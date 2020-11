AGENDA POLÍTICA

Por: Juan Antonio Lerma

Errores diplomáticos

AMLO y los gobernadores

En defensa del presupuesto

Suspirantes en la recta final

Regiones Unidas A.C. apoya a familias

Ciertamente, noviembre es un mes clave tanto para los partidos políticos como para el presidente AMLO y los gobernadores, quienes se ocuparán en mover sus fichas y planear las estrategias de cara al próximo proceso electoral que se efectuará en junio de 2021.

Lamentablemente vemos en medios informativos y en redes sociales circular información sobre la terrible crisis de salud que atraviesa nuestro estado, como lo es esta pandemia del Covid-19, la cual ha dejado miles de murtos en nuestro país, pero en lo político también se observan ciertos mensajes y movimientos de quienes controlan los diversos partidos, ¿y cómo evitar que suceda si estamos ya a nada menos que a siete meses de una elección que será crucial para todos.

Pronto, se sabrá si MORENA hará alianza con el Partido Verde de México, así como con el Partido del Trabajo.

Se habla también de una posible alianza entre el PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano.

Ya sabemos que el objetivo del presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR es asegurar el triunfo electoral de su partido para tener con el control de la Cámara de Diputados, pues es necesario la aprobación de diversas reformas pendientes que son de mucha importancia para la 4T, pues de no ser así, el barco guinda se puede hundir.

Y por otro lado, el objetivo de muchos gobernadores que no han podido tener buenos acuerdos con el presidente AMLO, donde se suman empresarios y líderes de todo el país es evitar que precisamente Morena obtenga el triunfo electoral para tener el control de la Cámara de Diputados.

Se dice que muchos son los personajes de la política y del poder económico que se confabulan para que en nuestro país suceda algo similar a lo que acaba de acudir en Estados Unidos, donde una buena mayoría de ciudadanos y miembros del sistema político- económico decidieron darle una patada en el trasero a DONALD TRUMP.

De acuerdo a informes del sector salud, nuestro país de nueva cuenta está por transitar en los días más agudos de la epidemia de coronavirus, es algo que han llamado rebrote, sin embargo, los integrantes de diversos frentes opositores al presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR ya tienen su mira puesta en las elecciones de 2021 y han realizado diversos llamados por todos los medios para eliminar la mayoría de Morena en el Congreso de la Unión.

Para colmo, con JOE BIDEN como Presidente electo de los Estados Unidos las cosas para el gobierno de ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR no pintan nada bien.

Y para muestra hay muchos botones, pero destacamos mejor el más claro, donde el presidente AMLO no ha reconocido ni felicitado a BIDEN como en cambio, sí lo hicieron medio centenar de jefes de Estado y otros líderes de los principales organismos internacionales, quienes hasta elogiaron a una mujer que será pieza fundamental en el próximo gobierno de Estados Unidos: KAMALA HARRIS.

Las críticas a la postura del gobierno mexicano no se hicieron esperar. Y no es para menos. Nuestro país no solo es el vecino del sur de Estados Unidos. El fuerte vínculo también incluye una importante relación en temas humanitarios, como la migración; económicos, el tratado comercial (T-MEC); de seguridad, así como la cooperación en temas de narcotráfico y de otros asuntos.

Así es que con ese tipo de posturas y relaciones nada diplomáticas ¿Qué puede esperar el gobierno mexicano de JOE BIDEN? Seguramente una relación un tanto distante y eso no nos conviene, pero para nada.

Pero bueno, allá el presidente AMLO y sus ideas, como seguramente ya deberá de estar planeando con su ahijado político MARIO DELGADO, líder de Morena, todo lo relacionado a las candidaturas para las gubernaturas, diputaciones federales, diputaciones locales y alcaldías que estarán en juego el año entrante.

Son gubernaturas y diputaciones federales, el objetivo de AMLO.

El objetivo de sus detractores es mandarlo a su rancho, pero lo que también es cierto es que habrá movimientos en todos los niveles de gobierno, solicitudes de licencias y hasta renuncias de quienes van por las candidaturas y en estos últimos dos meses del año tendremos más claro el tema de quiénes serán los candidatos a todos los “carnosos y jugosos huesos políticos” a disputarse el próximo año.

