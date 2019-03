POSDATA

GASTÓN ESPINOSA GLZ.

ENTRE CABALLOS Y ESPERMAS, PLEITO EN EL SUR

La polémica no se aleja de ellos.

Apenas semas atrás, el diputado local del PAN, Joaquín Hernández Correa, había sido “destrozado” en redes sociales cuando propuso que el 22 de abril sea considerado “el día del Caballo”. En un estado que se cae a pedazos en materia de seguridad y en donde la corrupción se castiga más en base a caprichos políticos, una iniciativa así, resulta absurda.

“La gente debe ponerse a investigar antes de hacer una crítica. Es imposible que no te calientes cuando ves los Memes en redes sociales. No por ser Diputado debes ser el espejo de todos. No se vale que haya quienes quieran desquitar sus complejos con uno”, señaló el legislador en su defensa.

Meses atrás, Hernández Correa, había dado la nota cuando al serle cuestionado sobre las cuentas públicas de algunos municipios, se justificó para no hablar del tema, asegurando que su secretaria se había reportado enfermera y no tenía en orden esos documentos.

Ahora, al diputado del PAN, “Joaco” Hernández Correa, le persigue una denuncia que hiciera en su contra el Rector de la Universidad Grupo Cedip, Antonio Pascual García.

En un video que circula en redes sociales, el Rector relata que estuvo privado de su libertad, siendo lastimado al igual que su esposa y que bajo esas circunstancias lo hicieron firmar bajo amenaza.

Relata que la venganza del diputado local del PAN viene de un juicio mercantil por un terreno que le ganó a su padre Joaquín Hernández Galicia, de 47 hectáreas. Por esa razón, “Joaco” lo demandó por despojo de terreno, robo de semovientes, y robo de un tractor, por lo que fue detenido y encarcelado en donde fue torturado.

El afectado, dice que, a raíz de ello, tiene afectaciones sicológicas y físicas, al igual que su mujer. Pidió que se haga justicia ya que considera que existe tráfico de influencias en su caso por parte del legislador panista, al usar a la policía estatal como instrumento de castigo.

Antonio Andrés Pascual García, se dice Rector de la Universidad Grupo Cedip, y en el año 2016 estuvo en centro de la polémica por unas declaraciones que fueron consideradas misóginas.

El rector habría dicho que el esperma de los hombres se convierte en una hormona que las mujeres utilizan para “usar sus manitas para lavar, para tender la ropa, asear, atender a los niños, etcétera”.

A través de un video subido a You Tube, Pascual García, sostuvo que el esperma también es utilizado por la “fisiología” de las mujeres para que “puedan controlar sus emociones, puedan controlar su carácter, y que nos les dé migraña”.

Antonio Pascual, también se ha pronunciado en contra de los matrimonios igualatorios, llegando a pedirle al entonces presidente, Enrique Peña Nieto, “que sea un poquito menos implacable” en relación con la ley de matrimonio igualitario que en su momento presentó al Congreso.

El pleito en el sur dará mucha tela para cortar. Y más allá de esas controversiales posturas del Rector Pascual, la justicia debe prevaler por encima de intereses partidistas o de temas homofóbicos y misóginos.

MISIÓN CUMPLIDA: MATEO

Pedro Sors, promotor del torneo de Pesca celebrado en nuestra ciudad, felicitó al gobierno municipal que preside Mateo Vázquez por la buena organización del certamen, lo que provocó que se considere una nueva edición del torneo en fecha próxima.

“Felicitamos al gobierno del ingeniero Mateo Vázquez por todas las atenciones brindadas, todos nos vamos con un muy buen sabor de boca ya que pudimos disfrutar como nunca antes”, dijo Sors.

El torneo de Pesca dejó una buena imagen de la ciudad, y cómo no, si la organización fue implacable, nada se dejó a la imaginación y todos aquellos que colaboraron en el certamen lo hicieron con entusiasmo.

El saldo que arroja la Copa Tamaulipas “El Mante 2019” es de pura diversión para las familias que acudieron a la presa “Ramiro Caballero”, reflejo de un gobierno hospitalario, sencillo y muy capaz.

Por eso se entiende la felicidad de Mateo Vázquez y de su esposa, Coral Fentanes, al clausurar la Copa, y es que ambos trabajan por retomar la confianza de los visitantes en nuestra ciudad… y con tan buenos resultados como los del fin de semana, están generando optimismo y esperanza. Bien por ambos.

SOLICITAN ABOGADOS EN GONZÁLEZ

El ayuntamiento de González, está contratando a profesionales en Derecho.

Dicen algunos que el empleo es temporal, ya que el gobierno de Memo Verlage, no se da abasto principalmente su área jurídica, la cual tiene que hacer frente a casi 50 denuncias laborales que tienen por parte de ex trabajadores de la presidencia municipal y que en caso de perder dichos juicios podría dejarlos en “bancarrota”.