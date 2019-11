Enrique Rivas, listo con la Fiesta de Parrilleros “Nuevo Laredo Grill Fest 2019”

EL INFILTRADO…

Vamos con el humor: * El Político *

Y Dice Así: –– Un político, 3 médicos y 3 ingenieros decidieron escalar el Monte Everest. Llegaron allí y comenzaron a escalar el camino en la subida más alta de la Tierra. A mitad de la subida, la cuerda comienza a romperse.

Los médicos dicen que todos deberían esperar a que llegara la ayuda. Los ingenieros, sugieren; “¡uno de nosotros tiene que saltar o de lo contrario todos moriremos!”. El político dejó escapar un suspiro y dice; Un médico puede salvar tantas vidas. Un ingeniero construye cosas innovadoras. ¿Pero qué soy yo? Un político pobre e inútil. ¿Qué hago por la sociedad? Nada. Solo doy discursos y es todo.”–– ¡¡ El discurso fue tan bueno y convincente que todos comenzaron a aplaudirle al político!! 🙂

Y Emilio Lozoya Austin, ¿Para Cuándo?

El ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex) Emilio Lozoya Austin se sigue burlando de la Justicia con una total impunidad, me pregunto ¿Y dónde está la 4T?, todos sabemos cómo se despachó con la cuchara grande este sujeto. ¿Sabía usted que Lozoya Austin en el año 2015 viajo más de 900 veces en helicóptero?, se trasladó ida y vuelta de su casa a su oficina. ¿Que registró 727 traslados de Bosques de las Lomas a la Torre ejecutiva de Pemex? Que cada dos días tomaba el sol en Playas, realizó 162 viajes a destinos como Cancún, Zihuatanejo, Vallarta, Huatulco y Playa del Carmen?. Que además viajo en 21 ocasiones a lugares como Houston, New Jersey, Los Ángeles, Washington y Miami?. ¿También a playas exclusivas de Estados Unidos como West Hampton y East Hampton?, nada más para que usted se de una idea, Pemex gasto más de 64 millones de pesos en viajes realizados por este sujeto, y por si esto fuera poco le contamos que las malas mañas las aprendió y muy bien de su padre Emilio José Lozoya Thalmann, que tuvo la fortuna de ser amigo y compañero en la facultad de economía de la UNAM del propio Carlos Salinas de Gortari y de Manuel Camacho Solís. Fue director general al frente del ISSSTE en 1988, con su amigo en aquel entonces ya siendo presidente de la república Carlos Salinas de Gortari, posteriormente el señor Lozoya Thalmann fue designado en 1993 por Salinas de Gortari como secretario de Energía, Minas e Industria Paraestatal.

A Lozoya Austin su padre le formo el cuadro de colaboradores para que continuaran con las viejas prácticas de corrupción, nombró como director corporativo de administración de PEMEX a Victor Díaz Solis, quien en los años noventas fue secretario particular de Lozoya Thalman en el ISSSTE y posteriormente en la Secretaría de Energía. Lozoya Austin fue sometido, amenazado y obligado a cuidar intereses tanto de la familia como los de su jefe Carlos Salinas, de ahí nació esa enfermedad y esa ambición desmedida por el poder a pesar de dañar a su propia familia que hoy está en el ojo del huracán.

Enrique Rivas, listo con la Fiesta de Parrilleros “Nuevo Laredo Grill Fest 2019”

Faltan 20 días para que Nuevo Laredo celebre una nueva edición de su “¡Fiesta de Parrilleros!”, por cuarta ocasión NLD tendrá el concurso gastronómico gratuito al aire libre y a partir de hoy se pusieron a la venta sus entradas preferenciales, para el mejor festival familiar de parrilla en México! “Nuevo Laredo Grill Fest 2019”, El próximo 30 de noviembre y 1 de diciembre en los jardines del Centro Cultural, conoceremos a los mejores parrilleros del Norte, que participaran en el Gran Concurso de Parrilla by Miller Lite, que será avalado como cada año por la Sociedad Mexicana de Parrilleros, que busca preservar y promover la tradición de la parrilla tamaulipeca en México.

