ENRIQUE RIVAS Y SU INFORME DE GOBIERNO EN NLD

Bajo la batuta de Enrique Rivas Cuellar, Nuevo Laredo avanza a paso firme.

En el PRI ganó “Amlito”: lo más recalcitrante del PRI. Ivonne perdió hasta en Yucatán, su estado natal. ¿Le parece lógico?

En la elección tricolor de ayer, y para ayudar a “Amlito”, votaron hasta “priístas” disfrazados de “morenistas” o “morenistas” disfrazados de “priistas”.

En una actitud de congruencia, el PAN expulsó a los diputados de Baja California que aprobaron el “Bonillazo”.

La Diputada Olga Sosa Ruiz: ¿“Lady Censura”?

El próximo tres de septiembre, Enrique Rivas Cuellar, el alcalde de Nuevo Laredo, rendirá su Primer Informe de Gobierno, o el tercero como Usted prefiera, a la sociedad neolaredense. Este será el primer informe después de la reelección del alcalde quien, créamelo, se mereció ser reelecto por el intenso y buen trabajo hecho en beneficio de la fronteriza ciudad y su gente y por los resultados obtenidos.

Le comparto algunos datos que vale la pena saber sobre el alcalde Enrique Rivas Cuellar y su gobierno en Nuevo Laredo:

La Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado, la COMAPA de Nuevo Laredo, se ha transformado de ser un organismo lastre para el gobierno municipal a un organismo ejemplar, gracias al trabajo ordenado y a la buena recaudación, lo que lo ha hecho merecedor de un crédito de NadBank por cinco millones de dólares, a fondo perdido, para eliminar seis descargas de aguas negras que van directo al laguito, al arroyo del Coyote, lo que permitirá entubar estas aguas y recuperar el 98 por ciento de ellas, lo que significa que prácticamente toda el agua que se toma del Río Bravo para el consumo de la ciudad se va a poder regresar limpia, lo que transformará un círculo vicioso en un círculo virtuoso para los habitantes de aquella fronteriza ciudad.

Al inicio de la administración de Rivas Cuellar, el primero de octubre de 2016, se recibió una deuda de casi 943 millones de pesos. Al pasado mes de julio, Nuevo Laredo registraba ya una deuda de poco más de 741 millones, lo que significa que se han pagado 201 millones de pesos a capital y 240 millones de intereses, pagados con recursos propios, sin pedir ningún peso de crédito para tal fin. Ello ha repercutido en que las principales calificadoras crediticias, como Standard and Poor’s, Moody’s y Fitch and Ratings, han mejorado sustancialmente la calificación crediticia del Ayuntamiento, lo que ha generado la facilidad para acceder a mayores créditos, lo que dijo el alcalde “no vamos a hacer”. Vamos a seguir por el camino de la austeridad y el orden económico para no imponerle cargas económicas innecesarias a la ciudad y a los neolaredenses.

En la generación de empleos, en octubre de 2016, el Instituto Mexicano del Seguro Social tenía casi 86 mil cotizantes en Nuevo Laredo y en junio de 2019 la cifra alcanzó casi 97 mil cotizantes, lo que indica que en 3 años se han incrementado en casi diez mil nuevos empleos, el 12.1%, con una tasa de desempleo de 1.5%, cifra muy por debajo de la media nacional.

Asimismo, en 2016 en Nuevo Laredo, había 13,048 empresas y en 2018 ya se habían alcanzado 14.058 empresas, un crecimiento de 1,010 empresas, más la intensa construcción de escuelas que se impulsan desde la presidencia municipal. Ello habla del avance de la ciudad y el municipio en su economía, durante la administración de Enrique Rivas Cuellar y el compromiso del alcalde de Nuevo Laredo por ofrecer mejores espacios educativos para los niños y jóvenes de ese municipio tamaulipeco.

No puede haber crecimiento económico sin desarrollo social, sin salud, sin educación, dijo Enrique Rivas Cuellar. Nuevo Laredo es el único municipio a nivel nacional que aplica programas contra el cáncer cervicouterino y contra el virus del papiloma humano, en el cual se coordinan el Ayuntamiento, la sociedad civil y los organismos empresariales. Este año se van a aplicar 4,000 vacunas a alumnos de sexto de primaria. Y si bien es cierto que la Ciudad de México fue la primera ciudad en implementar este programa, en Nuevo Laredo “vamos por la tercera edición” remató Rivas Cuellar.

