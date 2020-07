EN CONCRETO

Por: Ángel A. Guerra

Espaldarazo electoral

El discurso de agradecimiento del Presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR a su similar norteamericano, DONALD TRUMP, se convirtió en un “Espaldarazo electoral” del mandatario mexicano a la reelección del magnate norteamericano.

LÓPEZ OBRADOR hizo añicos el cliché histórico del radicalismo de izquierda, al pronunciar un mensaje de reconocimiento a la política del líder nacional del imperialismo yankee, “por no haber tratado a México como una ‘colonia’”, y que haya respetado su condición de “nación independiente”.

“Usted no nos ha tratado como una colonia, al contrario ha honrado nuestra condición de nación independiente. Por eso, estoy aquí. Para expresar al pueblo de EEUU que su presidente se ha comportado hacia nosotros con gentileza y respeto. Nos ha tratado como lo que somos: un país y un pueblo digno, libre, democrático y soberano”, dijo LÓPEZ OBRADOR en la Casa Blanca.

AMLO rubricó su discurso con un emotivo

“¡Que viva la amistad de nuestras dos naciones, que viva EEUU de América, que viva Canadá, que viva nuestra América. Viva México, viva México, viva México!”, en un pronunciamiento que seguramente el líder mexicano espera tenga una retribución hacia su política en México, pues la declaración emocionó al mandatario estadunidense, quien agitando el puño en señal de satisfacción, respondió:

“Eso es fantástico, gran trabajo, muchas gracias, muchas gracias, señor presidente. Un gran trabajo, gracias”.

Ojalá el discurso de AMLO abone a la reelección de TRUMP, pues si JOE BIDEN gana la elección de noviembre en EEUU, cuestión no descartada: ¿qué nos espera en México?

Desde otro ángulo de visión, le comparto que la Presidente municipal de Reynosa, Doctora MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ, declaró: «Estamos en un momento crítico de la pandemia, los contagios se están dando exponencialmente y ponen en riesgo muy serio al sistema de salud de la ciudad y del estado», al afirmar que de acuerdo a la persistencia en esta localidad, el COVID-19 sigue en lo alto de la estadística.

La Alcaldesa, Médico de profesión y con vasta experiencia en la salud y en la administración pública en conjunto, destacó la coordinación del Gobierno Municipal que ella encabeza, con las autoridades estatales y federales, para lograr juntos, reducir la incidencia de la enfermedad, con medidas como la restricción a la circulación vehicular.

«Los operativos como el Doble Hoy No Circula se hacen con la Guardia Nacional, la COEPRIS, Tránsito y Vialidad, apoyando estas medidas, pidiendo a la gente que no circule ciertos días y solicitando a los residentes del lado americano, que no vengan en estos momentos si no es por algo esencial», explicó la Doctora MAKI ORTIZ DOMÍNGUEZ.

Más allá de la difusión de las medidas para contener el contagio del virus SARS-CoV2, el Municipio ha tendido su mano solidaria con la población reynosense, apoyando hasta la fecha a cerca de 60 mil familias con el Programa Emergente de Canasta Básica y con la donación directa de despensas.

«Solamente trabajando en comunidad vamos a salir adelante y volver un día, lo más pronto que se puede si todos hacemos lo propio, a nuestra libertad, nuestra forma de vida, volvernos a abrazar, a estar juntos», dijo MAKI ORTIZ, invitando a todos a ser responsables con el seguimiento de las medidas sanitarias, básicamente la más importante, Quédate En Casa.

En Matamoros, por cierto, el alcalde MARIO ALBERTO LÓPEZ HERNÁNDEZ y el Mayor de Brownsville, TREY MENDEZ, acordaron este miércoles seguir impulsando acciones conjuntas para disuadir a los residentes y ciudadanos del vecino estado de Texas, que se abstengan de cruzar la frontera, ante la grave situación que se vive en las dos ciudades a causa del COVID-19.

En la videoconferencia, el Presidente Municipal dijo que en esta frontera se hace un esfuerzo para contener la propagación del virus, sin embargo agregó, se sigue dando mucha movilidad de familias de Texas que cruzan a Matamoros, lo que pone en riesgo la salud para las familias matamorense y para las de Brownsville.

Al respeto TREY MENDEZ explicó que el aforo de peatones que diariamente cruzan la frontera disminuyó, sin embargo en vehículo continúan cruzando hacia Matamoros.

En ese sentido, ofreció a LÓPEZ HERNÁNDEZ reforzar las campañas de difusión para disuadir a las personas a que eviten cruzar la frontera, ante el grave riesgo que representa el COVID-19 y que pudiera seguir aumentando el contagio entre las personas de las dos ciudades.

