EL FRANCOTIRADOR

Por Óscar Jiménez

ENTRE LAS MEJORES DEL PAÍS

1.-Ya lo había dicho el presidente municipal de Nuevo Laredo Enrique Rivas Cuellar.

La Comapa de esa localidad fronteriza se encuentra entre las mejores del estado.

Pero Enrique Rivas fue modesto cuando antes de su informe de labores, en septiembre, declaró lo anterior.

Porque resulta que el director general de la Comisión Estatal del Agua de Tamaulipas Luis Pinto Covarrubias ya dijo cuál es la realidad de este organismo del agua fronterizo.

Señaló que Comapa Nuevo Laredo “tiene una ventaja (sobre el resto de las del estado), el organismo operador, es uno de los 10 mejores en el país”.

Sí, lo escuchó bien usted está entre las 10 mejores EN EL PAÍS. Y es un ejemplo de eficiencia en Tamaulipas porque trabaja con excelencia.

Además el funcionario estatal dijo que en Comapa Nuevo Laredo la eficiencia está muy por arriba de la media nacional y que el agua que descarga a un arroyo para que finalmente vaya a dar al Río Bravo es de excelente calidad.

Incluso hizo hincapié en que la calidad del agua que despacha esta Comapa se ubica por encima de los estándares oficiales, vaya pues, arriba de la norma establecida por la CONAGUA.

De ese tamaño ya competimos a nivel nacional los tamaulipecos, con el caso de la excelencia de Comapa Nuevo Laredo.

Que representa solo una muestra del proyecto político-administrativo que se aplica en el gobierno actual de Nuevo Laredo que encabeza Enrique Rivas Cuellar.

2.- Por otro lado, les platico que están grillando a Emilio Grimaldo en el PRI Tamaulipas.

Este joven priísta es titular del Instituto de Formación Política Jesús Reyes Heroles en el estado.

Y corren versiones por los pasillos priístas que algunos de los “grandes” del tricolor tamaulipeco no lo toman en serio por mostrar sus aspiraciones de ser presidente del PRI en esta entidad.

Hay la versión, incluso, que desde el comité ejecutivo estatal “torpedearon” al joven Grimaldo con un personaje nacional.

Trasciende que alguien “grilló” a Emilio hasta con su dirigente nacional del Instituto Reyes Heroles. ¿Será cierto?

Y a esa grilla se suma el hecho de que la batalla por la dirigencia estatal del tricolor tamaulipeco ya se cerró entre Tomás Gloria Requena y Edgar Melhem Salinas.

Este último sería la continuidad del proyecto que hoy encabeza Yahleel Abdala Carmona, haciendo mancuerna con Alejandra Cárdenas Castillejos.

Por cierto esta joven, en los últimos tres años ha sido síndico del ayuntamiento de Ciudad Victoria (gobierno de Óscar Almaraz Smer), candidata a diputada federal en el 2018 y ahora sería secretaria general del PRI en Tamaulipas en fórmula con Edgar Melhem Salinas como presidente sólo falta que haga la película La Mujer Maravilla Dos.

¿A qué se debe tanto cargo en sólo 3 años? cuando muchos tienen años y años persiguiendo una pequeña oportunidad.

¿Qué no hay más gente en el PRI Tamaulipas? A pesar de que se está cayendo el tricolor ¿por qué no le dejan libre el paso a los jóvenes? Pero sobre todo a los que no son de una familia que siempre ha vivido de las oportunidades del PRI. En fin.

MAQUIAVELITO

…El alcalde de ciudad Victoria Xicoténcatl González Uresti declaró lo siguiente:

”No tenemos esos reportes (de basura amontonada en la calle), con gusto nos gustaría saberlos, pero los estándares que tenemos es de las mejores ciudades del mundo en recolección de Basura” (www.laverdad.com.mx).

Yo digo ¡En qué mundo vive este señor! ¿Por qué no se de una vueltecita por las calles de CD. Victoria? ¿O en qué condiciones se da esa vueltecita?

osjinuf@gmail.com