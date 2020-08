[email protected]

ENTRE PROTESTAS, PERO ARRANCO EL CICLO ESCOLAR 2020-2021

Rubén Dueñas

En Palacio Nacional durante su conferencia de prensa el presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó ayer lunes 24 de agosto la ceremonia del inicio del inédito ciclo escolar 2020-2021, que será de manera virtual debido a la pandemia del COVID-19; de la forma del arranque –porque no todos los niños tienen tablets o computadora– no hizo ningún comentario, pero con un dejo de triunfalismo dijo que los mexicanos siguen erguidos y de pié.

Acompañado del titular de la SEP, Esteban Moctezuma Barragán, el mandatario precisó que éste ciclo escolar tiene validez oficial porque “se ha hecho con profesionalismo” y cuando haya condiciones se continuará de manera presencial.

En Oaxaca de Juárez, luego de manifestar su oposición al modelo “híbrido” de educación a distancia que se implementa en todo el país por el COVIDa-19, ante la imposibilidad de retornar a las aulas para éste ciclo escolar presencial, la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE>), informó que en las escuelas públicas del estado, las clases iniciarán el próximo 7 de septiembre.

En conferencia de prensa los docentes de la Coordinadora precisaron que previo al anuncio oficial programado para ayer lunes, realizaron talleres para verificar las condiciones en las que las clases remotas sucederían, toda vez que Oaxaca ocupa uno de los primeros lugares del país en rezago tecnológico.

Por la mañana de ayer lunes en el zócalo de la ciudad de Oaxaca, maestros de los Valles Centrales del Sector Periferia y adheridos a la Coordinadora realizaron una protesta en contra del inicio de clases a través de la televisión y el internet.

Según las consignas del magisterio el modelo que propuso es gobierno federal para afrontar el reto de iniciar el ciclo escolar pese a la pandemia no tiene ningún otro propósito que el de “salvar a las televisoras”, en alusión a los 450 millones de pesos que la SEP pagará a las principales empresas televisivas por pasar los programas educativos en sus señales. Haciendo hincapié en que el gobierno pretende privatizar la educación.

En éste primer día del regreso a clases, padres de familia se quejaron en redes sociales ya que no pudieron sintonizar los canales de Aprende en tu Casa, queja que se dejó sentir principalmente de personas que radican en Zacatecas, Tabasco, Ciudad de México y Guanajuato, los que no pudieron acceder a los contenidos educativos de la SEP, pues no encontraron los canales con las clases para educación básica.

El dirigente estatal de la Sección 30 del SNTE, Rigoberto Guevara, dijo que a diferencia de otros tiempos, ahora a raíz de la pandemia del COVID-19, los trabajadores de la educación, principalmente los maestros, desarrollan sus programas educativos a través de las distintas plataformas digitales, a fín de garantizar la continuidad de la educación de niñas, niños y jóvenes de Tamaulipas.

Luego refrendó el compromiso de la organización sindical de velar por la seguridad laboral y la salud de los trabajadores de la educación, “y como lo ha dicho en distintas ocasiones el secretario general del CEN del SNTE, Alfonso Cepeda Salas, el regreso a las aulas será únicamente cuando se tenga la seguridad y condiciones para un regreso seguro para maestros y alumnos”, remarcó.

Por cierto el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, dio a conocer ayer lunes un nuevo programa emergente de reactivación económica, dirigido a micros, pequeñas y medianas empresas (MiPyMES) formales, de los sectores comercio, manufactura, hospedaje y restaurantero, a fín de evitar el cierre de negocios y preservar empleos en el estado.

Apuntó que por parte del gobierno central nunca hubo medidas adecuadas que pudieran llevarse a cabo en los cruces fronterizos y remarcó que tampoco hubo seguimiento a las recomendaciones de especialistas o de señalamientos directamente de la Organización de la Salud.

Cabeza de Vaca mencionó al subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, como la persona que pronosticó “de acuerdo con sus análisis que él tenía y el resto de los especialistas, que se podría llegar a los 7 mil muertos, en otro escenario podrían ser 15 mil y en otro más difícil 30 mil y adelantó que se podría llegar a los 60 mil muertos.

El mandatario estatal calificó una catástrofe nacional el haber superado ya los 60 mil muertos por el COVID-19 y lamentó que el gobierno federal haya subestimado la pandemia. Dijo que el combate a la pandemia a Tamaulipas le ha costado mil 150 millones de pesos.

Dijo que ante la indolencia del Gobierno Central, para tener infraestructura hospitalaria y garantizar los insumos necesarios para la atención médica de los tamaulipecos, el Gobierno del Estado ha tenido que ajustar diversos programas.

Adelantó que para evitar riesgos a la población por el COVID-19, la celebración del Grito de la Independencia, así como el Desfile del 16 de Septiembre, serán de manera simbólica, recomendación que se está haciendo extensiva al resto del municipios de Tamaulipas.

Nos enteramos de que la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) trabaja en la formación de profesionales con una nueva visión de negocios, que privilegian la creación de más empresas socialmente responsables, como lo afirmó la investigadora, Dra. Mariana Zerón Félix, durante su participación en el programa “ConectadODS”, del Comité para el Desarrollo Sustentable de ésta casa de estudios.

En la exposición del tema, la profesora y titular de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Comercio y Administración Victoria (FCAV), comentó que actualmente la formación de profesionales del área de negocios, gira en torno a nuevas filosofías que ya privan a nivel internacional.

Dijo que una éstas filosofías es la de crear socialmente responsables a través der acciones de sostenibilidad, aclarando que el término “sostenible” no solo implica al aspecto ecológico.

“Se refiere a todo el entorno que rodea a una comunidad. Es una filosofía, que las personas deben de cambiar en su ser y en su estar en una comunidad”, apuntó. Subrayó que en la actualidad las empresas están transformando sus objetivos a objetivos sociales, como así ha sido desde hace tiempo en Europa y Estados Unidos. Y vamos por más.

