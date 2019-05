T E C L A Z O S

Por Guadalupe E. González

ES MEJOR MALO POR CONOCIDO QUE BUENO POR CONOCER

A PESAR de lo que digan o expresen los adversarios del PAN, “en Tamaulipas, el Congreso seguirá pintado de azul”, cuyo vaticinio político está claro, porque ese, es el indicador que se vislumbra en el escenario electoral 2019, esto, tras el desarrollo de las diversas encuestas, ejercidas por empresas dedicadas a esta profesional actividad, las que, desde su óptica y, por el desarrollo de indagatorias ciudadanas, “han emitido este importante veredicto”, pero más cuentan los comentarios que, se hacen entre jefes de hogar, amas de casa, taxistas, obreros de diversas ramas, campesinos, profesionistas y hasta jóvenes en edad de votar, los que sin empacho alguno, aducen que, “el Partido Acción Nacional”, seguirá predominando en el referido Cuerpo Legislativo, cuyo apreciación política, se confirmará el próximo 2 de junio.

DE MORENA, se comenta que este partido, llegó al poder político de la Federación, pero por el arraigo del Presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, pero ahora, el mandatario mexicano, al estar incumpliendo las promesas hechas en campaña y así fallarle al pueblo que creyó y confío en él, eso evidentemente, le ha generado a AMLO y a MORENA, “una tangible depreciación política”, cuyo desgaste, por más que intenten quitárselo o erradicárselo, será difícil, porque, la misma gente de los pueblos de Tamaulipas y México, es la que se ha venido convenciendo que, “Morena en la realidad es más de lo mismo”, debido a que, ya está plagada, con toda claridad de ex priistas, panistas y hasta de desechos perredistas.

PERO, PORQUE, se corrobora el vaticinio de que, ¿el PAN triunfará en la inminente elección?, cuya respuesta es por lo que reza aquel viejo adagio de que, “es mejor malo por conocido que bueno por conocer”. Y la prueba fehaciente de ello, es que, “el Gobierno de Morena en México, “continúa desmoronándose”, por la irresponsabilidad política que se ha instrumentado en este nuevo partido, lo que aquí hemos señalado sin tapujos y de manera reiterada, porque quieran o no aceptarlo, “los morenos, continúan de mal en peor”, en virtud de que, “mucho de lo que dijeron se haría, no se ha hecho”. Y los hechos así lo muestran y hasta lo enmarcan.

Y SI NUMEROSOS ciudadanos en las calles y en todos los rumbos del estado y del país, aducen que “Morena es igual al Pri”, o sea PRI-MOR, es porque el partido del Presidente, “está plagado de ex priistas”, pero también ya tiene en sus filas a políticos de otros partidos, que repito, “son desecho de los organismos políticos a los que pertenecieron”, llegándose al grado de la vergüenza, porque por ejemplo, allá en Nuevo Laredo la ex panista y “hoy Candidata de Morena” a Diputada Local Plurinominal CARMEN LILIA CANTUROSAS VILLARREAL, trae de escolta y ayudante “al mequetrefe agresor de afeminados” JORGE OSVALDO VALDES VARGAS, un sujeto de malísima reputación política, por obvias razones y, porque fue uno de los que al PRD “lo dejaron en la bancarrota electoral”.

Y SI EN Morena, se sigue pregonando y presumiendo que, “son la esperanza de México”, eso a juicio de propios y extraños “esta para Ripley”, porque simplemente, esa enorme falacia, utilizada en campaña por el Presidente AMLO, para engañar al contexto nacional ciudadano, “ya nadie le da el más mínimo crédito”, porque simplemente, la sociedad tamaulipeca y de todo México, sigue estando en la vil desgracia social, como “sucedía en los gobiernos neoliberales pasados”, a los que tanto criticaban con bombo y platillo el Presidente y los Morenos, digo esto, con la certeza debida, porque “ni ha sido cierto que, “bajaría el costo de la gasolina”, como tampoco es cierto que, tenemos un preponderante crecimiento económico y todo cada día que pasa, está más caro.

PERO ADEMÁS en México, tenemos otros esquemas de evidente agravio social, que son parte y esencia de los mezquinos procederes de quien dijo “tendríamos un país diferente”, cuya diferencia estriba en que, “ahora, las familias siguen estando peor que antes”, porque lejos de tener opción a las oportunidades de contar con mercancías mas baratas y al alcance de todos los bolsillos, en la realidad, no alcanza para lo más indispensable en los hogares, cuya consecuencia es la irresponsabilidad política con la que se ha venido actuando. Y si hablamos de inseguridad, en este rubro, en todo México “SEGUIMOS DE MAL EN PEOR”.

POR TODO lo anterior, hoy en Tamaulipas, el PAN, “contra lo que se diga”, seguirá teniendo mayoría en el Congreso, porque la misma población, sabe que, los azules, son la mejor opción, porque Morena en poco tiempo, ya ha venido desalentando o decepcionando a los pueblos de este estado, como los de todo el país, porque, la gran mayoría de las promesas que dijeron harían, las han dejado al olvido” y si nos ponemos a enumerar casos, “tendríamos que escribir una larga historia”, sobre lo que no se ha cumplido.

Y SI MORENA no ha respondiendo bien a las familias, es porque simple y llanamente, el gobierno de México, ha dejado a la deriva, lo que le dijo a la sociedad haría. Esto lo muestran los hechos y aunque se diga que, apenas llevan poco tiempo en el mandato, eso es punto y aparte, porque si todo el sexenio, el Presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, se la va a pasar criticando a los corruptos y nefastos gobiernos pasados, “eso ya no vale, ni cuenta” y eso a mi juicio, es el más garrafal de los errores que se siguen consumando, porque la gente de hoy, lo que quiere son resultados, resultados que, al no llegar hasta los más recónditos lugares de Tamaulipas y de toda la República Mexicana, es porque “no hay la voluntad política de este nuevo gobierno federal, para cumplirle sus promesas a los pueblos del país”, esa en la cruda realidad.

POR TAL MOTIVO, aquí en Tamaulipas, el partido Morena, no ha crecido, como se esperaba, muy a pesar de lo que digan los fanáticos que, creen ser muchos, pero no, porque en la realidad, son más los que piensan diferente a los Morenos, partiendo de que, “MORENA, está tele-dirigida por un ex priista como lo fue RICARDO MONREAL AVILA, el que por cierto, a la vieja usanza, sigue teniendo una muy férrea confrontación política con la dirigente nacional YEDICKOL POLEVNSKY, utilizando “a su lacayo de cabecera”, diría Yeidckol “perro pantorrillero” para intentar sacar del partido a la aun líder nacional, la que por cierto, “no es anda dejada”. Y ya se lo demostró a Rojas y “al patrón de este”.

Y SI LA GENTE, aquí en Tamaulipas, no acompaña en los recorridos a los candidatos a Diputados Locales de Morena, es porque estos, “ni tienen buen perfil político”, ni tampoco “arraigo popular” y si le apuestan a que AMLO los vaya a ayudar como ayudó, “a la mayoría de los buenos para nada” de los Diputados Federales del Estado, eso no sucederá, porque “AMLO, en primer lugar no irá en la boleta” y además el Presidente, “está quedando muy mal con los mexicanos” y si no, pues el tiempo es el que sobre el particular “os dará la razón”.

PARA CONCLUIR, les diré que, los abanderados de Morena aspirantes a legisladores,” aparte de que no traen gente” y “no taren recursos para sus campañas”, solo “tienen la esperanza de ganar por la ya devaluada marca de AMLO”, cuya marca en esta vez, no alcanzará para ayudar a sus candidatos a Diputados Locales, como cuando este buen propósito, sirvió para ayudar a ganar a los hoy Diputados Federales, lo que deja para el escenario electoral Tamaulipas 2019, “un desolado panorama político para MORENA”, con todo y lo que digan los adversarios de los azules (PAN), al menos eso es lo que se refleja, respecto a lo que señalan los indicadores en las encuetas y los puntos de visita de analistas políticos y de la misma sociedad tamaulipeca, la que subraya y reitera que, “es mejor malo por conocido que, bueno por conocer”.

Por hoy es todo y hasta mañana.

