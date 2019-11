EN CONCRETO

Por: Ángel A. Guerra

Enrique, para Gobernador

… En caso de que a MARCO ANTONIO BERNAL no se le ocurra “aparecerse” en Tamaulipas el 2022, como lo hace cada seis años, el candidato del PRI a la gubernatura será ENRIQUE CÁRDENAS DEL AVELLANO.

¿O percibe usted otro ‘gallo’ en el horizonte tricolor?

Algunos piensan que BALTAZAR HINOJOSA podría regresar por la “revancha”, pero no tienen la certidumbre habida cuenta de que el ex secretario de Agricultura de ENRIQUE PEÑA NIETO, no se dio tiempo para proseguir su gira de gratitud, que inició en ciudad Victoria pero no continuó ante los airados reclamos que le hicieron, sobre todo periodistas, que dijeron tener pendientes de cobro las facturas de su campaña.

BALTAZAR HINOJOSA hizo un excelente papel como Secretario de Agricultura -porque aparte de finanzas, el tema del campo es otro que domina-, pero después de esa función pública, se volvió ojo de hormiga.

Y en el proceso de recomposición del PRI, no se ve figura más relevante que la de CÁRDENAS DEL AVELLANO, pues el Grupo Político que creó su padre durante el gobierno de LUIS ECHEVERRÍA, todavía persiste… y se ramifica: ahí tiene usted a EDGAR MELHEM y CARLOS SOLÍS GÓMEZ, dos jóvenes políticos que crecieron bajo la sombra del enriquecardenismo.

EDGAR, hijo del ex alcalde de Río Bravo, MUSSI MELHEM y CARLOS, nieto del dos veces alcalde de Reynosa, ERNESTO GÓMEZ LIRA, padre de la ex senadora AMIRA GÓMEZ TUEME, quienes todavía brillan en el horizonte tricolor.

La elección de EDGAR MELHEM SALINAS como “Candidato de Unidad” del Comité Directivo estatal del PRI, reagrupará al priismo tamaulipeco de aquellos años, como el caso del ex Tesorero General de Don ENRIQUE, ABELARDO OSUNA COBOS, pues casi podemos asegurar que EDGAR se convertirá en “la avanzada” de CÁRDENAS DEL AVELLANO hacia el 2022.

Otros priistas importantes, como el tampiqueño ROBERTO GONZÁLEZ BARBA, podría inscribirse en el proceso de reestructuración del PRI, pero la inminente declinación de TOMÁS GLORIA a favor de EDGAR MELHEM, provocará actos de apoyo hacia el riobravense, pues aunque las negociaciones bajo la superficie siguen dentro del PRI, es un hecho irrefutable que el mejor candidato del Aquí y Ahora, es EDGAR.

Y eso lo reconocen tirios y troyanos.

… Los pronunciamientos están a la vuelta de la esquina.

¿Quién va por Morena?, si en el ‘tocadero’ están HÉCTOR MARTÍN GARZA GONZÁLEZ, AMÉRICO VILLARREAL ANAYA, ROBERTO GONZÁLEZ VALDERRAMA y JOSÉ RAMÓN GÓMEZ LEAL?

¿Y por el PAN?… ahí, el nombre está más tapado que una fortaleza medieval.

En Reynosa, entre tanto, el Ayuntamiento que preside la Doctora MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ, llevó a cabo una Convivencia Familiar con Bandas de Guerra Municipales, en la explanada de las instalaciones del 19 Regimiento de Caballería Motorizado, de la Octava Zona Militar, con la participación de más de 12 de estas.

En representación de la primera autoridad de esta ciudad, el Regidor JOSÉ ALFONSO PEÑA RODRÍGUEZ, declaró ante los asistentes: “En materia educativa, en infraestructura escolar, hemos invertido sólo en este 2019, más de 120 Millones de Pesos para tener mejores escuelas para sus hijos, hemos invertido más de 100 Millones de Pesos en Becas”.

Las Becas, dijo el Regidor PEÑA RODRÍGUEZ a las familias y a los integrantes de las Bandas, van a permitir que muchos jóvenes permanezcan en las aulas y nos den el orgullo de pertenecer a una Banda de Guerra, de ser profesionistas y tener mejores oportunidades en la vida; reconoció también al Ejército Nacional por su esfuerzo y ejemplo y a los Maestros que permiten generar mejores estudiantes con el apoyo de los padres de familia.