Adicional, el alcalde de Nuevo Laredo dijo que el programa “Médico en tu Puerta”, programa dirigido al adulto mayor, ha logrado un éxito muy importante, debido a la naturaleza de esta estrategia que permite atender a los adultos mayores en situaciones difíciles. Asimismo, aseguró que vamos avanzando en la construcción del Centro de Atención al Autismo, y debido a que el tema del espectro autista es muy complejo y hay un grado terrible de desinformación al respecto, creemos que esta acción permitirá dar pasos muy importantes para atender a quienes tienen esta condición de vida.

Además, se han construido varios Centros de Atención Mujer Total, sitios enfocados exclusivamente a las mujeres de Nuevo Laredo. De acuerdo con estudios, la mujer en Nuevo Laredo tiene una baja autoestima. Para ello, el objetivo de este centro es precisamente apoyar a este segmento de la población. De lunes a jueves aprenden manualidades y oficios y el viernes ponen en práctica los conocimientos aprendidos.

Asimismo, todos los días se trabaja en la vinculación de la sociedad civil a través de la marca NLD, donde participan universidades preparatorias COPARMEX, clubes rotarios, CANACO, Asociaciones de Restauranteros, el Consejo de Instituciones de Nuevo Laredo y la sociedad civil.

Por su ubicación geográfica, Nuevo Laredo se siente muy distante de Ciudad Victoria y muy distante de Tamaulipas. Hay mucha influencia de Nuevo León, de Coahuila, de Texas. Y la marca NLD, y lo que se teje alrededor de ella, le dan un sentido de pertenencia y suma la voluntad de la sociedad de Nuevo Laredo.

En lo económico, el puente 3 de Nuevo Laredo crece a un ritmo del 6% al año. Por ello, el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, ya tiene en mente el proyecto de un nuevo puente que sería el número 4. Además, está en proceso la colocación de la primera piedra del World Trade Center de Nuevo Laredo, lo que permitirá a la ciudad traer inversiones, nuevas empresas y generar nuevos puestos de trabajo. En el proyecto completo del World Trade Center se invertirán 108 millones de dólares y al estar terminado instalarán a Nuevo Laredo como una Ciudad de clase mundial y le darán la importancia que representa ser el centro aduanero más importante de América Latina.

¿De qué tamaño? Por el puente 2 circulan al día 9,500 vehículos. Y por el puente 3, el puente sólo de carga, tiene un aforo de entre 15 mil y 16 mil trailers diarios y cada minuto el puente genera un millón de dólares. De ese tamaño es el reto de ser eficiente en los puentes internacionales de Nuevo Laredo.

Y dado su tamaño y aforo, la recaudación de impuestos de las aduanas de Nuevo Laredo en 2018 fue de 133 mil millones de pesos, mientras que en Altamira la recaudación llegó a 30 mil millones de pesos. Reitero, por ello, Nuevo Laredo es la ciudad aduanera más importante de México.

Finalmente, como ejemplo de lo bueno que está ocurriendo en Nuevo Laredo, Rivas Cuellar hablo de la Campechaneada celebrada con motivo del aniversario de la Ciudad, el pasado 15 de junio, donde la convocatoria juntó a más de 60 mil personas quienes festejaron al ritmo de La Adictiva, comieron, bebieron y lo mejor fue que al final se logró saldo blanco, no hubo un solo incidente.

El Gobierno Municipal de Nuevo Laredo es uno de los Ayuntamientos cuyos números se deben destacar dado el trabajo, los programas, las acciones y los resultados que se han logrado en los últimos tres años. Y en este municipio, me parece, fue importante la reelección del alcalde por la continuidad de los programas y los avances que se lograron en los dos pasados años.

De todo ello, y seguramente más, habrá de informar Enrique Rivas Cuellar en su Tercer Informe de Gobierno, o Primero, después de la reelección, como Usted prefiera llamarlo, el próximo 3 de septiembre. Y si, me parece que Rivas Cuellar es, al frente del Ayuntamiento de Nuevo Laredo, un activo de Tamaulipas.

1. Como usted bien sabe, ayer hubo votación para elegir dirigente nacional del PRI y en un operativo asombroso maniobraron e hicieron ganar a Alejandro Moreno Cárdenas, “Amlito”, y quien tomará protesta al cargo el próximo domingo 18 de agosto. Con la elección de ayer, si es que esta se puede denominar elección, el PRI dejó claro que su ADN sigue mandando en sus formas de operación política, con estrategias opacas, dados cargados y hasta embarazo de urnas.

