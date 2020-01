T E C L A Z O S

Por Guadalupe E. González

ENGOLOSINADA POR EL PRESUPUESTO, ASPIRA A ALCALDÍA DE SAN FERNANDO.

TODO PARECE indicar que, la respetable primera dama del municipio de San Fernando, Tamaulipas Ing. ROSA ELIDA GARZA SOSA, “engolosinada por el presupuesto”, que se maneja en este pueblo, ha decidido aspirar a la Presidencia Municipal de esta ciudad y, más porque, su marido el alcalde José Ríos Silva, al parecer “ya anda promoviéndola”, para que sea postulada por el PAN a la alcaldía que él, ahora tiene bajo su poder y dominio, cuyo detalle político, ya genera un marcado clima de inconformidad e indignación entre la población sanfernandense.

LO ANTERIOR, es porque si “Pepe” Ríos Silva, como primera autoridad municipal, tiene a San Fernando, “en la vil desgracia social o en el más claro de los abandonos”, el pueblo en consecuencia, “no quiere más de lo mismo”, refiriéndose la gente, al irresponsable alcalde y, si éste piensa instalar o que se postule a su esposa Rosa Elida, “como abanderada azul a la alcaldía”, el PAN de esta localidad, “estaría cayendo en un grave error político” y correría la suerte de perder, porque el Presidente José Ríos, en campaña prometió muchas cosas y a la fecha, “no ha cumplido a cabalidad los buenos propósitos” que voz en cuello, expusiera a las familias de este lugar.

DE ACUERDO a versiones, de gente de gran solvencia moral y política, “Pepe Ríos”, ha sido uno de los peores alcaldes del municipio de San Fernando, al grado de señalarse en todos los rincones del pueblo que, si su antecesor el dentista Mario Alberto de la Garza Garza, “fue mal servidor público y además corrupto”, éste, ha resultado ser “NIÑO DE PECHO” al lado del actual edil Ríos Silva. Porque “desde que, Pepe asumió al poder político en San Fernando, tiene a esta comunidad, “inmersa entre la inmundicia y la promiscuidad social”, motivo por el cual el contexto ciudadano, “ya no quiere saber nada de éste irresponsable alcalde, ni de su gente”.

LO GRAVE es que individuos como este Presidente Municipal, aparte de quedar mal con las familias del pueblo que aun gobierna, “está haciendo quedar mal al Partido Acción Nacional”, motivo por el que sin temor a equivocarnos, Luis “el Cachorro” Cantú, por su calidad de Presidente Estatal del albiazul, habrá de intervenir de manera oportuna, “para atacar o cortar de tajo el cáncer social” que, enfrentan las familias de San Fernando, donde “el abandono, es lo que distingue a esta pujante comunidad”, todo porque el alcalde JOSÉ RIOS SILVA, lejos de obrar con atingencia y perseverancia, pero sobre todo con responsabilidad, ha hecho lo contario y eso, precisamente, es lo que tiene a esta ciudad, “en condiciones infrahumanas”.

Y SI EL alcalde PEPE RÍOS, para la siguiente ronda electoral, se empecina, en hacer candidata a Presidente Municipal a la titular del DIF Rosa Elida Garza Sosa, “el PAN, se enfrentaría a una mayúscula adversidad político-electoral”, porque está claro que en San Fernando, por el pésimo trabajo ejercido por este edil, las familias de los diversos estratos sociales, estarían viéndose obligadas “a buscar un mejor horizonte político”, es decir apoyar a un hombre o mujer que realmente, tenga el sano y sincero deseo de servirle a las familias de este abandonado pueblo.

