ENTRE ABUCHEOS Y MENTADAS, TRATAN A ALCALDE DE VICTORIA

AL SUBIRSE AL RING en plena función de boxeo, pensando que su popularidad política, aun prevalecía entre las familias victorenses, el alcalde esta capital Dr. XICOTENCATL GONZÁLEZ URESTI, fue terriblemente vapuleado por la afición, “dirigiéndole abucheos y recordatorios maternales”, gritándole al unísono “fuera, fuera, fuera”.

Y COMO EL REFERIDO “payaso político”, obró por retar a la gente, los encolerizados aficionados al box, “arreciaron las rechiflas” contra el odiado galeno, con cuyo escenario, se confirma una vez más que, el referido Presidente Municipal de Victoria, “es repudiado” por la población, porque el presunto “maleante con credencial” González Uresti, lejos de obrar por servir a las familias de Victoria, se ha dedicado, presuntamente, “a robarse el dinero del pueblo” y por este motivo, la ciudad, “está en el más completo de los abandonos”.

Y COMO XICO, sin pena alguna, se ha venido “amacizando” del dinero público que tiene bajo su poder y dominio, no solo está quedando mal con las familias de la cueruda capital, sino también, “está evidenciando con actos de corrupción” al Partido Acción Nacional (PAN), partido al que, González Uresti, no respeta y si este sujeto de baja caterva moral, no ha reparado en este lamentable agravio, al referido organismo político que lo llevó a la alcaldía, es por su marcada ignorancia y su desmedida ambición al dinero ajeno.

POR ESTA RAZÓN, el pasado sábado en la función de boxeo profesional, repito, al subirse XICO al ring, “la gente le empezó a rayar el disco” en grado extremo. Porque González Uresti, a la vista de todo mundo en Victoria, “no trabaja por el bien de las familias que le dieron el voto”, familias que pensaron que, este “galeno del mal”, sería un buen Presidente Municipal, pero ha venido haciendo todo lo contrario, porque aparte de que, “no le importa hacer llegar la obra pública a donde esta hace falta”, el contumaz atracador, “utiliza empresas fantasmas”, como algunas no registradas en el SAT y además hace uso de medios informativos “que se han venido prestando a sus jugarretas financieras”, para continuar con los saqueos millonarios

POR ELLO, hay que hacer hincapié para señalar que, al Presiente Municipal de Victoria, lo que le importa “es seguir haciendo fortuna”, porque es a eso, a lo que se ha venido dedicando y evidencias de ello, hay muchas que incluso, ya se han dado a conocer en medios de comunicación y en redes sociales, pero como hasta hoy en día “NADIE HA JUNTADO AL NEFASTO ALCALDE”, éste, sigue dándole rienda suelta a su ambición y por esta razón, han salido a la luz pública documentos financieros (facturas) en las que, se revela cuantos miles de pesos les paga a compañías fantasmas, mismas que ni domicilios fiscales tienen, cuyo detalle, sin temor a equivocarme, “tendrá ser frenado a boca de jarro” porque XICO GONZÁLEZ es un mal agradecido con el pueblo y con su partido, el PAN.

QUIENES estuvieron en la función de boxeo el sábado anterior en Victoria, fueron parte y esencia de los insultos candentes contra “el alcalde Xico González”, porque aludieron que, no puede ser posible que, este Presidente Municipal, se mofe balbuceando que “no hay nadie quien pueda frenarlo y evitarle”, lo que él, ha venido haciendo a sus anchas en la Presidencia Municipal de Victoria.

“XICO, ES TAN BANDIDO Y CÍNICO QUE, YA DIJO BUSCARÁ LA RELECCIÓN”.

Y LO MERAMENTE lamentable e indigno es que, el irresponsable del alcalde Xico González Uresti, a pesar de estar haciendo un papel indecoroso, al frente de la Presidencia Municipal de Victoria, ÉSTE YA ANDA GRITANDO “A LOS CUATRO VIENTOS” QUE, VA POR LA REELECCIÓN, cuyo detalle, el PAN tendría que analizarlo de manera profunda, porque este edil, lejos de actuar con interés de servir a los victorenses, dedica su tiempo a las trapacerías, que son las que le están dejando dinero a raudales.

POR LO ANTERIOR, creo y considero que, el insaciable alcalde de Victoria, al estar convertido en “un presunto delincuente con charola o de cuello blanco”, sería el menos indicado para que, el PAN vuelva a postularlo como candidato a la reelección, porque “el galeno del mal”, está haciendo una labor de lamentable perjuicio para las familias, cuyo detalle, repito, ha provocado ya que, el pueblo, haya maltratado a Xico, “con candentes abucheos y mentadas” cuando este subió al enlonado del ring, donde se llevaba cabo una función de box profesional.

AHORA BIEN, el PAN, al estar debidamente fortalecido en Tamaulipas, no caería en el error de seguir apoyando a un sujeto inmoral e insaciable, tachado por la sociedad victorense, como un presunto Delincuentazo, ¿Cómo la ven?.

Por hoy es todo y hasta mañana.

