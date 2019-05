CORRESPONDENCIA

¿Espera otros 2 millones?

Por José Luis Castillo

1.-El Oficial Mayor de la Secretaria de Educación Pública y tamaulipeco, Héctor Garza González, recibió un reconocimiento por parte del Secretario General del Comité Ejecutivo Nacional del SNTE, Alfonso Cepeda Salas, quien destacó la amistad que lo une a quien encabeza los trabajos de la Unidad de Administración y Finanzas de la SET.

Lo cierto es que el Héctor Garza González y su equipo, saben también que este tipo de eventos y situaciones de reconocimientos son para aprovecharse, para hacer amigos e ir tejiendo fino, para lo que después se ofrezca, igual que Américo Villarreal, que publicita por todos los medios sus actividades en el Senado de la República, pero sin la práctica de las relaciones públicas.

En política nada es casualidad y mire que entregar la respuesta al pliego de peticiones del SNTE, por parte del Oficial Mayor de la Secretaria de Educación, Héctor Garza González, deja muchas lecturas, más, cuando es un evento inédito y mejor aún, en presencia de los secretarios generales de las distintas regiones del país.

Hay quien habla de una amistad añeja entre el hoy líder del magisterio y uno de los principales protagonistas de la administración de ANDRES Manuel López Obrador, quien por cierto, hace de todo por fortalecer sus relaciones con los ciudadanos en Tamaulipas y aprovecha el cargo que tiene para ir como no queriendo haciendo las alianzas que en un futuro le puedan servir.

No por nada, asistió a este evento con los maestros que tan solo en la entidad son parte importante para sacar adelante un buen proyecto, y donde el mismo líder del SNTE nacional, fue claro y preciso, al señalar que Garza González, es el hombre que fue motor para la solución de muchos problemas que ha tenido el magisterio, de carácter salarial y es un hombre, amable con una actitud positiva, abierta y sin distinción, eso dijo.

Insisto para Garza González, el tiempo es oro y como otros equipos, el suyo se ha empezado a mover para lo que vine, al oficial mayor que sabe que es su tiempo, lo mejor, nos queda claro que es un tipo sencillo, que le gusta hacer sus relaciones públicas de manera directa, a veces sin intermediarios, sabe que son tiempo de ir construyendo y en eso hay que decirlo Américo Villareal, está perdido en el senado vaya ni mensajes, ni llamadas contesta, pero eso sí, aparece sólo cuando así lo necesita.

2.-Las serie de grillas baratas que desde el Hospital Civil de la Capital del estado se realizan en contra de la actual líder del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de los poderes del Estado de Tamaulipas, no han surtido efecto, y simplemente a quien aspira a la sucesión de Blanca Guadalupe Valles Rodríguez, le falta, conocimiento, talento y…

Claro que agarraron un pretexto muy bueno para hacerse publicidad, y no es más que el tema de la falta de medicinas y equipo médico, según sea el caso, para poder salir en los medios de comunicación.

Lo cierto es que si alguien del hospital civil de ciudad victoria, aspira al SUTSPET, lo primero que tendrá que hacer es convencer a los suyos ahí mismo dentro del centro hospitalario, después buscar el consenso entre los delegados, ah, pero antes mucho antes contar el aval de quien realmente palomea ese tipo de relevos, por cierto la líder del SUTSPET, sabe que primero es el 1 y luego el 2, ahorita está enfocada a sacar adelante lo que viene, no me pregunte con quien va, después lo que sigue y como la sabe hacer, seguramente dejará a muchos con las ganas y mordiendo el polvo, sino, pal baile vamos.

3.-Otra vez la burra al maíz, deberás, sino sabe ni leer la biblia y quiere dárselas de muy culto, y lo que es peor, confunde la libertad de expresión con al libertinaje, no por nada lo echaron a la Grey Católica, el corresponsal, aprendió a vivir en las comodidades y se hizo rico a costa del recurso público, ¿esperara otros 2 millones de pesos como los que recibió en la campaña del finado Doctor Rodolfo Torre Cantú? y donde por cierto, ni recibo entregó, menos rindió cuentas al medio de comunicación nacional, ni modo, a aguantar sus frustraciones, lo dejaron mal acostumbrado, los gobiernos del PRI, que le dieron a manos llenas, pero no le crea, se vende al mejor postor, ¿apoco no?

