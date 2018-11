EL FRANCOTIRADOR

Por Óscar Jiménez

ENTRE CELSO Y LOS PARTIDOS

Los partidos políticos se preparan, unos para las elecciones del 2019, y otros para iniciar el nuevo sexenio federal.

El PRI se prepara para el proceso electoral ya en marcha tomando la protesta a los nuevos presidentes de los comités directivos municipales.

Tal es el caso del CDM del PRI en Altamira donde el nuevo presidente es Héctor Manuel Castillo Arellano quien desde el pasado sábado tiene la responsabilidad tricolor en ese municipio.

A Héctor Manuel Castillo sus compañeros le reconocen que es un priísta que decidió no abandonar el barco de los tres colores después del 2016 y siguió trabajando y ahora ya es presidente de este partido en Altamira.

Está limpio y de acuerdo con lo dicho por sus compañeros de partido recuperará el orgullo de ser priísta. Su gran prueba será las elecciones del siguiente año.

Por otro lado, fue un éxito la reunión convocada por el Consejo Liberal Progresista y Democrático de Tamaulipas celebrada en la capital del Estado el pasado sábado conforme lo indicamos hace unas semanas.

En dicha reunión se dieron cita morenistas como la senadora María Guadalupe Covarrubias, José Antonio Leal Doria y Enrique Yañez Reyes, entre otros.

Pero también acudieron Jesús Villanueva Perales (PRI) y José de Jesús Pérez Ruiz (último diputado local del PARM Tamaulipas).

Este grupo de izquierda simpatiza con MORENA de Andrés Manuel López Obrador e irán de la mano con él a partir del 01 de diciembre próximo, pero aun no han decidido si se afilian a este partido político.

Además de que el Jr (José Ramón Gómez Leal) ya destapó “su gabinete” unos días antes de que su jefe AMLO tomé protesta como presidente de la república.

La estructura de los delegados en Tamaulipas es distinta a lo que se venía manejando, ya que la geografía estatal se dividió en 8 regiones.

Ocho regiones que algunos las ven con corte electoral y otros dicen que es para atender mejor a los grupos vulnerables de Tamaulipas.

Lo cierto es que los que acompañarán en el arranque del nuevo gobierno federal a José Ramón Gómez Leal en esta entidad son:

Heriberto Cantú Deándar (Nuevo Laredo), Mario Eloy Ochoa (Río Bravo), Claudia Alejandra Hernández Sáenz (Reynosa), Silvia María Burgos Sánchez (Matamoros).

Y también Micaela Martínez Narváez (Victoria), Julio César Hernández Molina (Soto la Marina), Pedro Castillo Ríos (Mante) y Elizabeth Cruz Hernández (Madero).

Mientras eso pasaba con MORENA y con el PRI, en suelo victorense el alcalde también tenía mucha actividad y con invitado especial.

El alcalde Xicoténcatl González Uresti trajo a tocar a la ciudad, como parte de la actividad cultural de su gobierno municipal, al músico Celso Piña y se tomó la foto del recuerdo, aunque también el tesorero José Alfredo Peña no se quedó atrás y también tuvo su fotografía.

Pero también el presidente municipal de Victoria tuvo su protesta de parte de los representantes de los medios de comunicación.

Y es que a algunos no les gustó la manera en que dividieron la Salad de Cabildo porque percibieron que lo único que quisieron hacer es mantenerlos alejados de los integrantes del H. Cabildo.

MAQUIAVELITO

…Aristóteles Núñez, ex titular del SAT dijo:

“Hasta hace poco los únicos que “no entendían que no entendían” estaban en el gobierno, ahora, es un gran segmento de la sociedad la que no “entiende que no entiende” lo que está pasando”.

osjinuf@gmail.com