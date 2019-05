T E C L A Z O S

ES FUNCIONARIO FEDERAL Y ES PROVEEDOR DEL GOBIERNO DE A.M.L.O

UNA ACTITUD contradictoria, es la que ha venido adoptando el Gobierno de la República, porque por una parte, el Presidente alude, subraya y asegura “estar combatiendo la corrupción y la impunidad”, y por la otra, el ejecutivo federal, solapa, tolera y admite en su gobierno a empleados como CARLOS LOMELI, a quien ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBARDOR, mantiene como delegado federal, allá en el estado de Jalisco a pesar de que, éste “es funcionario federal y es también proveedor de medicamentos”, detalle por el cual “es inexplicable el sistema político” que instrumenta el Gobierno Federal, porque AMLO, “soslaya una cosa y hace la otra”, o sea que, el mandatario mexicano “está siendo víctima de sus propias contradicciones”. Y esto, con todo respeto, no lo digo yo, si no que, lo puntualizan, subrayan y confirman sus hechos.

POR TAL MOTIVO, varios medios de comunican nacionales e incluso internacionales, dieron cuenta o bien compartieron “la investigación” de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), a través de la que, exhibieron una “red de nueve empresas”, con las que, el Delegado Federal de Jalisco CARLOS LOMELI, se ha beneficiado desde períodos pasados. Y lo mismo, ha hecho en el actual Gobierno Federal de AMLO, porque a Lomelí, se le apoya indebidamente, “al ser proveedor” del Gobierno de la Cuarta Transformación y decirles esto, “no es criticar por criticar” o “criticar con dolo y mala fe”, no, al contrario, es señalar de manera transparente muchos actos ilegales que, ya se ejercen en el nuevo sexenio, en el que se aduce “no mentir, no robar y no traicionar”. Por lo que, a eso que aquí señalamos, ¿cómo podría considerársele?.

POR ELLO, se viene exigiendo al Gobierno de López Obrador, explique de manera pública, “porque se permite y tolera” que Carlos Lomelí, delegado federal en Jalisco, esté operando “COMO JUEZ Y PARTE”, o sea al estilo de los gobiernos neoliberales, a los que, hasta el cansancio ha criticado el mismo Presidente de México, cuyo detalle debe aclararse, porque si en este nuevo sistema gubernamental “se comulga con los emblemas de la honestidad y la trasparencia y “no con los flagelos” de la corrupción y la impunidad, justo es que, “esto que revelan y denuncian los MCCI”, se aclare, porque sería lo sensato, cauto y metódico. Y de no hacerlo, “eso, hará quedar mal” al nuevo gobierno con el pueblo mexicano.

POR ESTA RAZÓN, los Grupos Parlamentarios de los diversos partidos políticos del Congreso de la Unión, excepto PES y MORENA, vienen exigiendo al Gobierno de la República y a varios gobiernos estatales como Guanajuato, Chihuahua, Veracruz, Estado de México, Sonora, Chiapas, Michoacán e incluso a funcionarios del IMSS, ISSSTE y PEMEX, den cuenta o expliquen honestamente, “sobre este escandalosa tema”, el cual por cierto ha venido causando enorme revuelo político, por la complicidad de estos, hacia el Delegado Federal de Jalisco CARLOS LOMELÍ, a quien, por lo que vemos, “no tocan ni con el pétalo de una rosa”, por ser éste, “uno de los privilegiados del Presidente AMLO”, de quien diremos “está obligado, en las mañaneras, a dar una explicación clara, sobre lo que ya es “un secreto a voces”, en toda la geografía nacional.

EN CONSECUENCIA, CARLOS LOMELÍ BOLAÑOS, quien además “fue el candidato perdedor” de Morena, allá en Jalisco, porque fracasó en su intento de ser Gobernador, al ser aplastado de manera humillante por ENRIQUE ALFARO RAMÍREZ, éste repudiado delegado federal de Jalisco y afortunado por ser amigo del Presidente, “en su 3 de 3”, reveló tener operando solo 4 empresas, abastecedoras de medicamentos a los Gobiernos estatales y a las Instituciones Médicas del Gobierno Federal, como ya lo hemos explicado, negándose a informar sobre los manejos financieros del resto de las empresas que él, tiene bajo su poder y dominio, como proveedoras de medicinas a los Gobiernos de México y Estatales.

