¡¡ ENRIQUE RIVAS CUÉLLAR EN EL “TOP TEN” DE LOS MEJORES ALCALDES DE MÉXICO !!

Por: J. Ángel Ríos Cepeda

– GERARDO PEÑA FLORES SERÁ PRESIDENTE DE LA “JUCOPO” DEL CONGRESO DEL ESTADO

– LA ROSARIO ROBLES SIN PRIVILEGIOS DEL SISTEMA

Vamos con el humor: * El Viagra *

Y Dice Así: Un paciente octogenario pide al doctor que le dé 1/4 de Viagra.

Algo extrañado, el galeno le pregunta; – ¿Y para qué quiere esa pequeña porción?, le aseguro que no le ayudaría a tener la erección suficiente para que tenga relaciones sexuales. El anciano le responde: – ¡¡¡Que relaciones sexuales ni que la chi#%ada!…¡¡La necesito para no orinarme los zapatos !! 🙂 🙂 🙂

GERARDO PEÑA FLORES SERÁ PRESIDENTE DE LA JUCOPO DEL CONGRESO DEL ESTADO

El que anda contento y festejando desde este pasado miércoles es GERARDO PEÑA FLORES, quien recibió de manos del presidente del PAN Tamaulipas, FRANCISCO KIKO ELIZONDO, la constancia que lo acredita como diputado local electo, en presencia de sus compañeros de partido el senador ISMAEL CABEZA DE VACA, los también diputados electos, PILAR GÓMEZ LEAL, ARTURO SOTO ALEMÁN, JOAQUÍN HERNÁNDEZ CORREA y su compañero de fórmula LUIS RENE CACHORRO CANTÚ, tras obtener el 54.06 por ciento de la votación efectiva, es decir un total de 790 mil 376 votos, el IETAM le otorgó dicho nombramiento.

PEÑA FLORES asumirá la presidencia de la Junta de Coordinación Política del Congreso Local a partir del próximo 1° de octubre, cuando entre en funciones la LXIV Legislatura Local y también se convierte en Coordinador de la bancada panista en el Congreso, lo cual le genera una doble responsabilidad social y política.

Por cierto, se presume que la diputada LETICIA SANCHEZ GUILLERMO será la coordinadora de la próxima fracción de MORENA en el Congreso Local, y YAHLEEL ABDALA CARMONA por los legisladores de lo que queda del PRI.

LA ROSARIO ROBLES SIN PRIVILEGIOS DEL SISTEMA

ROSA ICELA RODRÍGUEZ, secretaria de Gobierno de CDMX dijo que ROSARIO ROBLES BERLANGA no tendrá ningún trato especial durante su estancia en el penal femenil de Santa Martha Acatitla, sería el colmo que le dieran trato preferencial. ROBLES BERLANGA será vigilada por cámaras durante las 24 horas en la zona de ingreso del Centro Femenil de Santa Martha Acatitla, donde ocupa una celda que comparte con otras reclusas y no goza de privilegios, pero si se encuentra en un espacio limpio, con camas en buenas condiciones y servicios sanitarios, su familia le hizo llegar artículos personales como pasta, cepillo para dientes, ropa y cajetillas de cigarros que no deben faltar, ROSARIO ROBLES estará por lo menos dos meses en prisión, lo que ahora le preocupa más que nada es el que dirán las familias con las que se codeaba cuando era la poderosa secretaria de SEDESOL y SEDATU que dirás sus amigas con las que solía reunirse los fines de semana en el MASARYK donde aprendió a esquiar para ir una vez al año a Vail, paseaba los domingos en SAKS DE PLAZA CARSO y consiguiendo entradas VIP para asistir a COACHELLA donde la exclusividad se ha convertido en un estilo de la alta sociedad política, ROBLES BERLANGA es parte de ese 1 % que gana más de 102 mil 700 pesos (que los quería para los chicles) al mes en la Ciudad de México, según la última Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH), interpretada por Oxfam México, quienes ganan esta cantidad tienen la posibilidad de viajar al extranjero, tener educación, atención médica privada y gozar una serie de privilegios mayores.

ENRIQUE RIVAS CUÉLLAR EN EL “TOP TEN” DE LOS MEJORES ALCALDES DE MÉXICO

El Heraldo de México realizó una evaluación a nivel nacional en coordinación con la empresa Estrategias Cauda e, donde destaca ENRIQUE RIVAS CUELLAR alcalde de Nuevo Laredo y único de Tamaulipas, entre los 10 primeros lugares de acuerdo con los resultados de un serio trabajo de evaluación que se dio a conocer a nivel nacional en el que aparece RIVAS CUÉLLAR entre los primeros diez mejores alcaldes, cabe destacar que la metodología de evaluación consistió en encuestas telefónicas aleatorias a lo largo y ancho del territorio nacional donde los ciudadanos opinaron quienes son los alcaldes en el país que son más honestos, capaces e íntegros, se pregunta sobre el trabajo desarrollado por 55 alcaldes de diversos estados y las respuestas positivas ubicaron a RIVAS CUÉLLAR de Nuevo Laredo como uno de los que mejor han desempeñado su trabajo, destacando entre los primeros lugares, la metodología consistió en encuestas telefónicas aleatorias en todo el país, en las que se hicieron preguntas con opciones de calificación múltiple.

El número de cuestionarios se ponderó de acuerdo con la cantidad de personas inscritas en el listado nominal por Municipio, de acuerdo a la información en Nuevo Laredo se han puesto en marcha programas y acciones que permiten a los ciudadanos tener mejores oportunidades para el crecimiento social y económico de su familia.

Nuevo Laredo destaca por ser el único Municipio a nivel nacional que tiene un programa contra el cáncer cervicouterino, también un Centro de Atención al Autismo, apoyo a las personas de la tercera edad entre otros y sin duda tiene la mejor COMAPA de todo el estado, con finanzas sanas una excelente recaudación, cumplimiento puntual y eficiente abasto de agua potable para las familias, sin duda ENRIQUE RIVAS CUÉLLAR es un alcalde con vocación de servir.

Notas del Infiltrado:

1.- El Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Educación realiza los días 15, 16, 19, 20 y 21, la Fase Intensiva de los Consejos Técnicos Escolares (CTE) del ciclo escolar 2019-2020, donde participan 33 mil 366 docentes, de 5 mil 783 escuelas para beneficio de 689 mil 326 alumnos de los niveles Inicial, Especial (CAM-USAER), Preescolar, Primaria y Secundaria en sus tres modalidades.

2.- Con gran éxito se desarrolló el Foro denominado: “La Cronicidad y el Adulto Mayor; propuestas exitosas en el Mundo y Latinoamérica”, organizado por la Facultad de Enfermería-Tampico (FET) en el Centro Universitario Sur (CUS) de la UAT.

La del Estribo:

— Papá, ¿qué es el amor? El padre le responde: – Hijo, ¿has sentido cuando te estás ca#%ndo y pareciera que no llegas al baño? – ¡Sí! – — ¡¡Pues suéltame y más tarde te explico!! 🙂 🙂

P.D. Respetados y amables lectores, disfruten sus actividades con alegría.