El Presidente Municipal de Matamoros indicó que se espera de una respuesta por parte de la federación para que se apliquen medidas de restricción a los residentes y ciudadanos del vecino país, esto, en virtud de que muchas de esas personas cruzan la frontera a comprar medicamentos porque en el lado mexicano les resultan más económicos.

Por asociación temática, le comparto que debido al número de fallecimientos registrados por la pandemia, la Secretaría de Salud de Tamaulipas autorizó a los municipios la creación de Fosas Covid, así como la opción de que el difunto por Coronavirus en lugar de ser cremado pueda ser sepultado en caso de contar con un lote sepulcral.

En reunión virtual del Comité de Salud Municipal, el titular de la Comisión Estatal para Protección de Riesgos Sanitarios (COEPRIS), ÓSCAR VILLA informó al presidente municipal ENRIQUE RIVAS que los crematorios se están viendo rebasados.

“Se autorizó por parte de la Secretaría de Salud que aquellos pacientes que hayan fallecido por coronavirus y que la familia cuente con un terreno para su sepultura, no necesariamente sea cremado o enterrado en una fosa Covid, sino que, con ciertos protocolos se le permita utilizar el lote para ese fin, sin servicio funerario”, informó el edil.

Señaló que COEPRIS ya está dando parte a las funerarias para que den esta opción a los dolientes, y como condición para que puedan sepultar a su familiar deben informar a la dependencia, ubicación, número de lote y panteón donde será enterrado, además con el pleno conocimiento que no se podrá abrir la fosa en un periodo de seis años por cuestiones de sanidad.

Otra medida es la implementación de Fosas Covid en los municipios afectados, aunque Nuevo Laredo en comparación a otras ciudades de Tamaulipas todavía no llega a una saturación, ya debe ir previendo la situación, explicó Rivas Cuéllar.

“La Secretaría del Ayuntamiento ya está trabajando en los trámites correspondientes para que en un momento dado si la situación se desborda se implementen las Fosas Covid, pero que no sea una común, sino individuales”, destacó.

En este contexto, otra de las preocupaciones que abordaron en la videoconferencia fue sobre el uso de ambulancias para trasladar pacientes Covid, por lo que el director de Protección Civil, Omar Enríquez, informó que cuentan con estas unidades y con cápsulas destinadas para el manejo específico de infectados por este virus.

En la reunión, los directores de los hospitales públicos también rindieron un informe del estatus que tienen en cada área destinada a atender pacientes Covid.

El Hospital General cuenta al momento con 28 pacientes internados, 6 en estado grave y cuatro fallecidos; el IMSS reportó 15 hospitalizados, 3 intubados y 4 defunciones, mientras el ISSSTE tiene solo 4 pacientes hospitalizados, sin gravedad.

Mientras que en Tampico, como parte de las acciones de prevención contra el avance del Covid-19, este miércoles el Presidente Municipal CHUCHO NADER entregó material de limpieza y sanitización al Centro Regional de Desarrollo Educativo que en los próximos días iniciará el proceso de recepción y trámite de becas correspondiente al ciclo escolar 2020-2021.

Acompañado por la titular del CREDE, ANA BERTHA VÁZQUEZ HERNÁNDEZ y por el Secretario de Educación en el municipio, ROGELIO CARLOS CABALLERO SILVA; CHUCHO NADER expresó que el reforzamiento en las medidas de control sanitario y la participación responsable de la ciudadanía serán determinantes para reducir la incidencia de contagios y paulatinamente recuperar la nueva normalidad.

«Seguimos haciendo equipo con el Gobernador del Estado, FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA en esta permanente lucha para contener el avance del Virus y para apoyar a todos los sectores; y en esta ocasión lo hacemos en el ámbito educativo a través de la entrega de insumos de limpieza y la realización de acciones de fumigación, poda y sanitización de todos los espacios para garantizar un entorno saludable tanto al personal administrativo, maestros y padres de familia que en los siguientes días estarán acudiendo a este lugar», indicó.

A propósito de Tampico, el Presidente Municipal CHUCHO NADER entregó la tarde de este miércoles, 122 concesiones a locatarios del Nuevo Mercado de Tampico, con lo que suman ya 450 títulos otorgados a los comerciantes, quienes próximamente estarán en condiciones de ocupar el espacio que les corresponde en este moderno centro de abastos.

En una breve ceremonia efectuada en la Casa de la Cultura, el Jefe de la Comuna recordó que con éste, son cinco los actos de entrega celebrados hasta el momento para brindar certidumbre y respaldo jurídico a cada uno de los concesionarios.

Señaló que el Nuevo Mercado será factor de desarrollo, crecimiento y consolidación económica de Tampico y de toda la zona conurbada, ya que, dijo, su operación generará mayor derrama económica y fortaleza turística.