Y SI ESTO, que son actos de corrupción e impunidad del nuevo gobierno mexicano, “ya están saliendo a relucir a la luz pública”, téngase la plena certeza de que, “más pronto que inmediatamente”, el pueblo de México, irá dándose cuenta que, “no todo lo que habla o informa el Presidente López Obrador, sobre el actuar de su gobierno, es cierto”, porque de este ultra, mega, delicado tema, de la proveeduría de medicamentos y los egresos millonarios por este mismo concepto, “no se ha versado concretamente”. Y por ende, el Presidente AMLO, tendrá que hacerlo, si es que él, es honesto y transparente como lo vaticina en sus exposiciones públicas, motivo por el que creo y considero que, “un gobierno transparente, “debe decir lo bueno y lo malo” y por obviedad, acabar con lo malo y no caer en garrafales errores, como al que aquí, se hace referencia, porque recuérdese que, “el sol no se pude tapar con un dedo”.

Y LO PEOR DE este escabroso tema de saqueos, es que, entre las empresas que proveen de medicinas al Gobierno de la República, se tiene operando a familiares y colaboradores del flamante delegado federal de Jalisco CARLOS LOMELÍ BOLAÑOS, “sujeto de baja caterva moral”, que hace uso de falsos domicilios fiscales, de cuyo detalle ya toma nota el Registro Público de la Propiedad y la misma SHCP, para que esto quede debidamente probado, al menos eso es lo que se aduce allá en la tierra del Gobernador ENRIQUE ALFARO.

PERO ADEMÁS, al Delegado de AMLO en Jalisco Carlos Lomelí, se le entregaron en los últimos seis años. Un total de 150 contratos por más de 2 mil 263 millones de pesos, cuyo monto ultra millonario, éste, tendrá que probar en que derramó “este lanon”, porque de todos es sabido que, hay de por medio la falta de medicinas en las Instituciones médicas de México y de los Gobiernos estatales ya mencionados, cuestión por la que, “el fracasado candidato a Gobernador” de Jalisco Carlos Lomelí, “estará entre la espada y la pared”. Porque si no ha venido trabajando con transparencia y honestidad, a este político de Jalisco, “se le tendrá que poner en el lugar que merece”, al menos es lo que aducen Diputados de las diversas corrientes Parlamentarias, allá en el Congreso de la Unión, pero en fin veremos si el Presidente de la República, “obra en el marco legal, contra su delegado federal”.

DE ACUERDO a las indagatorias, Lomelí Bolaños reconoce a las empresas Lomedic, Corporativo Internacional Vigilando tu Salud, Laboratorio Solfran y Laboratorio Bioterra. Pero también se le relaciona con 4 empresas más: Grupo Quiropráctico del Bajío, Lo Vending, MC Klinical, Proveedora de Insumos Hakeri, que no fueron reconocidas. Y La empresa restante con la que se vinculó en su venta, es Abastecedora de Insumos para la Salud (Abisalud), la cual desde diciembre de 2018 a la fecha recibió de la actual administración ocho contratos por 164 millones de pesos por la venta de medicamentos, de los cuales “seis fueron otorgados mediante adjudicación directa” y eso es ilegal, como el caso del gobiernos de Veracruz, encabezado por Cuitláhuac García, quien asignó directamente un contrato por 36 millones. Y eso no deberá quedarse a la deriva.

PARA CONCLOUIR, hay que recordar que, desde la campaña, el Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador y ahora en sus conferencias mañaneras, “ha confirmado el combate a la corrupción”. Pero hasta hoy en Día, AMLO, no ha dado muestras reales que evidencien la voluntad de querer romper con los flagelos de corrupción e impunidad y aquí está la evidencia y si no es cierto, pues que se obre en consecuencia,contra Lomelí Bolaño ¿O no?.

