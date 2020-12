            < Erasmo y las observaciones de 55 mdp a Madero

PRESENCIA

ANA LUISA GARCÍA G.

1.- Declaraciones del diputado federal Erasmo González Robledo en el sentido de que el alcalde Adrián Oseguera presenta observaciones en el manejo de las finanzas por alrededor de 55 millones de pesos, es un tema que puede enfrentarse presentando comprobaciones y que puede no pasar a más. Sin embargo, no deja de ser una sacudida, valorada desde el punto de vista político.

Ahí están los casos de Leticia Salazar de Matamoros, Gustavo Torres Salinas de Tampico y Carlos Canturosas de Nuevo Laredo, todos ellos ex alcaldes que tuvieron procedimientos reprobatorios similares pero mucho mayores en dinero, el más pequeño fue el de Torres por 400 millones de pesos y nunca volvimos a saber nada de los tres procedimientos.

Por otra parte, Oseguera en el pasado proceso interno para la elección de la dirigencia nacional de Morena se equivocó dos veces, la primera apoyó sin “miserias” a la aspirante Bertha Luján y la segunda ocasión impulsó el proyecto de Porfirio Muñoz Ledo, en pocas palabras le jugó las contras al actual dirigente nacional por doble ocasión y más allá de su territorio municipal.

De tal manera que en este momento no es precisamente el favorito de Mario Delgado Carrillo, y Erasmo no necesita de pretextos para quitarlo del camino rumbo a la alcaldía de Madero, si es que fuera su propósito.

Porque déjeme decirle que González Robledo tiene más futuro si se mantiene en el centro nacional del poder, que venirse a refundir a la alcaldía de Madero, pero no sabemos si sus binoculares le permiten ver ese horizonte. Con el agregado de que la candidatura a gobernador se decide en el centro del país y no en Tamaulipas, para el caso de Morena. Y por otra parte, Erasmo es hoy por hoy el tamaulipeco más cercano a Mario Delgado.

Retomando el tema de Oseguera, su movilización a la Cd. de México confirma que siente “pasos en la azotea”, la foto que se tomó con la señora Olga Sánchez Cordero y que difundió profusamente, no le servirá de gran cosa, puesto que la Secretaria de Gobernación, no compra pleitos ajenos. En los problemas que enfrenta el alcalde maderense tendrá que resolverlos por sí mismo.

Será interesante observar lo que sucede en Madero, porque la estructura construida por Oseguera no es nada despreciable en 2021 y será la que defienda no sólo la alcaldía, sino las diputaciones federal y local.

2.- Fuerza Social por México (FSM), es uno de los nuevos partidos que se estrenará en las elecciones de 2021, a partir de obtener su registro está anotado para recibir 24 millones de pesos para lo que resta del presente año, pero no participará en las elecciones locales de Tamaulipas (ayuntamientos y diputaciones locales) al no cubrir el requisito de entregar su plataforma electoral ante el IETAM. Lo cual no quiere decir que esté impedido para hacerlo en los comicios federales, pero quizá tampoco lo realice.

Llama la atención esta decisión de FSM porque es una de las instituciones políticas que tentativamente venían a reforzar a Morena.

El verdadero promotor y fundador de este partido es el senador suplente de Morena Pedro Haces Barba, secretario General de la CATEM (Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleadores de México), una central obrera que pretende tomar las dimensiones de la CTM y que hasta ahora sólo ha logrado cierta presencia en la zona sur de Tamaulipas.

Y el cofundador es Gerardo Islas Maldonado, ex militante del Partido Nueva Alianza, el cual es oficialmente aliado de Morena, según dio a conocer Mario Delgado tras asumir la dirigencia nacional, pese a que sólo tiene registro en la mitad de las entidades del país.

La cuestión es que eso son los orígenes de Fuerza Social por México, y su retirada de la palestra electoral de Tamaulipas es un mal comienzo y seguramente lo hizo, tras un análisis de que no tiene mucho por hacer en las elecciones de 2021, lo lamentable es que ni siquiera lo intentó.

Pero en 2021 se sentarán a la mesa del reparto de mil 247 millones 216 mil 255 pesos, para 11 partidos, por lo pronto Tamaulipas se va con 10 partidos en las elecciones locales de 43 alcaldes con sus respectivas planillas y 36 diputaciones locales, 22 de mayoría y 14 plurinominales.

3.- Como cada sábado, la alcaldesa María del Pilar Gómez desarrolló su agenda de contenido social en la zona rural de Victoria. Déjeme decirle que entre los servicios que acerca el municipio a este sector, está el de la atención para la salud, el cual ha generado gran interés entre la población ejidal que además de carecer de seguridad social, no tienen facilidad para transportarse a los centros de salud y hospitales, mucho menos ahora en tiempo de pandemia.

La medicina preventiva es una de las prácticas que llevan a cabo en las jornadas de atención médica, además de consultas de medicina general, odontología hay entrega de paquetes para su higiene bucal.

Por eso la licencia Pilar ha recibido el reconocimiento de las familias de este sector, así como de las autoridades ejidales, fue el caso de José Aguilar Báez, delegado del ejido “10 de marzo”, quien tuvo la oportunidad de informar a la Edil sobre las necesidades más apremiantes, al mismo tiempo que agradeció la presencia de la caravana médica del DIF Victoria.

El contacto directo con los habitantes y autoridades ejidales permite atender las necesidades en reposición de lámparas para el alumbrado público y la rehabilitación de caminos vecinales.

4.- Cae más pronto un hablador que un cojo. Ya sabe usted que los priistas que “son de lo peor”, suelen expiar sus culpas cuando pasan por el filtro guinda y en esas circunstancias este domingo Clara Luz Flores Carrales, alcaldesa de Escobedo Nuevo León se convirtió en la virtual candidata a gobernadora de ese estado por Morena, Ella renunció al PRI en febrero de este año y Mario Delgado y sus encuestas no pudieron encontrar mejor opción que la dama originaria de Monclova, Coahuila.

Clara Luz se convirtió en “coordinadora electoral” mientras llega el momento en que se registre ante la autoridad competente, es una forma de darle presencia dentro de los círculos morenistas, puesto que no es militante y ni siquiera “simpatizante formal” de aquellos que firmaron una adhesión al proyecto de gobierno de AMLO. Las circunstancias están obligando a Morena a quebrantar sus reglas.

Si bien el partido de Mario Delgado, puede designar un 30 % de candidaturas externas de acuerdo a sus estatutos, él afirmó en los días inmediatos a su declaratoria de triunfo como presidente de Morena, que no serían candidatos quienes en 2018 hubieran jugado en un bando contrario al hoy Presidente López Obrador y ese supuesto está Clara Luz, que con las siglas del PRI conquistó la Presidencia Municipal de Escobedo, de la que tomó posesión el 31 de octubre de 2018.

A Clara Luz se la pelearon tres partidos, sin contar al PRI al que renunció en febrero de este año, su esposo de larga trayectoria priistas y que siempre soñó en ser candidato a gobernador estará detrás de ella y eso le da un crédito en un estado donde el sector empresarial pesa mucho y no es precisamente Morena y sus políticas de gobierno de su satisfacción.