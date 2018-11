Por La Libre

EPN el último presidente qué nunca supo hablar….pero jamás se las metió doblada…ufff.

Por Edelmira Cerecedo García.

Se acabó, mi Lord Enrique Peña Nieto acaba el sexenio, en su curriculo lleva más lágrimas que risa, más controversia qué soluciones y más deudas qué fondo a reservar, sí, es parte de la Mafia del poder y de la política fifi, no entiende ése término los AMLOS todos acostumbrados a estar con un lenguaje bastante corriente o como señalo alguien, intimidatorio, cómo queriendo hacer sentir y ver qué ésa nueva corriente es más pura, más intensa y hasta más mexicana, aún qué esté plagada de extranjeros.

Peña Nieto estuvo en el poder en el momento dónde las cosas ya estaban más qué alteradas y aterradas en todos los sentidos, después de un par de sexenios qué no se cómo llamarlos realmente pues HOY NO SON YA MILITANTES DEL PAN, pero si son parte de la destrucción hasta las entrañas de éste, ninguno de los dos pudo consolidarse, llenos de bombas en su gabinete pusieron de moda sacarse los trapitos al sol, y entré los peores momentos de México Enrique Peña Nieto un joven idealista soñador de poder, más no inteligente ni factor de cambio hizo una campaña qué cambiaba todo, ya no era un político en campaña, era un hombre disfrazado de Príncipe de cuento un LORD qué bonito en lugar de venderse en ma política compro votos con actos caritativos y hasta las imágenes del TELETON se quedaban estúpidas en la nueva era de ganar un puesto público.

Regreso el amor perfecto ése de pasearse amorosos co un gran matrimonio Peña y Angélica, cosa que TODOS QUISIERON IMITAR Y ANDE PUES TODOS CON LA MUJER HASTA EN LOS ACTOS DE HONOR POLÍTICO INTEGRO de protocolo de un Presidente ahora se le pone a la dama, algún consultor de moda les dijo DISNEY tiene éxito con sus princesas pobres qué tras casarse con un príncipe se hacen ricas cultas decentes madre y padre guerreras y hasta tituladas VALGAME DIOS.

Pero cómo en la televisión el éxito no es para siempre y zas qué empieza a salir la realidad, PEÑA ERA AMBICIOSO PERO NO TAN INTELIGENTE sufría de miles de errores y hacía con el Inglés y el tiempo lo qué el quería, al fin de cuentas era el presidente, compraba casas y otras las recibía de regalito pero alguien aprovecho todo ésto para darle al pueblo un Mesías, alguien qué los viniera y salvara de la esclavitud del reinado de Peña, buscaron lo más parecido a Robin Hood un vil ratero pero compartido, con una dama culta qué compartía sus escenas y era parte de las fechorías de éste…Pero claro ES RATERO PERO COMPARTE Y LE ROBA AL REY entonces ése si es un buen ratero es justo, en qué andamos pensando, ya debemos de entender qué una cosa es la televisión y otra la vida real.

En fín Llegó ya en horas AMLO el justiciero llegó con un TAIBO que sin ser de México también se avento ya sus series de BLIM y saco su lenguaje florido de milleniars mexicano, “se las metimos doblada ” Pero lo qué parece no acordarse Taibo II por sus añitos qué se le notan y cae en un vil chavorruco acorrientado es qué un coito no dura más de 3 minutos y menos doblada, así mis queridos amlovers y creó qué aún no toma posesión AMLO y ya empieza la disfunción eréctil hacer estragos…. tan simple mis AMLOVERS, LAS COSAS POR SU NOMBRE.