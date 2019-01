SEÑAL POLÍTICA

POR: ANWAR A. VIVÍAN PERALTA

-ESPERAN DEFINICIONES EN EL PRI PARA EL CONGRESO

En el PRI estatal se espera de un momento a otro la definición de candidatos a las diputaciones locales en los 22 distritos además de las candidaturas plurinominales las más peleadas por cierto para algunos.

BENITO SAENZ BARELLA secretario de acción electoral del comité estatal dijo tajantemente al respecto que no se pelean las pluris sino los 22 distritos donde hay aspirantes de carne y hueso, de nombre y apellido dispuestos a entrarle en el proyecto de renovación política que vive el tricolor.

Con la dirigencia estatal esperan que no se borre la nueva forma de llevar los trabajos de auscultación y donde se opera y trabaja desde el primer día en que se asumió la dirigencia por parte de YAHLEEL ABDALA CARMONA.

Confió en entrevista el joven político reynosense y responsable de la defensa y representación del voto priísta en la urna electoral de que las cosas en el PRI son de acción e inclusión.

MORENA CON RUMBO AL 19

LA FORTALEZA POLITICA con la que se mueven en MORENA hay que mencionarla.

ENRIQUE TORRES MENDOZA dirigente estatal del Partido en Tamaulipas ha logrado llevar el curso del partido político ya una vez en el poder federal el guía moral de dicho instituto político, pero también ha iniciado la cohesión, la comunión de personajes de este para conducirse a lo que será el proceso electoral del 2019.

Sin señalar nombres, personas ni grupos políticos, el maestro jubilado TORRES MENDOZA es respetuoso de la inclusión que busca este partido aseguran liderazgos de Rio Bravo, Reynosa, Matamoros, Mante, Altamira, Victoria que ven en la directriz de este partido la oportunidad de arribar al congreso ganando en distritos que hoy ya forman parte del poder político nacional de MORENA.

CANACINTRA RESPALDA POLITICA FEDERAL

ENRIQUE RAMOS RIVERA quien es el vicepresidente nacional de industria maquiladora y franja fronteriza dijo que muy a la expectativa el presupuesto se envió y se anuncia que el decreto será propositivo en la reducción de gasolina, así como el IVA, ISR lo que vendrá a apoyar con importantes subsidios a la ciudadanía.

Dijo que a la mediana empresa sobre la eliminación de la compensación universal le podría pegar y eso preocupa dijo el industrial riobravense.

Manifiesta el ingeniero RAMOS RIVERA que en esta aprobación que hizo el senado se puede afectar a algunas de las inversiones de las medianas empresas con oportunidades de crecimiento pero que es bueno que se estén dando a conocer las reglas correspondientes con tiempo.

Estaremos ajustándonos a estas y vemos con algún riesgo que bueno que se dignificó el salario mínimo pues se tiene que tomar esta decisión en pos de alcanzar la tranquilidad de la ciudadanía laboral y que de tranquilidad.

¿FUNCIONARIOS INHABILITADOS Y ABUSIVOS?

AHÍ TENEMOS A funcionarios como CESAR BAHENA quien está inhabilitado desde su paso por la delegación de CAPUFE y quien es el esposo del segundo síndico municipal de Reynosa con MAKI ORTIZ y nos referimos concretamente a la señora ZITA GUADARRAMA que en todo momento se le ha estado señalando también el hecho de las comelitonas que tiene la señora a cargo del ayuntamiento.

RESULTA que la secretaria de la función pública estará reactivando, revisando a quienes se encuentran inhabilitados para que no se encuentren en las nóminas municipales o estatales según sea el caso cobrando sendos cheques.

Y EN TAMPICO

El presidente municipal, JESUS NADER NASRALLAH aseguró que durante el presente año se continuará trabajando con un estricto orden financiero, a fin de cumplir los propósitos y objetivos planteados en el Plan Municipal de Desarrollo y en el Presupuesto de Egresos de 2019 y se mostró confiado en que las partidas presupuestales de la Federación no se vean afectadas.

En entrevista, el jefe de la comuna precisó que en su administración existe la confianza de seguir avanzando en la construcción de una ciudad moderna, a través de obras y acciones que brinden bienestar a la población y una mejor calidad a las familias tampiqueñas.

EL ALCALDE subrayó que durante los primeros tres meses de su administración, las partidas estatales y federales han llegado sin recortes, ni contratiempos, por lo que confía en que esta tendencia se mantenga sin cambio; sin embargo aclaró que durante 2019 serán muy cuidadosos de los recursos, a fin de lograr mayor eficiencia en el gasto público.

Y EN LA CAPITAL

Le comento que El Diputado Federal de Movimiento Ciudadano (MC), MARIO RAMOS TAMEZ y el Regidor del Ayuntamiento de Victoria, GERARDO VALDEZ, iniciaron el año conviviendo con ciudadanos durante este primer día del año.

Los representantes populares iniciaron el día con una visita al relleno sanitario, donde convivieron con las personas que trabajan en ese lugar, con quienes compartieron refrescos y tamales.

LES DIJO “Estamos hoy aquí con ustedes e iniciar trabajando el año, escuchando sus necesidades para buscar darles solución”, afirmó el Diputado Ramos Tamez.

Dijo que en este año se buscará la forma de brindar algún tipo de apoyo para las familias más desprotegidas, con el fin de mejorar su calidad de vida.

MAS PROSPECTOS

AHÍ MISMO EN REYNOSA, surge el nombre de quien además es un periodista de varios años que pudiera ser convocado a ser candidato a una diputación local por uno de los distritos de Reynosa.

Se trata nada menos de RENE GUADALUPE MARTINEZ BRAVO quien no dudamos podamos abordar pronto para conocer su sentir al respecto.

RELEVOS EN COMUNICACIÓN SOCIAL EN REYNOSA

El relevo de directores de comunicación social en el ayuntamiento de Reynosa que dirige MAKI ORTIZ esta por recibir a un nuevo responsable que sería el tercer encargado del despacho.

EN ESTE sentido le comentamos que la llegada de un nuevo responsable tendrá que llegar con la visión e idea de poner a la presidente municipal ex diputada y ex senadora en dirección a la candidatura a la gubernatura del estado incluso dicen que por otro partido que no sea el PAN ¿será en realidad esa posibilidad?

HABALANDO DE COMUNICADORES le digo que en el marco de la celebración del dia del periodista en la ciudad de Matamoros se llevará a cabo la VIII entrega de reconocimientos periodístico y ciudadano por parte de la asociación COMUNICADORES UNIDOS y la asociación de locutores a nivel nacional que preside DON MARIO ANGEL DIAZ VARGAS con la asistencia del alcalde MARIO LOPEZ HERNANDEZ y legisladores federales asi como galardonados por su trabajo realizado este próximo sábado por la noche como ya tradicionalmente se ha llevado a efecto .

