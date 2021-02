Dialogando

Espino y Chavira en Veracruz

Presidente Nacional y Secretario General de Ruta Cinco

Por Roberto Olvera Pérez

«La lealtad ciudadana no debe ser a partidos, sino a México”: Manuel Espino. El primer acto de lealtad a la patria es votar por los mejores candidatos, independientemente de su filiación partidista. La falsa lealtad partidista no debe obligar al ciudadano a apoyar un abanderado solo porque lo postuló su partido. El deber patriótico no es hacia un partido, sino a México”, señaló el pasado domingo Manuel Espino Barrientos, Coordinador Nacional del Movimiento Ruta 5, en la Ciudad de Xalapa, Veracruz.

De acuerdo a la agenda de ese día, el duranguense agregó que “los buenos gobernantes son casos de excepción. Pero no llegan solos, los ciudadanos los ponemos ahí o lo permitimos. Por eso en Ruta 5 estamos abocados a llevar los mejores al gobierno. No se trata de elegir con base en siglas partidistas, sino con criterios que compartimos los ciudadanos independientemente de ideologías: que tenga una trayectoria de vida honesta; que tenga una experiencia de liderazgo exitosa; que tenga un compromiso social antes que partidista o ideológico; que esté dispuesto a encabezar un gobierno plural e incluyente, con los mejores perfiles; que esté dispuesto a hacer un gobierno abierto, en el que los ciudadanos participen en la toma de decisiones; que sea competitivo; y que estén comprometidos con la Cuarta Transformación, que es un proyecto que trasciende a los partidos”.

En las diversas reuniones celebradas el pasado domingo, Espino Barrientos estuvo acompañado por el presidente de R5 en ese Estado jarocho, Alejandro Devaux Zurita y la Coordinadora Regional Pilar Guillén. Ahí se entregaron nombramientos a todos los integrantes de la estructura en la entidad. Como parte de esta gira de fin de semana, el sábado también se tuvo actividad en el municipio de Ecatepec, donde se nombró como presidente de R5 en el Estado de México, a Jesús Paredes, reconocido activista social, así como a representantes de colonias del municipio.

Tanto en las reuniones de Veracruz como las del Estado de México, acudieron 12 líderes estatales de Ruta 5, que actualmente cuenta con representación en toda la República.

Cabe destacar y recalcar que el Coordinador Nacional de Ruta Cinco, hizo énfasis en que el movimiento que encabeza es apartidista, pero simpatiza con los ideales centrales de la cuarta transformación como transición política y de manera puntual señaló que “la cuarta transformación no es MORENA”. Al respecto puntualizó: “Sin abanderar o apoyar a ningún partido político, la visión del movimiento está enfocado en que las y los mejores ciudadanos sean los que nos gobiernen”.

Asimismo, se exhortó la ciudadanía a sumarse a Ruta 5 y prepararse también para poder participar responsablemente en la vida democrática de nuestro Municipio, Estado o País; enfatizando en el compromiso de los jóvenes, por cuanto hace a las generaciones futuras, que por ello no deben estar alejados de la política sino por el contrario, rescatar el valor de lo que servir a la ciudadanía significa.

El evento fue en el Colegio de Veracruz, donde además de Manuel Espino Barrientos y sus dirigentes locales, también estuvo el Secretario General a nivel nacional de esta organización, el orgullosamente tamaulipeco, Dr. Francisco Chavira Martínez, así como otros liderazgos y el Dr. Mario Raúl Mijares Sánchez, Rector de la mencionada institución educativa, donde cerraron filas en torno a su proyecto y sus objetivos.

NOTAS CORTAS

1.- Becas CONACYT. El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología convoca a profesionales mexicanos/as de la salud que hayan resultado seleccionados en el XLIV Examen Nacional de Aspirantes a Residencias Médicas (ENARM) y deseen realizar especialidades médicas de tiempo completo en instituciones de calidad internacional en Cuba.

Por lo anterior se invita al tercer periodo de recepción de solicitudes en la plataforma de CONACYT, del lunes 08 al viernes 12 de febrero de 2021.

Bases en: https://www.tamaulipas.gob.mx/educacion/convocatoria/becas-conacyt-especialidadesmedicasenelextranjero-2020-2021/

2.- Más de educación. El Director de Educación Secundaria de la SET, Profr. José Carlos Balboa Anaya, viene cumpliendo cabalmente con sus funciones y también acatando las instrucciones del titular de ramo, Lic. Mario Gómez Monroy. El funcionario estatal cuenta con una larga experiencia en el sector educativo y viene desempeñando con muy buena responsabilidad el cargo que representa.

2.- A éstas alturas ya el presidente del Comité Ejecutivo del Partido Político del Movimiento Regeneración Nacional, Mario Delgado Carrillo, debe estar arrepentido de haber aceptado estar al frente de este instituto. Pues tener que sortear con una bola de gente sin principios, ideologías y todos llenos de ambiciones políticas. Y para que ir tan lejos, aquí en Tamaulipas hay muchos, sobre todo allá por la frontera.

3.- Por fin este lunes apareció en Palacio Nacional en las conferencias de prensa “Las Mañaneras”, el Presidente Andrés Manuel López Obrador, después de dos semanas de ausencia pues lo tumbó el COVID. Hasta el pasado fin de semana, los médicos le habían recomendado más descanso, pero en fin él dice que tiene mucho trabajo y ya supero la enfermedad. Qué bueno.

Por hoy es todo, en la próxima seguiremos dialogando del acontecer político tamaulipeco.