LOS HECHOS en cualquier empresa, organismo social, club de servicios o en un simple sindicato, “son los que enmarcan realidades”, esto lo digo, porque en San Fernando, el alcalde PEPE RÍOS SILVA, “no puede presumir estar cambiando” la pésima imagen que dejó el también irresponsable y nefasto ex alcalde del PRI Mario Alberto de la Garza, porque este municipio, sigue caminando “como los cangrejos”, eso es evidente y por esta razón fundamental, “la gente al estar bien despierta” ya no cree, ni confía en un hombre que, les ha fallado de manera descomunal, porque repito y reitero que, PEPE, “ofreció, transformar el pueblo”, pero nada de los sanos propósitos ofrecidos por él, ha podido poner en marcha y como, “el que miente una vez, miente dos y más veces”, por ello, este acalde, difícilmente, podría concertar la candidatura a la que aspira su respetable esposa.

HAY QUE hacer hincapié para señalar que, si el Presidente Municipal José Ríos Silva, hubiera sido sensato, cauto y metódico y “responder con realismo a las más elementales necesidades de las familias” de las colonias populares y sectores rurales de San Fernando, “tuviera al pueblo de su lado”, pero para su desgracia, en esta pujante comunidad, la gente ya no quiere saber nada de este señor, porque las familias, “están decepcionadas por la enorme gama de mentiras” que Ríos Silva, les expreso cuando andaba en busca del voto para que lo eligieran alcalde de este municipio.

ASÍ ES QUE, ante este escabroso escenario Político que priva en San Fernando, el Comité Estatal del PAN que preside Luis “Cachorro” Cantú, se verá obligado a tener que tomar las mediados de apremio y rigor, para evitarse una catástrofe electoral en futuras elecciones, como el caso que hoy nos ocupa, dado el firme propósito de Acción Nacional, para mantener la fortaleza política que, hoy predomina en Tamaulipas.

PARA FINALIZAR, es importante, apuntar que el PAN, por ser la primera fuerza política en el Estado y en muchos municipios como San Fernando, “NO PERMITIRÁ” que por obra, gracia y culpa de irresponsables alcaldes como JOSÉ RÍOS SILVA, este organismo político, vaya a pasarle lo que le sucedió al PRI en su tiempo. Y si hoy en día, en esta jurisdicción municipal, ni el PRI, ni MORENA, tienen posicionamiento político, “por andar de la greña”, el PAN, no perderá los estribos, para seguir teniendo aquí el poder Político Municipal, ¿ud que opina?

TOMAN PROTESTA A COMISIONADOS DEL ITAIT

LA MESA Directiva del Congreso Local, tomó protesta a Dulce Adriana Rocha Sobrevilla, Rosalba Ivette Robinson Terán y Humberto Rangel Vallejo, designados en el cargo de Comisionadas y Comisionado del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas.

SE LES EXHORTÓ a poner su máximo empeño en la encomienda que les fue conferida, la cual desarrollarán en un periodo de siete, cinco y tres años, respectivamente, luego de que el Pleno Legislativo los considerará como idóneos para ejercer dichos cargos.

AL TOMAR protesta las ciudadanas Rocha Sobrevilla y Robinson Terán, así como el ciudadano Rangel Vallejo, hacen patente su compromiso de trabajar mirando en todo momento por el bien y prosperidad del pueblo tamaulipeco.

ES IMPORTANTE mencionar que el próximo 30 de enero concluye el encargo de los actuales Comisionados del ITAIT, por lo que entrarán en funciones los recién designados.

LA TOMA de protesta estuvo a cargo de la Diputada Sonia Mayorga López, en suplencia de la presidenta de la Mesa Directiva.

CON MÁS CALLES PAVIMENTADAS LE CUMPLIMOS A TAMPIQUEÑOS; CHUCHO

MEDIANTE una inversión superior a los 2.7 MDP el Presidente Municipal Chucho Nader inauguró, este miércoles, la pavimentación a base de concreto asfáltico de la calle México entre Avenida Las Torres y calle Lima de la colonia Las Américas, cubriendo una superficie de 2,434 metros cuadrados y una longitud de 120 metros lineales.

