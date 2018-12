ENFOQUE POLÍTICO

POR: JUAN MANUEL MARTINEZ SUSTAITA

*.- Espaldarazo del gobernador al alcalde en época navideña

*.- Encienden el Pino Navideño e inauguraron Pista de Hielo

El Gobernador del Estado Francisco Javier García Cabeza de Vaca vino a esta ciudad, para dar el espaldarazo al alcalde José Mateo Vázquez Ontiveros, mediante el encendido del pino navideño y la inauguración de la pista de hielo.

La visita del gobernador del estado a esta Ciudad, se llevó a cabo el pasado día miércoles y junto con sus respectivas esposas, Mariana Gómez de García y Coral Fentanes de Vázquez, iniciaron la Navidad en nuestra Ciudad.

En encendido del pino navideño y la inauguración de la pista de hielo, llena de alegría a las familias mantenses que podrán disfrutar del bello espectáculo en la ex – planada de la Plaza Principal “Gral. Plutarco E. Calles”.

A dichas actividades asistieron cientos de personas para ser testigos del inicio de esta gran fiesta navideña la cual trae colorido y alegría dejándose sentir un gran ambiente de paz y amor entre las familias.

Cabe mencionar que en su mensaje navideño el gobernador refrendó su compromiso con familias de El Mante y aseguró que habrá total respaldo para la administración 2018 – 2021 que preside el ingeniero Mateo Vázquez Ontiveros.

“Espero que el pino, la pista y la aldea sirvan para unir a toda la sociedad de El Mante, aprovechó para desearles a todos que esta Navidad esté llena de amor y esperanza, que la pasen junto a sus seres queridos y que el 2019 sea un año lleno de bendiciones”.

Del mismo modo, explicó que, con el encendido de las luces del pino, se encienden también los sentimientos de amor, paz y felicidad en cada rincón de la comunidad y que no hay mejor momento para pasarla en familia que estas fiestas que se aproximan.

“Disfrutemos la pista de hielo que estará disponible para todas las familias, en ellas encontramos sonrisas amables, gestos de alegría y seguros estamos que sabrán apreciarla en todo momento”. Destaco.

Al final del evento protocolario, el escenario de se llenó de talento ante la participación de niños y los jóvenes con los números artísticos que deleitaron a los asistentes en Mante se viven tiempos de paz y armonía.

Para concluir y desde nuestro enfoque, consideramos que son tiempos de paz y recogimiento espiritual y que mejor para hacer llegar el mensaje navideño a las familias de El Mante, que el gobernador y el presidente municipal.