Contará con la participación de más de 30 equipos, de Nuevo Laredo, Reynosa, Monterrey, Matamoros, Durango, Coahuila, Querétaro y Laredo, Texas y se espera superar la asistencia de la edición anterior de 30 mil personas, contará con el ‘Gran concurso de Parrilla por la Miller Lite’ que premiará con 200 mil pesos en efectivo a los ganadores, a los mejores equipos parrilleros se les premiará con 100 mil pesos en efectivo, para el primer lugar; segundo lugar 60 mil pesos y tercer lugar 20 mil pesos; y en la categoría ‘Cabrito’ el premio será de 20 mil pesos.

Por primera vez en el festival, la cadena de restaurantes ‘El Tacotote’ será anfitrión de un reto para encontrar a la persona que pueda comer los tacos del restaurante en el menor tiempo posible, se contará con shows de bloggers de parrilla y música en vivo del grupo de rock ‘Jumbo’, ‘Los Selinos’ que rendirán un tributo a Selena, la reina del Tex-Mex, y ‘Los Good Ole Boys’, uno de los mejores grupos de country del país, habrá dos fogatas gigantes que iluminarán el lugar además de show de rodeo de 4 a 7 de la tarde, con monta de toros, carreras de barriles, payasos, concursos y mucho más.

En esta edición “Nuevo Laredo Grill Fest 2019”, la Weber Grill Academy regresa con dos días de cursos intensivos de parrilla y degustaciones, habrá asado masivo de platillos tales como puercos enteros, lechones al pastor, cabritos asados, discada gigante norteño, pollos asados a la BBQ blanca, costillares de res, se instalará un mercadito y Food Trucks en el que los neolaredenses podrán degustar cerveza artesanal y comida, la Miller y Buchanan´s instalarán un bar de doble piso donde podrá disfrutarse el evento y observar las parrillas desde lo alto.

El festival “Nuevo Laredo Grill Fest” es el segundo festival de parrilla más grande de Mexico, la invitación es a las familias de los dos Laredos, para que disfruten de un fin de semana agradable en un ambiente de humo, carne asada y diversión, donde habrá:

Rodeo

• Música en vivo de Jumbo ¡y de muchos artistas invitados!

• Fogata gigante

• Acceso al Bar 75 de Miller

• Acceso al Bar Buchanan’s

• Weber Grill Academy

• Degustaciones de platillos

• Zona Vaqueritos

• Pabellón de comida y mercado local

• Taco Challenge y Hot Wing Challenge

• Kitchen Stage

• ¡Regalos y muchas sorpresas más!

La entrada a la Zona General del festival es gratuita y el acceso a la Zona Plus, para ver el Gran Concurso de Parrilla by Miller Lite, se puedes comprar en Tickets Talamás, o en taquilla los días del evento.

¡En Nuevo Laredo Grill Fest 2019 echamos todo al asador!

Desde La UAT:

1.- Con el propósito de fomentar en la comunidad universitaria la igualdad y la equidad, se llevó a cabo el Primer Foro de Inclusión y Equidad en la Educación Superior (FIEES) que organizó la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) en la sede de la Unidad Académica Multidisciplinaria Mante Centro (UAM-Mante).

2.- Entrega la UAT becas a más de 90 alumnos de licenciatura y bachillerato por su alto aprovechamiento académico, los estudiantes son hijos del personal docente del Sindicato Único de Trabajadores Académicos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (SUTAUAT). Recibieron los estímulos 81 estudiantes de licenciatura y 10 jóvenes del bachillerato, pertenecientes a los planteles de la UAT de las zonas norte, centro y sur del estado.

La del Estribo:

— -La mama a Pepito; ve a la tienda y tráeme pegamento.

– ¡¡No quiero!!- Entonces te pego.

– — ¡¡ ¿Y cómo me vas a pegar si no tienes pegamento? !! 🙂