El evento en el que la Alcaldesa, MAKI ORTIZ DOMÍNGUEZ fue representada por JOSÉ ALFONSO PEÑA, este lunes 18 de noviembre, participaron, el Mayor de Caballería GERARDO ARTURO MARTÍNEZ GALLEGOS; JUAN CARLOS SÁNCHEZ ACOSTA, Capitán Primero; Dr. EDUARDO BLADINIERES CÁMARA, titular de la SEDESOL Municipal; JOSÉ GUADALUPE ACUÑA TOVÍAS, de la SNTE; JOSÉ IRAM RODRÍGUEZ LIMÓN, Director de Educación Municipal.

Por cierto, el Ayuntamiento que preside la Doctora MAKI, conmemora este miércoles 20 de Noviembre el 109 Aniversario de la Revolución Mexicana, con un Desfile Cívico Militar para rendir un merecido homenaje a los hombres y mujeres que aportaron grandes ideales, y hasta su vida para lograr un cambio social.

La Presidente Municipal presidirá el desfile acompañada por autoridades civiles y militares, en el bulevar Morelos, al finalizar la calle Aníbal Pérez González, donde a las 9:10 de la mañana serán presentados quienes integrarán el Presídium para que a continuación dé inicio la parada Cívico Militar del CIX Aniversario de la Revolución Mexicana, la cual tendrá una duración de aproximadamente 3 horas.

Mientras que en Matamoros, el alcalde MARIO ALBERTO LÓPEZ HERNÁNDEZ invitó a las familias matamorenses a presenciar el desfile conmemorativo del 109 aniversario de la Revolución Mexicana, que se realizará este miércoles 20 de noviembre a partir de las 9:00 horas.

En el desfile participarán aproximadamente 5 mil personas, entre estudiantes de los diferentes niveles educativos, asociaciones de charros, organismos civiles y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia.

En el contingente participarán los alumnos ganadores del 2º. Concurso de Historia de la Revolución y su contexto con la ciudad de Matamoros que fue organizado por la Dirección de Educación Básica, en el marco de los festejos del 109 aniversario de la revolución mexicana.

Los alumnos HANNA PAOLA VEGA GARCÍA y DANIEL ALEJANDRO ROBLEDO VELÁZQUEZ, ganaron el citado concurso y su derecho a participar en el desfile como Voceros 2019 de la historia de la revolución y su contexto con la ciudad de Matamoros.

De acuerdo a la convocatoria cada uno de los contingentes deberá hacerse acompañar por música mexicana, en tanto que las bandas de música, porristas, cuadros artísticos o comparsas deberán presentar sus tablas rítmicas sobre la marcha, a fin de dar fluidez al desfile.

El desfile iniciará en las calles Sexta e Hidalgo, continuará por la calle Sexta, pasando por Presidencia Municipal hasta llegar a la Terán en donde terminará su participación cada uno de los contingentes.

Aquí un paréntesis para participarle que, con la finalidad de actualizar y seguir capacitando a los terapeutas de las Unidades Básicas de Rehabilitación, Centros de Rehabilitación Integral y del Centro de Rehabilitación y Educación Especial, el DIF Tamaulipas que preside MARIANA GÓMEZ de GARCÍA CABEZA DE VACA, llevó a cabo el Primer Encuentro Estatal de Terapeutas Físicos, con la participación de especialistas médicos en materia de rehabilitación.

Terapeutas de 13 municipios de Tamaulipas que laboran en el CREE, CRI y UBR, tuvieron la oportunidad de actualizarse en temas como: Evaluación de Desarrollo Infantil, Estimulación Temprana por Competencias, Tracción de Cervicales, Vendaje y Manejo de Muñón, Colocación Adecuada de Prótesis.

Así como en Criterios de Valoración Física para Canalizar a Pacientes Técnica Ulzibat, Terapia Respiratoria en Distrofia Muscular de Duchenne, Fisioterapia en Embarazo, Terapia Restrictiva y Deporte Adaptado entre otros.

El Sistema DIF Tamaulipas cuenta con una red de espacios donde se brinda diariamente atención a personas que requieren de rehabilitación física.

En total son 1 CREE, 6 CRI y 48 UBR que garantizan una cobertura del 100 por ciento en la entidad.

Este Taller y Encuentro tuvo además la oportunidad de generar un espacio de convivencia entre los terapeutas de Tamaulipas, así como de un espacio de intercambio de experiencias y técnicas en materia de atención.

De otro lado, deje decirle que los neolaredenses podrán disfrutar del evento presentado por el gobierno municipal ‘Grill Fest’ en su edición 2019, este 30 de noviembre y 1 de diciembre, el concurso gastronómico de parrilla más grande a nivel nacional que reconoce a los mejores parrilleros de la región.

