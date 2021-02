LETRAS PROHIBIDAS

“Espaldarazo” federal a Tamaulipas

Clemente Zapata M.

La noche del martes, IRVING BARRIOS MUJICA, titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado, daba a conocer los avances de las investigaciones sobre los 19 cuerpos calcinados encontrados en Santa Anita, un poblado del Municipio de Camargo, en el norte de Tamaulipas.

Los hechos son públicos y se dieron el pasado 22 de enero. Según el Fiscal tamaulipeco, al menos 12 elementos de la Policía Estatal participaron en los hechos y están detenidos.

Los delitos que se les imputan son: homicidio calificado, abuso de autoridad, desempeño de sus funciones administrativas y falsedad en informes a la autoridad.

Al día siguiente, es decir la mañana del miércoles (03/02/2021), el Gobierno federal, a través de la titular de la Secretaría de Gobernación, ÓLGA SÁNCHEZ CORDERO, a través de la rueda de prensa matutina, llamada “La Mañanera”, dio un cálido espaldarazo a la Fiscalía tamaulipeca.

La dama, palabras más palabras menos, reconoció que la Fiscalía actuó con diligencia, y se tiene líneas de investigación muy claras para poder llevar a todos los responsables ante la justicia.

En horario estelar y para todo México, la encargada de la “política doméstica” del país, al reconocer a la Fiscalía tamaulipeca, implícitamente llevaba el reconocimiento al Gobierno de FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA.

Incluso de la boca de SÁNCHEZ CORDERO salió la afirmación de que los avances de la Fiscalía tamaulipeca son muy importantes y que el Gobierno federal ha estado muy cerca de las autoridades tamaulipecas.

Aunque el Gobierno federal es de Movimiento de Regeneración Nacional y el Gobierno de Tamaulipas es de Acción Nacional, ambas entidades ya demostraron que puede haber puentes de comunicación y colaboración en la persecución de un mismo objetivo, en este caso esclarecer los hechos del 22 de enero.

Además, y esto es muy importante, luego de constantes fricciones entre el Gobierno estatal y la Cuarta Transformación, este espaldarazo federal a Tamaulipas, es un paso importante para limar asperezas, que sin duda generará beneficio a la población.

Pero sobre todo, y no se debe perder de vista, ese espaldarazo federal es fruto de un trabajo presentado. Es decir que no salió gratis pues es un reconocimiento a la chamba que se hace en la entidad… Pendientes…

~~INAUGURA RECTOR SEMANA DE CONSTITUCIONES.- El rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, JOSÉ SUÁREZ FERNÁNDEZ, inauguró el ciclo académico “La Semana de las Constituciones”, organizado en conmemoración al 104 aniversario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el centenario de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas. En la ceremonia de apertura transmitida en la modalidad virtual, el Rector felicitó a las facultades de la Máxima Casa de Estudios que imparten las carreras de Derecho, por la colaboración y unión de esfuerzos que hacen posible este evento. Dijo que estas acciones permiten a los estudiantes reforzar lo visto en sus clases habituales, además de generar el intercambio de comunicación con reconocidas autoridades en temas de jurisprudencia. En este marco, el Rector Suárez Fernández dio la bienvenida al Dr. Sergio García Ramírez, que impartió la conferencia magistral: “La tutela internacional de los derechos humanos y la constitución mexicana”, y le expresó el reconocimiento de los universitarios por su trayectoria y por su colaboración en este evento académico.

~~LOS ENTRETELONES~~

++CUENTAN QUE… El que anduvo bien disparador fue el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado y aspirante a la diputación federal del Distrito 02, con cabecera en Reynosa, GERARDO PEÑA FLORES… Cuentan que cuentan que el panista entregó más de 12 mil tamales en zonas de Reynosa y otros municipios de la frontera de Tamaulipas… También cuentan que con esta acción, PEÑA FLORES busca mantener viva la tradición de celebrar el Día de la Candelaria, en donde no puede faltar la tamaliza, ahora sí que el panista se “voló la barda” pues generó una lluvia de tamales en la frontera el pasado dos de febrero… ¡Yayayái!

++CUENTAN QUE… Otro que se le fue directo a la yugular al depuesto alcalde de Victoria, XICOTÉNCATL GONZÁLEZ URESTI, fue el virtual candidato del Partido Revolucionario Institucional a la Diputación federal del Distrito 05, ENRIQUE CÁRDENAS DEL AVELLANO… Cuentan que cuentan que CÁRDENAS, al igual que la diputada local de Movimiento de Regeneración Nacional, PATRICIA PIMENTEL, ya comenzó a meterle más presión a la Auditoría Superior del Estado, para que entregue información sobre la auditoría a las cuentas de XICO… ¡Calla pesáo!

++CUENTAN QUE… Dos ex funcionarios del fallido Gobierno municipal de XICO GONZÁLEZ, no están durmiendo muy tranquilos, pues saben que las cadenas siempre se revientan por el eslabón más débil… Cuentan que cuentan que el ex tesorero JOSÉ ALFREDO PEÑA RODRÍGUEZ, ha estado “muy inquieto”, por no decir nervioso o temeroso, pues sospecha que a él le va a tocar bailar con la más fea, en caso de que se active la guillotina, sobre todo porque si de “padrinos” hablamos, en términos tangibles tiene más “padrino” GLORIA MONTALVO PADILLA, la ex de Comunicación Social que el ex tesorero PEÑA RODRÍGUEZ; el que entendió/entendió… ¡AyWey!

++CUENTAN QUE… Algo trama el “cuadro chico” de la alcaldesa de Reynosa, MAKI ORTIZ DOMÍNGUEZ, pues han andado muy movidos últimamente… Cuentan que cuentan que han empezado a filtrar que se cocina una sorpresa y andan metiendo hilo para sacar hebra… También cuentan que, por sí o por no, desde la Auditoría Superior del Estado ya pararon las orejas y abrieron bien los ojos… que andan corriendo el lápiz y usando la lupa… ¿Será?

Gracias… nos leemos hasta mañana

Comentarios a: [email protected]