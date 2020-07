LETRAS PROHIBIDAS

¿Enseña AMLO el músculo?

Clemente Zapata M.

AMLO músculo mostró/

a par de gobernadores,/

ellos eran ladradores/

y muy rápido silenció…

Algo hicieron en Palacio/

contra los 2 mandatarios,/

no fueron contestatarios/

¿los apretaron despacio…?

Al momento de estar tundiéndole a las teclas para desarrollar la columna que usted amablemente lee, el ex director de Petróleos Mexicanos, EMILIO LOZOYA AUSTIN, todavía no llegaba a territorio mexicano pero ya volaba hacia acá.

Resulta interesante saber todo lo que va a decir a las autoridades mexicanas, pero resulta todavía más importante lo que la Cuarta Transformación se va a reservar para “mejores tiempos”.

Mucho nerviosismo existe y mucha expectativa también; nadie en su sano juicio se atrevería a negar esto. Por ello los primeros “frutos” para la Cuarta Transformación (4T) sobre la extradición de LOZOYA ya rindieron…

Para el jefe de la 4T, ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, el ex director de Pemex lo fortalece, le permite enseñar el músculo a través de —presumiblemente— aplicar la justicia de forma selectiva y también del “acalambre”.

El miércoles 15 y el jueves 16 de este mes de julio, los mexicanos fuimos testigos de la forma en que el Presidente de México derrotó, prácticamente “hincó” a dos gobernadores.

El primer ejemplo fue DIEGO SINHUÉ, el gobernador panista de Guanajuato. Su discurso, hiperventilado y tembloroso, fue totalmente opuesto al SINHUÉ rebelde y chicharronero que se lanzó con todo contra la 4T.

De qué manera LÓPEZ OBRADOR lo “domó”, todavía es un misterio. Alguna señal recibió el Gobernador de Guanajuato desde Palacio Nacional para que públicamente aceptara que “se equivocó” y que “es de sabios rectificar”.

Al día siguiente (ayer), el romántico discurso que el gobernador de Movimiento Ciudadano, ENRIQUE ALFARO, emitió en su reunión con el presidente de México, fue totalmente opuesto a los gritos que vertía semanas atrás en contra de la 4T.

Al margen de su bien edificado, cuidadoso y mejor orado discurso de ALFARO, la pregunta que realmente importa y que no ha sido respondida es: ¿Qué mensaje le llegó al Gobernador desde Palacio Nacional…?

No podemos olvidar que apenas unas semanas atrás, ALFARO convocaba al separatismo, es decir que algunos estados se separaran de la República, invocando una injusta retribución de las aportaciones que Jalisco hacía al Gobierno federal.

¿En dónde quedaron aquellos broncudos SINHUÉ y ALFARO que hasta por su rebeldía y tozudez se perfilaban como candidatos presidenciales de sus partidos…? La respuesta sigue siendo un misterio.

Ya sea que SINHUÉ y ALFARO tengan o no nexos con LOZOYA, ambos mandatarios ya entendieron que la “política de los setentas”, la de LUIS ECHEVERRÍA o JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, la está aplicando LÓPEZ OBRADOR.

Sí, guste o no, se acepte o no, en estos momentos el Presidente de México, con LOZOYA y DUARTE a “la mano” y TOMÁS ZERÓN en camino de ser capturado, puede enseñar el músculo y, presumiblemente, apenas es el inicio… Pendientes…

~~SECRETO A VOCES.- Una cosa es prometer y otra cosa muy diferente cumplir… El Presidente de México, ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, aceptó ayer en Jalisco, estar abierto para analizar un nuevo Pacto Fiscal para que lo recaudado en el país sea distribuido con una nueva fórmula… Que nadie se adelante y que tampoco nadie olvide que para la Cuarta Transformación, poner más dinero en manos de los gobernadores significa darle vida a proyectos políticos ajenos a Palacio Nacional y allí se empleará una simple y llana palabrita como contrapeso: austeridad… El que entendió, entendió… ¡Ay ojón!

~~RUMORES, RUMORES, RUMORES.- Uno de los políticos más contentos y que no puede ocultar su risa de satisfacción, con la llegada a México de EMILIO LOZOYA AUSTÍN, es el líder de la bancada de Movimiento de Regeneración Nacional, en el Senado de la República, RICARDO MONREAL, algún “secreto” de LOZOYA le será entregado al Senador en bandeja de plata para el cobro de facturas y parece que está volteando su mirada para Tamaulipas… son rumores, rumores, rumores…

~~IMPULSA RIVAS LA OBRA PÚBLICA.- El alcalde de Nuevo Laredo, ENRIQUE RIVAS CUÉLLAR, anunció que se invertirán 25 millones 811 mil cuatro pesos en la segunda etapa de modernización de la avenida César López de Lara, que abarca de la calle Nuevo León a Victoria. Destacó RIVAS que es una de las arterias principales de la ciudad y ya se hizo una primera etapa de Reforma a Paseo Colón. Se tiene proyectado que con la modernización, mejorarían los tiempos de traslado hacia los puentes internacionales Uno y Dos, así como el tránsito que conduce al sur de la ciudad.

~~LOS ENTRETELONES~~

++CUENTAN QUE… No se vale, pero apúntelo que así será, el caso LOZOYA tendrá sesgo político y además será selectivo; es decir que aquéllos que hoy están con la Cuarta Transformación no serán molestados (a menos que se porten mal), pero pobre de aquellos conservadores porque entonces sí les caerá todo el peso de la… exhibida y hasta de la ley… No se vale, ¡o todos coludos o todos rabones…! ¡Sacarrácatelas!

++CUENTAN QUE… El director de Radio, Televisión y Cinematografía (RTC) de la Cuarta Transformación, RODOLFO GONZÁLEZ VALDERRAMA, modificó su estrategia para darse a conocer a los tamaulipecos… Ahora difunde sus acciones a través de boletines que hace llegar a los comunicadores vía Internet, correo electrónico y hasta mensajes de WhatsApp… Entendió que no basta con ser “favorito” o “consentido” cuando lo importante es ser ganador, pero si nadie te conoce cómo te van a “comprar”… ¡Ah-ne-ne!

++CUENTAN QUE… El diputado del Partido Acción Nacional, por el distrito 18, MIGUEL GÓMEZ ORTA, presume a quien lo quiere escuchar que va en caballo de hacienda rumbo a (primero) la candidatura por la Alcaldía de Altamira y (después) al mismo Palacio Municipal… Que desde hace tiempo ya recibió la única “bendición” que necesita… ¿Será…? El lunes le seguimos con la historia…

++CUENTAN QUE… En la Presidencia Municipal de Ciudad Victoria, los empleados sindicalizados aseguran que algo le pasa al alcalde XICOTÉNCATL GONZÁLEZ URESTI. Tal vez le preocupa la declaración de independiente por parte del síndico segundo, LUIS TORRE ALIYÁN… Cuentan que lo ven como si viviera en otra dimensión, como si no entendiera la realidad en que está su Gobierno y las broncas que tiene encima… Parece que espera que por milagro se arreglen las cosas, pero ese milagro nunca llegará… También cuentan que el Alcalde vive en una fuga constante de la realidad, pero por respeto a su salud mental nos reservamos el adjetivo que le han puesto… ¡Ay nanita!