Todo el complejo se instalará en el Centro Cultural Nuevo Laredo y se espera que más de 30 mil personas asistan, además se contará con la participación de alrededor de 30 equipos de parrilleros de Nuevo Laredo, Reynosa, Monterrey, Matamoros, Durango, Coahuoila, Querétaro y Laredo, texas, que buscan deleitar a los jueces y llevarse ek premio a la mejor carne asada de la competencia.

El presidente municipal ENRIQUE RIVAS, destacó que el Grill Fest se ha convertido ya en una tradición para los habitantes y visitantes además de que se detona el comercio, la economía y la convivencia de las familias de los dos Laredos.

“Nuevo Laredo Grill Fest” contará con el ‘Gran concurso de Parrillada por la Miller Lite’, que premiará con 200 mil pesos en efectivo a los ganadores y es avalado por la Sociedad Mexicana de Parrilleros (SMP).

A los mejores equipos parrilleros se les premiarà con 100 mil pesos en efectivo, para el primer lugar; segundo lugar 60 mil pesos y tercer lugar 20 mil pesos; y en la categoría ‘Cabrito’ el premio será de 20 mil pesos.

De Tampico reportan que el Presidente Municipal CHUCHO NADER, acompañado por el Secretario de Servicios Públicos, JOSÉ SCHEKAIBAN, efectuó la supervisión de los trabajos que se desarrollan en el parque metropolitano de la Laguna del Carpintero, previo a los festejos decembrinos a realizarse en este lugar.

El mandatario estuvo en el espacio donde será instalada la tradicional pista de hielo que cada año facilita el Gobierno del Estado para la diversión e integración de las familias tampiqueñas.

Ahí, el jefe de la comuna resaltó que además de la pista, se tiene un avance considerable en la instalación de la villa navideña, donde productores locales tendrán la oportunidad de ofrecer sus productos y servicios; además del monumental pino navideño y el expreso polar.

“Vamos avanzando a buen ritmo en la colocación de la infraestructura que albergará los diferentes atractivos que hemos preparado para las familias tampiqueñas, y para los visitantes que arriben a la zona conurbada durante el periodo vacacional de fin de año”, dijo.

CHUCHO NADER agradeció el respaldo del Gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA, para la instalación de la pista de hielo, que como cada año, contará con un espectáculo de patinaje artístico y de acceso gratuito para todas las familias.

“Estamos organizando una serie de eventos artísticos y culturales en diversos sitios para que la ciudadanía se divierta y pase unas fiestas decembrinas en familia disfrutando de espectáculos de primer nivel”, subrayó.

El alcalde porteño estuvo también en el embarcadero de la laguna del carpintero, donde se llevan a cabo trabajos de rehabilitación, a fin de brindar seguridad a los usuarios de este espacio.

En otro tema, a través del Centro Regional de Desarrollo Educativo con cabecera en Jaumave, la estructura educativa del CREDE integrada por los municipios de Jaumave, Palmillas y Miquihuana se sumaron al Programa TAM Recicla del Gobierno del Estado, lo que permite fortalecer la estrategia de desarrollo sostenible.

Con el apoyo del Gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA, a través de este programa no sólo protege el medio ambiente en Tamaulipas sino que las escuelas reciben recursos para mejorar la infraestructura educativa por participar en actividades de reciclaje papel, cartón, plástico PET.

Para lograr los objetivos planteados se instruyó la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente a cargo de Gilberto Estrella Hernández, para que el personal de esta dependencia recorra los Centro Regional de Desarrollo Educativo (CREDE) establecidos en las diversas regiones para explicarles de viva voz los beneficios de TAM Recicla.

La labor de concientización acerca del reciclaje del material consistente en papel, cartón y plástico PET se realiza gracias al apoyo de la comunidad escolar de los distintos niveles de educación, en coordinación con la Secretaría de Educación de Tamaulipas (SET), de la cual es titular MARIO GÓMEZ MONROY.

Por último, la Facultad de Ingeniería y Ciencias (FIC) de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), realizó un curso-taller sobre injerto en hortalizas, en colaboración con la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro (UAAAN), con la finalidad de iniciar los trabajos para estudiar las denominadas “hortalizas nutracéuticas”.

El líder del Cuerpo Académico Sistema de Producción de Frutales y Hortalizas de la UAT, Dr. RAFAEL DELGADO MARTÍNEZ, dijo que los trabajos se hacen en vinculación con el Cuerpo Académico Fisiología Hortícola de la UAAAN, y están dirigidos a estudiantes de licenciatura y posgrado.

“Se les enseñó a realizar injertos, los beneficios y sus ventajas. En la parte práctica realizaron los injertos, observando las técnicas que se manejan, los cuidados que se deben de tener, para que el injerto se lleve a buen fin”, indicó.

Por hoy es todo, nos leemos mañana.