ACOMPAÑADO de su esposa, Aída Féres de Nader, Presidenta del Sistema DIF, el Jefe de la comuna destacó que con este tramo se concluye la modernización de las seis cuadras que conforman esta vialidad, permitiendo mayor conectividad a la zona norte de la ciudad, pero sobretodo, mejorando la calidad de vida de las familias que habitan este sector.

“EL DÍA DE HOY venimos a inaugurar la pavimentación de esta calle que, pese a no estar considerada dentro del programa anual de obra pública de 2019, hicimos un esfuerzo para cumplir el compromiso que hicimos con todos los vecinos”, expresó.

CHUCHO NADER subrayó que atendiendo las solicitudes de los colonos, durante los últimos meses se modernizaron los más de 650 metros lineales de la citada arteria, logrando con ello, comunicar la carretera Tampico-Mante con la avenida Las Torres.

“DESDE EL INICIO de esta administración nos comprometimos a manejar de manera correcta y transparente los recursos municipales, a fin de realizar más obras de beneficio social; y esa responsabilidad la hemos venido haciendo, eliminando viejas prácticas de anteriores administraciones como el famoso “moche” que se les pedía a las empresas constructoras”, reveló.

EL MANDATARIO expuso que a través de la implementación de programas orientados al mejoramiento urbano, fortalecimiento de la seguridad y mayor bienestar social, se ha logrado colocar a Tampico en el contexto nacional, como una ciudad segura, limpia, ordenada y con mejor calidad de vida.

A NOMBRE de todos los vecinos beneficiados, José Guadalupe Guzmán Sánchez, agradeció al gobierno municipal que haya dado respuesta a un anhelo que por más de 40 años esperaron los residentes de este sector.

“HOY ESTA calle es una realidad gracias a la voluntad de nuestras autoridades y muy especialmente del Presidente Chucho Nader, quien nos ha demostrado ser un hombre de palabra, que lo que dice, lo cumple, bajo una sencilla filosofía; diciendo y haciendo, a través de la cual está construyendo una ciudad de calidad para bienestar de todas las familias tampiqueñas”, sostuvo.

A LA CEREMONIA de inauguración asistieron también; el Regidor Presidente de la Comisión de obras públicas, José Antonio Luengas Dónde; el Secretario de Obras públicas, Pedro Pablo Rangel Cerrillo; el Delegado Municipal de la zona norte, Lamberto González De la Maza y el titular de la Secretaría de Bienestar Social y Deportes, René Sentíes Barrios; además de Síndicos y Regidores de la Comuna.

SE COMPROMETE RIVAS, DARLE SOLUCIÓN A DEMANDAS POPULARES

EL PRESIDENTE municipal Enrique Rivas atendió peticiones ciudadanas de limpieza, fumigación, drenaje sanitario, alumbrado público, entre otras más, a través del programa municipal ‘Miércoles Ciudadano’, que se realiza en oficinas de la Presidencia.

ACOMPAÑADO de secretarios y secretarias del gobierno municipal, así como del encargado del despacho de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (COMAPA), Héctor García Flores, escuchó a los ciudadanos.

ROSA MARTÍNEZ Ortiz, habitante de la colonia Las Torres, junto con un grupo de vecinas del sector, expusieron al alcalde su problema de drenaje sanitario, el cual provoca brotes de aguas negras y humedad en las viviendas.

EL ALCALDE y el encargado del despacho de COMAPA, escucharon y analizaron la petición de los vecinos, acordaron mandar cuadrillas a la colonia Las Torres para limpiar de aguas pestilentes las viviendas, mientras se busca una solución al problema de la red de drenaje sanitario.

“AHORITA va a ir personal de COMAPA a limpiar y darles una solución, yo les pido a ustedes que me mantengan informado, me digan si se arregló o no, ellos ya saben que van a traer marcación personal, y quiero decirles a ustedes, si esto requiere de un arreglo mayor ya veremos qué podemos hacer”, puntualizó el alcalde.