¿O a usted le parece lógico que Ivonne Ortega Pacheco haya perdido en todo el país, con una diferencia de 80/20, derrotada incluso en Yucatán, su estado natal y donde fue titular del poder ejecutivo? A mí me parece muy sospechosista el resultado en una elección en donde lo malo es que el PRI se transforme en comparsa del gobierno federal.

2. Le platico que honestamente ya no entiendo, porque entre quienes votaron por “Amlito” estuvo el ex alcalde de Reynosa, Oscar Luebbert Gutiérrez, y quien yo pensaba que ya se habría pasado a las filas de MORENA. Por lo menos así me quedó claro después de su participación en reuniones del partido marrón, junto con otros militantes que fueron tricolores, pero que finalmente cambiaron la piel por el guindo de Andrés Manuel López Obrador.

Lo raro fue que, por lo menos en Tamaulipas, las mesas receptoras de votos se vieron francamente ignoradas por los militantes, lo que hace más raro que el gobernador de Campeche con licencia haya ganado con una diferencia tan abismal de votos, lo que habla de que las viejas prácticas en el PRI no se han superado.

Ivonne Ortega Pacheco, la contendiente de Moreno Cárdenas, terminado en proceso y enterada del resultado de la votación, calificó el proceso como una “elección inequitativa y con graves irregularidades que no sólo empañan el proceso, sino que ponen en entredicho los resultados preliminares y el prestigio del partido”.

Y remató que “a partir de ahora el PRI está obligado a hacer miles de elecciones internas, tanto para cargos de elección popular como para dirigencias, desde las municipales hasta la nacional. Ahí estaremos al lado del priismo”, afirmó la yucateca.

¿Lograrán quienes se apoderaron del PRI reconstruirlo para convertirlo en una real oposición y un partido competitivo y que represente de verdad a todos los mexicanos que han transitado por sus filas? Se ve difícil, imposible dirían algunos.

Con este triunfo, Yahleel Abdalá Carmona ya se puede ir tranquila a disfrutar de sus “jugosos emolumentos” que empezará a cobrar a partir del primero de octubre en el Congreso de Tamaulipas.

3. La Comisión de Orden y Disciplina Intrapartidista del PAN decidió, por unanimidad, expulsar de las filas de ese partido, a los diputados locales de Baja California que votaron a favor de aprobar la llamada ‘Ley Bonilla’. Con este cambio a la Constitución de ese estado, Jaime Bonilla gobernará por los próximos cinco años, en lugar de los dos originalmente contemplados y por los cuales votó la ciudadanía de ese estado.

Los diputados expulsados del PAN son: José Félix Arango Pérez, Iraís María Vázquez Aguiar, Raúl Castañeda Pomposo, Ignacio García Dworak, Sergio Tolento Hernández, Carlos Alberto Torres Torres y Alfa Peñaloza Valdez, diputados, cuya legislatura concluyó el 31 de julio, validaron la legislación.

El Comité, además, separó del PAN a la presidenta municipal y al síndico del ayuntamiento de Playas de Rosarito, Mirna Cecilia Rincón Vargas y Miguel Ángel Vila Ruiz, respectivamente, porque dicho municipio, junto con Ensenada y Tecate, también votaron a favor de la ‘Ley Bonilla’.

El motivo por el que se procedió a la expulsión de estos elementos fue que incumplieron con “obligaciones que como militantes les impone el artículo 12 de los estatutos vigentes y el haber actuado en desacato a un acuerdo de los órganos del Partido, y con ello incurrir en un acto grave de indisciplina”. El PAN sentó precedente.

4. Después de la puntada de presentar una iniciativa para legislar para evitar los adjetivos de “Lord” y “Lady” en redes sociales, a la diputada federal por Tampico, y quien se siente con los merecimientos necesarios para ser tomada en cuenta como candidata a la alcaldía del puerto jaibo, sus críticos en las redes ya le llaman “Lady Censura”. Y lo malo es que hay quienes intentan legislar con ocurrencias cuando necesitamos seriedad en el tema.

Al día de hoy en el país existen más de 70 mil legislaciones, muchas de las cuales ni se conocen ni se aplican. Por ello, se requiere un congreso federal que se ponga a revisar que si y que no, para hacer más claro y sencillo el entramado legal en este país.

