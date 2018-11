Tendencias

Oscar Contreras Nava

Escuchar para gobernar

Esta desgastada frase de campaña cobra sentido cuando los gobernantes y legisladores hacen lo que les da la gana sin consultar a los ciudadanos y un vivo ejemplo de ello lo tenemos en el gobierno municipal de Ciudad Victoria y en el Congreso de Tamaulipas.

Así es, y aunque usted no lo crea, el mentado Xico González salió más terco que las mulas que monta y es que no quiere escuchar a los comerciantes de la calle Hidalgo, porque no sabía que muchos de ellos están mejor preparados que sus funcionarios y han viajado mucho más que él por todo el mundo.

De tal manera, que no pudo sorprenderlos diciéndoles que haría del centro de Victoria, de la calle Hidalgo para ser más precisos, un centro similar al de las principales ciudades de Europa y Estados Unidos porque desde luego que esto nadie se lo creyó.

Realmente no sabemos qué le pasa a Xico, porque sí no conoce a quienes gobierna y nunca ha platicado con ellos, ni sabe con quién le está hablando esto es muy grave para un alcalde que se cree representante de la ciudadanía.

Esto mismo les pasa a los diputados de Glafiro Salinas que no tienen la suficiente valentía ciudadana, ética y sentido común para rechazar las iniciativas que van en contra de la sociedad, especialmente esas que no son viables para que se apliquen en este momento, ya que el estado tiene focos rojos muy prendidos de inseguridad.

Pero bueno, es muy seguro que la mayoría de los que hoy están en el Palacio Legislativo no serán relegidos por sus partidos políticos, ya la sociedad no les volverán a dar su confianza para que sigan atentado contra ella, su paz y tranquilidad.

Por otra parte, vemos como se mueven sus posibles sustitutos y son promovidos con actividades para que se vayan dando a conocer con los electores, pero esperemos que lleguen al Palacio Legislativo mejores legisladores que los que están en este momento, porque Tamaulipas no tiene tiempo para seguir invirtiendo en diputados que no le ofrecen garantías ni que defiendan al pueblo.

Un caso muy evidente de inmovilidad es la que demuestra la diputada de Morena, María de la Luz Del Castillo Torres, a quien deben darle una mejor jubilación que enviarla al Congreso de Tamaulipas, está bien que aquí no se haga nada, pero no lo hagan tan evidente, ¡¡¡Por favor!!!

Pero bueno, volviendo con los comerciantes de la calle Hidalgo es importante comentar que ellos no se oponen a la modernización del centro, ni de su cierre, pero Xico debe escucharlos, dialogar con ellos, porque siempre será mejor estrategia para tener buenos acuerdos y negociaciones, que imponer a fuerza sus deseos o caprichos y especialmente cuando se llevan a cabo con la fuerza que le otorga el poder que de la posición política.

Saber escuchar para gobernar es un ejercicio muy difícil cuando no se está acostumbrado a la autocrítica, pero escuchar no significa conceder, ni tampoco oír sin explorar o entender lo que se critica o señala. Esto se requiere hacer de manera sistemática cuando se es un gobernante y hacerlo con diferentes grupos de la sociedad.

De igual manera, escuchar para gobernar es saber leer entre líneas y analizar positivamente lo que se escribe, porque luego las interpretaciones negativas no le dejan comprender al gobernante lo que se le quiere decir para que conduzca mejor su gobierno.

En fin, se tiene que entender que la crítica en muchas ocasiones puede aportar más que un aplauso fácil, pero hay que saber escuchar para gobernar, dialogar y leer también. Así de simple.

http://oscarcontrerastamaulipeco.mx/