No obstante, de algo podemos estar seguros, la próxima contienda electoral se avizora de pronóstico reservado y en el contexto de la actual pandemia del Covid-19, definitivamente será una elección inusual en la historia de nuestro país.

DEL ARCHIVERO…

A propósito, dentro de los partidos políticos se escuchan muchos aspirantes o «suspirantes» como también se les conoce a todo tipo de candidaturas.

Los morenos en Tamaulipas andan muy activos, lo mismo que los del PAN, PRI y el resto de la chiquillada.

Hablemos un poco de lo que sucede en la región cañera de El Mante.

En Xicoténcatl, muchos son los que se preguntan qué pasará con la actual alcaldesa NOEMY GONZÁLEZ MÁRQUEZ, si finalmente concluye su periodo o si buscará la reelección u otro cargo de elección popular. No se sabe, pero lo que sí, es que ha hecho una excelente labor como alcaldesa y eso representa mucho valor y fortaleza para su partido.

Aquí, tampoco hay que perder de vista a ALBA VERÁSTEGUI OSTOS, de quien nos comentan que anda muy activa apoyando a la gente de su municipio.

No hay duda que el PAN seguirá siendo gobierno en Xicoténcatl, pues la presencia de otros partidos políticos es totalmente nula.

En González, se habla mucho de que RAÚL GARCÍA VALLEJO pudiera ser de nueva cuenta candidato del PRI a esa alcaldía, pero lo que sí es un hecho, es que ese instituto político no se ha podido levantar del duro descalabro electoral que sufrió hace varios años.

Por MORENA, se menciona a SILVIA RAGA, lo mismo que a JAVIER CASTILLO. Sin embargo no se descarta que un ex panista pueda buscar esa candidatura para la alcaldía.

Y por el PAN, finalmente quedan dos mujeres en la búsqueda de la candidatura a la alcaldía: VERÓNICA ESCOBAR y GABY VERLAGE. El PAN aquí también volverá a gobernar, nos aseguran.

En el Mante, el PAN tiene dos opciones fuertes, con trabajo y liderazgo: JOSÉ MATEO VÁZQUEZ ONTIVEROS, actual alcalde, quien pudiera buscar la reelección y NOÉ RAMOS FERRETIZ, titular de bienestar, quien parece ser el favorito de las bases azules.

El PRI, es casi un hecho que apostará por su carta fuerte, LUIS GERARDO MONTES VEGA, en tanto que en MORENA andan muchos, pero muchos personajes furiosos y desatados, pero lo malo es que no hay ni a cual irle. La mayoría de sus opciones no son atractivas ni llaman la atención por venir del PRI.

Por cierto, en el tema de COVID, NOÉ RAMOS FERRETIZ escribió este día en su cuenta de Facebook que al realizarse una prueba resultó positivo a dicha enfermedad.

Dijo sentirse fuerte y bien, pero anunció que aunque no ha presentado síntomas graves tomará las recomendaciones de su médico y desde su casa, guardando distancia habrá de seguir trabajando y coordinando todas las actividades de la Dirección de Bienestar del municipio del Mante, de donde es titular.

En cambio, nos informan que para este lunes todos los diputados federales tamaulipecos están siendo convocados para este lunes a una importante reunión con el gobernador FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA para informarles sobre las reducciones que ha tenido en el estado en materia presupuestal.

Nos comentan que en esta reunión el trabajo el gobernador habrá de pedirles a los legisladores que defiendan el presupuesto, ya que se trata de recursos necesarios para la realización de proyectos prioritarios en los municipios tamaulipecos. La convocatoria es para las 10 am, donde posteriormente el mandatario ofrecerá una rueda de prensa.

Ya por último, tenemos que integrantes de la Asociación Civil Regiones Unidas A.C. han estado apoyando a familias totalmente en estado vulnerable en la región cañera de El Mante.

Dentro de los apoyos destaca la entrega de alimentos, leche subsidiada, artículos de la canasta básico y 5 kilos de jabón en polvo, además de kits de cubrebocas, entre otras cosas que son de gran ayuda para las familias que menos tienen.

La Asociación Civil Regiones Unidas A.C ya tiene rato que empezó a llevar todo tipo de ayuda a las familias que más lo necesitan en la región cañera de El Mante.