«Sin duda que la construcción del nuevo mercado y los trabajos adicionales que estamos realizando en su entorno, darán un fuerte impulso al desarrollo turístico de nuestra ciudad, pues toda esta zona estará conectada con el centro histórico; el Paseo la Cortadura y desde luego con la Laguna del Carpintero», expuso.

CONGRESO, SENSIBILIDAD

Por asociación temática, le comento que el Diputado GERARDO PEÑA FLORES, presentó reformas a la Ley de Educación para establecer que cuando exista contingencia, emergencia sanitaria, desastre natural o afectación de la economía nacional o estatal, declarada por autoridad competente, no se exija la compra y uso de uniformes, así como de material escolar para el ciclo escolar que corresponda.

“Las Diputadas y Diputados del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, estamos convencidos que para concretar el derecho a una educación de calidad, son necesarias políticas públicas con un alto grado de sensibilidad y empatía con todas las personas; en este momento, particularmente, con quienes se encuentran pasando por momentos complicados debido a la contingencia sanitaria”, destacó.

Ante el inicio del próximo ciclo escolar y consciente de la complicada situación económica que enfrenta la ciudadanía tamaulipeca, resaltó que es necesario que todas las autoridades sean sensibles ante estas necesidades.

“El inicio del ciclo escolar representa un gran esfuerzo para todas las familias tamaulipecas, ya que implica la adquisición de uniformes y materiales escolares, en virtud de ello, los gastos durante esta época del año suelen aumentarse considerablemente y en ocasiones, las familias se ven en la necesidad de endeudarse para cubrir dichos gastos”, precisó.

Durante la sesión de la Diputación Permanente, Peña Flores dejó de manifiesto el interés de su bancada, en proteger un derecho fundamental como es el acceso a la educación, así como la economía de muchas familias que se han visto seriamente afectadas con los estragos de la pandemia.

MUNICIPIOS, EXHORTO

A propósito, la Diputación Permanente del Congreso del Estado, se presentó la Iniciativa exhorta a los 43 Ayuntamientos del Estado para que redoblen esfuerzos para prevenir, controlar y combatir la transmisión del COVID-19.

La Diputada IVETT BERMEA VÁZQUEZ, señaló que este Punto de Acuerdo se dirige principalmente a los Municipios de Altamira, Ciudad Madero, Matamoros, Nuevo Laredo, Reynosa, Río Bravo, Tampico y Victoria, a fin de que ejerzan plenamente sus atribuciones como autoridades sanitarias respecto al distanciamiento social y al uso de cubrebocas o mascarillas en espacios públicos.

“A pesar de los esfuerzos del Gobierno y de una gran parte de la sociedad, el nivel de contagios en Tamaulipas va hacia la alza de manera dramática, pasamos de un promedio diario de contagios de 26 personas en abril a 160 en junio, según datos de la Secretaría de Salud Estatal”, mencionó.

También, destacó que el Gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA ha tenido que implementar medidas extraordinarias en los citados Municipios, donde se mantienen en la fase de alto riesgo de contagio, reduciendo la movilidad y otras acciones que tienen como fin evitar la propagación de esta enfermedad.

DIF, APOYO SOCIAL

Con la finalidad de continuar atendiendo las necesidades básicas de las familias que tienen a uno o más miembros contagiados por COVID-19, el DIF Tamaulipas implementa la estrategia Un Gobierno Cerca de Ti, a través de llamadas telefónicas personalizadas.

Con un centro telefónico instalado especialmente para esta estrategia y atendido por 80 trabajadores de esta dependencia, se realizará en una primera etapa más de 4 mil llamadas telefónicas y se entregarán 5 mil despensas a familias de los 10 municipios que más contagios registra Tamaulipas, de acuerdo a las estadísticas de la Secretaría de Salud en la entidad.

Junto a la Secretaría de Bienestar de Tamaulipas, se visitará casa por casa, cada uno de los hogares identificados con uno o más miembros contagiados de COVID-19 en Victoria, Reynosa, Río Bravo, Matamoros, Madero, Tampico, Altamira, Valle Hermoso, Nuevo Laredo, Mante.

Derivado de las llamadas, se analizarán las necesidades básicas de cada familia y se les dará respuesta con el apoyo interinstitucional entre las diferentes Secretarías del Gobierno del Estado que dirige FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA, Organismos Públicos Descentralizados y el DIF Tamaulipas que preside MARIANA GÓMEZ de GARCÍA CABEZA DE VACA.

TURISMO-TAM

Antes de que se me pase, le comparto que, promoviendo la variedad, riqueza y belleza de sus destinos turísticos hacia el continente americano, el estado de Tamaulipas participó en el webinar “Vive, Siente y Explora México”, evento convocado por la Asociación para la Cultura y el Turismo en América Latina (ACTUAL).

