólo queda agregar que en temas de salud los asesores presidenciales no están desquitando lo que ganan… Pendientes…

~~EN OTROS TEMAS.- Vaya espaldarazo que el Gobierno de ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR le dio ayer al Gobierno de FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA… Fue el subsecretario de Planeación, Prevención, Protección Civil y Construcción de la Paz de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, ALEJANDRO ROBLEDO CARRETERO, quien reconoció que Tamaulipas, durante el año pasado, disminuyó un 12.6 por ciento la incidencia delictiva al compararse con un periodo anterior. Lógicamente que el más contento de todos es el Mandatario tamaulipeco, pues estas cifras son el resultado del esfuerzo que le ha impreso al rubro de seguridad pública y, aunque falta mucho por hacer, todo indica que se va por buen camino…

~~NO HAY CORONAVIRUS.- La titular de la Secretaría de Salud, GLORIA MOLINA GAMBOA, descartó la presencia de coronavirus en Tamaulipas. En algunos noticieros nacionales, vía telefónica, la funcionaria dio a conocer la noticia desde temprana hora del jueves. También agregó que no se bajaría la guardia en el tema. Sin duda fue una buena noticia para la población tamaulipeca, pero más para la población de Reynosa, donde fue que se creía había el primer caso… ¡Uffff, todo quedó en susto!, ¡qué bueno!

~~ALCALDE DEJA OFICINA.- El presidente municipal de Nuevo Laredo, ENRIQUE RIVAS CUÉLLAR, tomó la calle y enfiló sus pasos a la colonia Colinas del Sur, para atender y escuchar de forma personal las inquietudes de los habitantes. Allí levantó una lista de peticiones a las que se les dará pronta respuesta a través del Programa Acción Inmediata. Cabe destacar que a través de dicho programa ya se cambió la imagen de una parte de la zona, por lo que se perfilan más y mejores acciones.

AGORA

¡QUIERO SER CHEF!, dice un niño a sus padres. ¡Quiero ser futbolista!, dice otro. ¡Quiero ser doctor!, propone otro. ¡Quiero ser cantante!, pide uno más. Lo anterior son voces de algunos menores que desde temprana edad ya planean lo que quieren ser de adultos… ¿Lo lograrán o no…? Depende de ellos, pero también del apoyo que los padres les otorguen… Cree en tus hijos y edúcalos a no cerrar las puertas a sus sueños y a no desfallecer en el andar por alcanzar sus metas… Mientras sea para bien y le genere felicidad, déjalo ser lo que quiera; al final ellos tienen que vivir su vida y no la que nosotros le impongamos, pues sólo estamos de apoyo y de paso… Hasta mañana…