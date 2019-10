ESCUELAS DEL PAIS RECIBEN RESPALDO EN INFRAESTRUCTURA DEL GOBIERNO FEDERAL

SEÑAL POLITICA

POR: ANWAR A. VIVIAN PERALTA

-ESCUELAS DEL PAÍS RECIBEN RESPALDO EN INFRAESTRUCTURA DEL GOBIERNO FEDERAL

ALEJANDRO MURAT gobernador de Oaxaca, mu apenas si salió delante de su mensaje en la gira de trabajo del presidente ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR con un discurso donde tuvo que unirse a los asistentes para no ser rebasado por las porras al presidente y las mentadas que se llevó de ciertos ciudadanos que no le creen al gobernante de la entidad.

AHÍ EN ESE ESTADO, el presidente ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR, entregó recursos federales para la infraestructura de las instituciones educativas que desde el sismo hace dos años no recibían el recurso para restaurar asi como en apoyo a la cultura se tenga el apoyo los niños y jóvenes cuenten con instrumentos necesarios.

Ya que se designaron a las tesoreras del programa “la escuela es nuestra” llegando el recurso directamente a las instituciones.

Y DONDE EL presidente de México le encargo a ESTEBAN MOCTEZUMA, secretario de educación que se informara de que llego ese recurso realmente a las instituciones educativas.

A ver si con esto la unidad de administración y finanzas de la SEP se pone a trabajar en lo que es su trabajo realmente en lugar de andar en precampaña política con su rollo y lavacocos el tamaulipeco HECTOR GARZA GONZALEZ.

PERO aun asi, HECTOR va de apoyo nada más porque que dio instrucciones el presidente ahí de entregar los fondos de la educación a la tesorera general de la federación como es DALIA BORJA GOMEZ quien en forma directa se comprometió el presidente a que el gobierno federal, entregue a las 4000 escuelas en el mes de octubre principalmente para las escuelas en desgracia por los sismos de hace dos años y por fin se ponga a desquitar el trabajo, la chamba ahi el señor HECTOR GARZA GONZALEZ.

PRIISTAS EN DISPUTA POR COORDINACION PARLAMENTARIA

EN OTRO PLANO DE LA POLÍTICA, le comento que el diputado local por el PRI, FLORENTINO SAENZ COBOS, anda peleándole la representación de la coordinación de la fracción parlamentaria a YAHLEEL ABDALA que pretende seguir mangoneando la presencia del PRI en lo que sigue o le queda al partido revolucionario institucional y donde el ex alcalde y ex diputado local entre otras cosas, FLORENTINO SAENZ quiere la posición para seguir negociando con el sistema en turno, a poco no le sabe y en realidad podría quedar en manos de OLGA GARZA dicha posición de representación en el congreso del estado.

Diputados Federales de Tamaulipas se reunieron con representantes de la Unión Nacional de Productores de Sorgo y con integrantes del Consejo Estatal Agropecuario de Tamaulipas, así como el Secretario de Desarrollo Rural de Tamaulipas Ariel Longoria García, dio a conocer el legislador Armando Zertuche Zuani.

Quien a su vez dio a conocer que atentos observaron la presentación realizada por los asistentes con la problemática que enfrentan al externar su preocupación por la designación de los recursos para apoyo al campo, en donde manifestaron su total desacuerdo al PEF 2020 en el rubro agrícola.

Explicaron la importancia del agro nacional y de los granos básicos, donde la superficie promedio sembrada con respecto a la superficie agrícola total nacional, sin considerar pastizales y forrajes, representa el 80% , frutas y hortalizas 10% y caña y café el otro 10%. Lo que significa que el 90% de los productores agrícolas se dedican a la producción de granos básicos y solo el 2% a frutas y hortalizas.

Su preocupación es mayor ante la competencia desleal producto del FARM-BILL USA, el cual invertirá 428 billones de dólares en 5 años, en el periodo de año 2019 al 2023, lo que afectaría directamente el precio de comercialización de los productores nacionales,.

A lo que el Diputado Federal ARMANDO ZERTUCHE ZUANI, les reconoció su tenacidad y perseverancia por mantener el campo vivo, así como el trabajo que ha estado realizando el Diputado federal por Río Bravo Héctor Villegas y lo ha estado haciendo de una manera muy firme incluido en esa firmeza el voto en contra para la misma política, que se ha estado haciendo y tiene repercusiones.

En la cadena productiva que estamos hablando señaló el legislador, estos 7 mil millones de pesos en corto, que numero representaría en el circulante en agro, ya como producción son 7 mil millones de pesos que se han afectado, en el caso de su correcta o (incorrecta) inversión dijo, hemos representado una productividad de cuanto en cadena productiva hubiéramos podido… si necesitamos traducirlo a datos duros, son 7 mmp, ya en territorio se hubieran convertido en la producción en 25mm o 40mm en el estado.

Yo he estado viendo que otro recurso podemos utilizar diferentes a los del año pasado para poner en una central el tema y buscar nuevamente rescatar parte del presupuesto que tenemos¬; sabemos la intención del presidente de sacarle las manos a mucha gente que utilizaba el campo para otra cosas, tenemos la intención también de que se recupere y se haga más eficiente el dinero combatiendo la corrupción, tiene que haber más dinero, pero no vemos el programa que apoyaba directamente al campo; yo sí creo que estamos todavía a tiempo de buscar el plan B, y qué más podemos hacer, cuenten con nosotros, no hay duda. Desde el año pasado hemos tenido reuniones y yo celebro mucho la organización de ustedes y el empuje, así que veremos la manera de lograr el rescate al campo nacional, consumiendo lo que se produce y buscando alternativas para el equilibrio en el mercado a un precio justo y que accesen a las herramientas necesarias para su producción concluyó ZERTUCHE ZUANI.

Y TAMBIEN ESTE 21 de octubre felicito por su cumpleaños a DAMIAN SIFUENTES, JULIA E. GARCIA, WAYO ROUX, XIOMARA VAZQUEZ, CARLOS CAMACHO, ALBERTO VIVIAN, RUBEN LOPEZ SANCHEZ, HOMERO TREVIÑO REYES Y LAURA FLORES…

Y nos veremos.