EN FRECUENCIA Y CONTINUAMOS…..El gobernador del estado de Tamaulipas FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA, Planteo ante el Congreso del Estado, reformas en materia de mejora regulatoria, para convocar a un Foro Estatal de Cultura, así como la propuesta que busca coadyuvar en la prevención de accidentes e incidentes de tránsito en carretera, entre otras que fueron turnadas a las Comisiones correspondientes para su análisis y dictamen…. En la Iniciativa de reforma a la Constitución Política del Estado enviada por FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA, propone armonizarla con la Carta Magna, en aras de contar con las herramientas idóneas para fortalecer las políticas públicas de mejora regulatoria, elevándolas a rango Constitucional, y la cual tenga permanencia y trascendencia en el tiempo….. Cabe mencionar que al dar lectura a la Iniciativa el Diputado JOSÉ CIRO HERNÁNDEZ ARTEAGA mencionó que se establece a nivel constitucional, una política pública que permitirá el establecimiento de una agenda común, donde participen los Gobiernos del Estado y municipales en la revisión del marco regulatorio vigente….. Lo anterior, dijo que con la finalidad de la simplificación administrativa en trámites, a través del uso intensivo de tecnologías de la información que posibiliten un mejor funcionamiento de las actividades comerciales, industriales y de servicios, generando mayores ingresos y bienestar social para la población en el Estado….. También en el punto de Iniciativas, la legisladora IRMA AMELIA GARCÍA VELASCO planteó exhortar a la titular del Instituto Tamaulipeco de Cultura así como a los representantes autorizados de los Ayuntamientos del Estado, a reunirse con la Comisión de Cultura y Cinematografía de la Cámara de Diputados, para presentar programas y proyectos culturales, así como de preservación del patrimonio cultural y añadió “Que sean programas y proyectos viables, a fin de que se consiga que sean considerados para financiar con recursos previstos en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019”….. También dijo que por medio del exhorto, el Congreso organizará y convocará a las autoridades estatales y municipales competentes, Organizaciones de la Sociedad Civil, especialistas, creadores artísticos y culturales, a un Foro Estatal, para analizar los alcances de la nueva Ley General de Cultura y Derechos Culturales y su Reglamento ….. Por su parte en su intervención, el Diputado JUAN CARLOS CÓRDOVA ESPINOSA, promovió un exhorto con el objeto de que se implementen las medidas necesarias, para limitar a horarios de menor tránsito vehicular particular, por los tramos carreteros federales y estatales del Estado, de las unidades con exceso de dimensiones y específicamente, las de “Doble semi-remolque” y “Doble remolque”….. Además propuso que el exhorto sea dirigido a la Representación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, además al mando superior de la Policía Federal en Tamaulipas, a la Subsecretaría de Transporte y Policía Estatal de Auxilio Carretero del Estado, para que en coordinación y ejercicio de sus atribuciones lleven a cabo dichas acciones….. En la actividad legislativa, la Mesa Directiva, recibió la Iniciativa del Ayuntamiento de Nuevo Laredo, por medio de la cual solicita autorización, para realizar una revocación de donación, del inmueble propiedad del Gobierno Federal, destinado a la Procuraduría General de la República, ubicado en el parque Industrial “O. L. Longoria”, pues no se construyeron, las oficinas de dicha dependencia, en el plazo señalado….. Además de todo lo ya expuesto, cabe señalar que es importante mencionar que en Junta Previa, se designó a las Diputadas TERESA AGUILAR GUTÍERREZ y ANA LIDIA LUÉVANO DE LOS SANTOS, como presidenta y suplente de la Mesa Directiva que fungirá hasta la conclusión del primer periodo de sesiones del tercer año de ejercicio Constitucional….. En más información del Congreso del Estado, manifestamos que para garantizar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, el Pleno Legislativo, expidió la nueva Ley para la Igualdad de Género de Tamaulipas, además, entre otros dictámenes aprobados, destaca el que establece acciones para desalentar la violencia en el deporte…. También en la sesión del pasado miércoles, se aprobó el dictamen, que contiene la Ley de Igualdad de Género de Tamaulipas, impulsada por el Gobernador FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA, así como modificaciones a la Ley de la Comisión de Derechos Humanos, Ley para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y la Ley Orgánica de la Administración Pública, armonizándolas con las disposiciones federales y los tratados internacionales en materia de derechos humanos….. Con relación a lo dicho la Diputada BRENDA GEGORGINA CÁRDENAS THOMAE, señaló que la nueva Ley, pretende esencialmente, establecer en la legislación local la igualdad sustantiva y de género, con el propósito de regular, proteger, garantizar y hacer efectivo el derecho de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, en los ámbitos público y privado, esto mediante lineamientos y mecanismos institucionales que orienten al Estado y al sector privado, hacia el cumplimiento de la igualdad sustantiva, singularmente en las esferas política, civil, laboral, económica, social y culturas….. a la vez detalló la Diputada Local BRENDA GEGORINA CÁRDENAS THOMAE, que se cambió la denominación del Instituto de la Mujer Tamaulipeca, por el Instituto de las Mujeres en Tamaulipas, con el objeto de generalizar a la población femenina, mediante el uso de lenguaje incluyente, garantizando la protección de los derechos de cualquiera de ellas, por el simple hecho de encontrarse en la entidad, entre otros aspectos de igual relevancia….. Además dijo que las presentes adecuaciones al marco jurídico local en materia de igualdad de género y no discriminación, se da un paso de gran relevancia para la existencia del fortalecimiento y respeto a los derechos humanos de quienes habitan en el Estado….. En cuanto a las reformas a la Ley para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, promovidas por integrantes de la Sexagésima Tercera Legislatura, destacan las que robustecen al sistema de refugios, a fin de que contemple lo necesario para brindar atención adecuada a las mujeres víctimas de violencia de género, por otro lado, se incorporan las definiciones de hostigamiento y acoso sexual, acorde a lo establecido por la Ley General en la materia…. Por último tenemos que las Diputadas JUANA ALICIA SÁNCHEZ JIMÉNEZ y GUADALUPE BIASI SERRANO, apoyaron estas reformas y la nueva ley, que en su conjunto guardan relación en materia de igualdad de género.