EN ESE MISMO contexto, otro de grupos que atendió el Presidente Municipal y demás funcionarios, fue el de la colonia del ISSSTE representado por la vecina Petra Romero, que pidieron limpieza y fumigación del Arroyo El Coyote en ese sector.

“MUCHAS GRACIAS Presidente, lo felicito por esto que llevan a cabo, dije esto va en serio desde que vi todo el personal que nos atendió amablemente, y usted nos abre las puertas”, dijo Romero.

ACTO SEGUIDO, la secretaria de Servicios Públicos Primarios, Irma Richer de León aseguró que las cuadrillas ya realizan labores de limpieza en el sector, pero debido al tamaño del Arroyo se lleva tiempo cubrir toda el área.

ADEMÁS, ese mismo grupo de vecinos solicitó alumbrado público, y espacios de capacitación, a lo que el alcalde respondió que pronto podrán acceder al ‘Centro Mujer Total’ que se construye en la colonia Infonavit.

TAMBIÉN en esta edición de ‘Miércoles Ciudadano’, el equipo de fútbol Deportivo Mimi le agradeció al presidente el apoyo brindado en la final de la Liga Nacional de Fútbol Bardas Profesional y presentarle la Copa de Campeón.

ASÍMISMO recibió a grupos de estudiantes de diversas universidades de la localidad que solicitaron apoyo para transporte y viáticos para acudir a conferencias nacionales e internacionales.

EN LAS OFICINAS del Presidente Municipal, también estuvieron Leticia Meneses Camino, secretaria de Bienestar Social; Miguel Jáuregui Salazar, secretario de Educación, Cultura y Deporte; y Martín Reyes Madrigal, secretario de Desarrollo Económico, quienes atendieron las peticiones ciudadanas de sus respectivas áreas.

ADRIÁN OSEGUERA FORTALECE LAZOS CON EL SECTOR ESTUDIANTIL.

AL CONSTRUIR un municipio con más oportunidades para el desarrollo de los jóvenes maderenses, el alcalde Adrián Oseguera Kernion reafirmó su compromiso para estrechar lazos de colaboración entre el Gobierno Municipal y las diferentes instituciones del sector educativo.

LO ANTERIOR fue constatado durante la firma de convenio entre el Ayuntamiento maderense y la Universidad Autónoma de Tamaulipas, con quienes en un esfuerzo bilateral, se promoverá la universalidad de ideas para la creación de proyectos de investigación.

“CON LA FIRMA de este convenio se construye una ciudad con más oportunidades para nuestros jóvenes; una tarea compartida de todos los sectores; por ello celebro hoy, el inicio de esta importante alianza donde se refrenda el compromiso social, la promoción de espacios culturales, la divulgación científica y el desarrollo tecnológico”, aseguró el Presidente Municipal.

POR SU PARTE, el director de la facultad de Comercio y Administración, Jesús Arias Gómez, en representación del rector de la UAT, José Andrés Suárez Fernández, refrendó el compromiso y profesionalismo de la población estudiantil para desarrollar sus investigaciones, servicio social y prácticas profesionales siempre en beneficio de la ciudadanía.

AL PROCEDER la firma del convenio de colaboración entre ambos organismos, el Gobierno que preside el alcalde Adrián Oseguera Kernión dio un paso más a la transformación del entorno social donde citó el edil maderense: “Estamos viviendo tiempos de transformación y esperanza, convencidos de que el 2020 marcará el rumbo de Ciudad Madero”

ACOMPAÑARON al Presidente Municipal, el secretario de Ayuntamiento, Juan Antonio Ortega Juárez; el síndico primero Salvador Muñoz Contreras; el director de Bienestar Social, Adrián Cruz Martínez; así como Luis Cruces Alcántar, secretario técnico de la facultad de Comercio y Administración de la UAT.

Por hoy es todo y hasta mañana.

Para sugerencias y puntos de vista en general al email:

