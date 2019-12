ES OBLIGACION DEL ESTADO MEXICANO COMBATIR A LOS CRIMINALES: CDV

LA@RED

ES OBLIGACIÓN DEL ESTADO MEXICANO COMBATIR A LOS CRIMINALES: CDV

Rubén Dueñas

Dejando ver la casta y su decisión de recuperar la paz y la tranquilidad que están demandando los tamaulipecos, como lo prometió en campaña, el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, en contrapunto con la política del Presidente Andrés Manuel López Obrador, afirmó categórico que el Estado Mexicano tiene la obligación de utilizar todos los instrumentos que tenga a su alcance para combatir a los criminales y evitar el paso de armas –de Estados Unidos a México– por las Aduanas del país, que son del resorte federal.

Entrevistado en Reynosa durante la ceremonia de la destrucción de armas que llevó a cabo en ésta ciudad fronteriza personal de 8va. Zona Militar de la SEDENA, el mandatario estatal que encabezó el evento, en el que se destruyeron mil 628 armas largas cortas, decomisadas en el estado, sobre de llamado que hizo al Estado Mexicano dijo “o alcanzamos la paz o nos resignamos a perder la libertad y la esperanza.

Apuntó que ni Tamaulipas ni México podrán avanzar al ritmo que queremos mientras existan grupos que pretendan disputar al Estado Mexicano el legítimo monopolio de la fuerza.

Dijo que vencer a los violentos es requisito infaltable para garantizar al país y en particular a Tamaulipas el crecimiento económico, la gobernabilidad y por supuesto la paz. Apuntó que la campaña para destrucción de armamento forma parte de las contínuas acciones en pro del desarme de los civiles, a la que sumamos nuestra enérgica exigencia, para que cese el tráfico ilegal de armas hacia nuestro país.

Frente a ese escenario pidió a las autoridades federales con injerencia en el tema, que se apresuren las acciones locales e internacionales que abatan el tráfico ilegal de armas en el entendido de que las armas que llegan a México “no cruzan por las aguas del Río Bravo, sino por las Aduanas de nuestro país, de manera impune.

Reconozco, a título personal, el trabajo que están haciendo las autoridades, pero hay situaciones “que nos rebasan, que están ajenas a nosotros como es precisamente la operación y funcionamiento de las Aduanas”.

Cabeza de Vaca anunció la adquisición de tres helicópteros para reforzar la vigilancia en la zona rural del estado, unidades que van a operar en Nuevo Laredo, Matamoros y Reynosa, con dos pilotos y un mecánico cada nave, las que desde donde anden sobrevolando mandarán información a tierra de lo que está ocurriendo en su entorno. Días atrás en la zona fronteriza hubo quema de viviendas y tres personas perdieron la vida a manos de civiles armados.

Aseguró el mandatario estatal que en el Gobierno de Tamaulipas se mantienen abiertos los canales de comunicación y coordinación con las autoridades federales para colaborar en el combate a los grupos criminales.

Sí que se comienzan a complicar las cosas entre periodistas y seguidores del presidente Andrés Manuel López Obrador, así la vemos y creemos porque el día del fandando que hubo en Zócalo del Distrito Federal, un columnista del periódico El Universal, Hernán Gómez Bruera, y un reportero de TV-Azteca, Irving Pineda, los que en forma por demás humillante fuéron agredidos físicamente y verbalmente, junto con el dueño de Televisa, Emilio Azcárraga Jean. Al que López Obrador le ofreció sus disculpas. Ni en el PRI habíamos visto algo semejante.

El Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón, estuvo en el aeropuerto del Distrito Federal para dar la bienvenida al ex presidente de Uruguay, José Mujica, para aparentar que el ex hizo viaje especial para acompañar a López Obrador en el festejo del primer año de su gobierno, pero la verdad es que su agenda incluía una entrevista con Evo Morales, además de recibir un doctorado Honoris Causa de la Universidad Iberoamericana y su participación en el Seminario “El valor de la cultura ante el odio”, como parte de la diplomacia cultural. Que no le cuenten, ni permita que le vean la cara.

Nuestras antenas nos están reportando que la Secretaria General del PRD en el estado, Patricia Gutiérrez Palacios, consideró que a un año de haber asumido el poder es fecha y hora que el presidente Andrés Manuel López Obrador, pese a su discurso sobre de la materia “ha sido incapaz de frenar los feminicidios en el país, los que en contrario han ido en aumento”, haciendo hincapié en que no es con discursos como se debe avanzar en ésta grave situación, pues no se ven las medidas que se ejecutan y menos presupuesto.

El rector de la UAT, José Andrés Suárez Fernández, entregó a la sociedad una nueva generación de 338 nuevos profesiones egresados de la Unidad Académica de Trabajo Social y Ciencias para el Desarrollo Humano (UATSCDH) de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, los que terminaron las carreras de Trabajo Social, Psicología y Nutrición.

El que se llevó a cabo en las instalaciones del Gimnasio Multidisciplinario del Campus Victoria, fue presidido por el rector, ingeniero y master en ciencias, Suárez Fernández, por cierto acompañado del director de la UATSCDH, César Humberto Carranza Aveldaño.

Como estila hacerlo en las graduaciones el rector de la UAT felicitó a los 338 nuevos profesionales y les remarcó que han concluido sus estudios en programas de licenciatura acreditados por su calidad educativa ante organismos evaluadores externos a nivel nacional.

Agregó en su mensaje que han conseguido una de las metas más importantes de su vida, al tiempo de agradecer a los padres de familia porque han depositado su confianza en la UAT para la formación de sus hijos.

De nuestra parte felicidades para todos por haber termina su carrera, son los menos los que lo logran.