Dentro de su participación, el secretario de Turismo de Tamaulipas, FERNANDO OLIVERA ROCHA, destacó las bondades, segmentos, destinos y sabores que los visitantes podrán disfrutar próximamente, cuando se presente una mayor reactivación del sector turístico en el estado.

Dentro de su mensaje inicial, ARMANDO BOJORQUEZ PATRÓN, presidente de ACTUAL, agradeció la participación de los secretarios de turismo de Tamaulipas, Morelos, Yucatán y Querétaro, al compartir las bellezas de sus destinos, invitando a su vez, a los agentes de viajes y promotores turísticos de los 30 países que conforman esta asociación de América Latina, para que promuevan estas joyas de México.

“Quiero compartir las maravillas de un destino, cada vez más conocido en el radar de las y los agentes de viajes, sorprendiendo a México entero, porque habíamos volteado poco a este rincón ubicado en el noreste de México, en esta esquina del Golfo de México, el maravilloso estado de Tamaulipas”, señaló en su inicio OLIVERA ROCHA.

PRI, DESLINDE

Por cierto, en un virtual deslinde de ex funcionarios corruptos del sexenio peñista, encabezados por el ya detenido ex director de PEMEX, el Presidente nacional del PRI, ALEJANDRO MORENO, afirmó que este instituto político está del lado de la ley y a favor de la lucha contra la corrupción, “tope hasta donde tope”.

“Habremos de lamentar si priistas se ven involucrados en actos de corrupción. Si priistas cayeron en actos de corrupción, al hacerlo han traicionado al gobierno, a sus instituciones y han traicionado también al PRI”, aseguró.

ALEJANDRO MORENO, sostuvo que “nunca estaremos con quienes han abusado para lograr provechos personales desde la función pública. Las instituciones mexicanas, para cumplir sus altos cometidos, deben estar al margen de funcionarios y empleados que las traicionan con desvíos y abusos”.

“Fortalecer a las instituciones requiere combatir la corrupción y no pueden separarse de su sentido público, para atender intereses particulares. La corrupción es una forma, por tanto, de privatizar instituciones públicas, lo que sin duda es una perversión que no se debe tolerar”, subrayó.

¡UUFFF, QUE CALOR!

Un paréntesis parta compartirle que Protección Civil Tamaulipas, con información del Servicio Meteorológico Nacional de la CNA, advirtió que el paso de un sistema anticiclónico, provocará una onda de calor con un aumento significativo en las temperaturas en la mayor parte del estado, acompañado de viento moderado de dirección sureste, así como probabilidad de tolvaneras o torbellinos principalmente en la zona norte, condiciones que permanecerán ésta y la siguiente semana.

Zona Norte:

A partir del viernes temperatura máxima de 42°C y mínimas de 25°C, con viento moderado principalmente en zonas costeras.

Zona Centro:

Máxima de 39°C y mínimas de 23°C, con clima fresco en zonas altas (mínima de 12°C durante la noche en Miquihuana).

Zona Sur:

Máxima de 38°C y mínimas de 24°C, con viento moderado de dirección sureste de 25-35 km/h. Baja probabilidad de lluvia moderada durante el periodo de pronóstico para Tampico.

Por último, el Rector Ing. JOSÉ ANDRÉS SUÁREZ FERNÁNDEZ dio a conocer que la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) iniciará en la modalidad mixta opción virtual el próximo ciclo escolar de otoño 2020.

Lo anterior lo destacó tras poner en marcha el seminario “Diálogos entre Pares”, impartido a docentes en la plataforma Microsoft Teams, dentro de las estrategias implementadas para seguir avanzando en los programas educativos ante la contingencia sanitaria por COVID-19.

Ante más de 1,200 participantes conectados en este sistema de interacción, el Ing. SUÁREZ FERNÁNDEZ puso en marcha el seminario cuyo objetivo es atender necesidades de capacitación y comunicación del personal docente, adaptados a los procesos académicos que desarrolla la Universidad en lo que se conoce como la “nueva normalidad”.

En este marco presentó la nueva Modalidad Mixta, y explicó que: “Al decir que es mixto este programa, damos por entendido que dentro de lo escolarizado hay una conducción por el maestro con los alumnos, y porque también podremos realizar, si las condiciones sanitarias lo permiten, algunas de las actividades propias de los universitarios pero que son necesariamente presenciales”.

Hizo un recuento del trabajo realizado ante la contingencia por COVID-19 y subrayó que la implementación de clases virtuales permitió concluir el periodo escolar y el reciente período de verano, con el esfuerzo de profesores y estudiantes que de improviso trabajaron en esta modalidad.

“Ese esfuerzo y esa verdadera vocación universitaria nos permitió salir adelante conservando también la salud de la gran mayoría de nuestros jóvenes y maestros”, añadió.

Por hoy es todo, nos leemos mañana.