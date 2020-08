PUNTO DE VISTA….!

Por Guadalupe E. González

“ESPOSO DE DIPUTADA, ORQUESTADOR DE SAINETES”

X.-EDGAR GONZÁLEZ, “ALIADO CON REGIDORES DEL PRI”, ARMA CONFLICTOS AL ALCALDE GERARDO ALDAPE BALLESTEROS.

UN TEMA político, “altamente embarazoso” es el que se ha venido suscitando en el Ayuntamiento de Valle hermoso, porque el regidor Edgar Eloy González Garza, junto con “aliados ediles del PRI”, son los que, “le han venido orquestando serios conflictos internos” al alcalde de este municipio Gerardo Aldape Ballesteros, porque este individuo de origen priista, “es muy afecto” a defender sus intereses personales y los de su esposa la Diputada Local Patricia Palacios Corral, que fue la que, bajo condiciones partidistas, “logró imponer a su marido, como regidor en el actual régimen municipal”.

HAY QUIENES señalan que, “lo meramente lamentable” es que, el regidor ex tricolor González Garza, valido de la investidura de su cónyuge Diputada Palacios Corral, se ha venido empecinando en imponerle condiciones el edil vallehermosense, “como el que despida a personal que, el alcalde tiene asignando en espacios públicos del Ayuntamiento”, cuya actitud, tal vez la adopte el regidor González, para demostrar “poder político” en el pueblo, porque hasta en plan amenazante “soslaya que su mujer, será la próxima alcaldesa de valle hermoso”, cuyo detalle, la verdad, ha venido causando hilaridad (risa) entre la gente que, “ve al engerido regidor”, hablando y obrando en plan descabellado.

ADUCEN que el referido regidor Edgar González, para darle contra y “armarle sainetes” de muy buena dimensión política al Presidente Municipal Gerardo Aldape Ballesteros y a su gabinete, ha venido “conformando alianzas en cabildo con los regidores del PRI” Edgar Sifuentes, Jorge Jáuregui, Elba García, Graciela Picazo y la Contadora Primer sindico Lupita Vega, contemplándose en este turbulento escenario “el interés del esposo de la Diputada Patricia Palacios, para “intentar imponer condiciones propias”, por encima de los intereses del pueblo de Valle hermoso.

EN MEDIOS políticos de este pujante municipio, señalan sin tapujos ni cortapisas que, “las descabelladas actuaciones” del regidor González, tienen como origen, demostrar al Presidente Aldape que, debe ir pensando en mejor someterse a sus propósitos políticos-internos y la de sus compañeros regidores del PRI, porque “el marido de la diputada” Patricia Palacios Corral, en las reuniones de cabildo, eso es lo que deja entrever, partiendo de que, “el regidor González, ha sido el principal antagonista” de los escándalos que arma con sus aliados del PRI, durante el desarrollo de las sesiones de cabildo.

LO INCONCEBIBLE e imperdonable en este tipo de panoramas o escenarios, es que, “un renegado priista como lo es el regidor Edgar González, “llegue a un puesto público para intentar empoderarse” y con ello “pretender pasar por encima de las decisiones” de la primera autoridad municipal. Y lo peor es que, el esposo de la diputada Patricia Palacios Corral, en plan burdo e inaceptable, “haga uso y gala del poder” que tiene, como integrante del cabildo, para tal vez, “saciar sus mezquinos intereses”.

Y SI LA Diputada Patricia Palacios Corral, “es o será la próxima candidata a Presidente Municipal de Valle Hermoso”, como sin recato alguno lo presume en todo los rumbos del pueblo su marido el regidor Edgar Eloy González. Eso en primer lugar es una obvia falta de respeto al pueblo y al partido que les dio la oportunidad de estar en los espacios públicos que actualmente ocupan, Y segundo, el regidor, es el menos indicado para andar haciendo este tipo de propaganda a su mujer. Incluso, ni andar en plan amenazante, “orquestándole sainetes” en las sesiones de cabildo al jefe de la comuna vallehermosense Gerardo Aldape Ballesteros.

VALLE HERMOSO, es actualmente gobernado por el Partido Acción Nacional y si (el ex priista), regidor Edgar González, llegó a ese espacio por el PAN, lo menos que debería hacer este edil, “es no andar involucrado en este tipo de trifulcas políticas”, primero, para no dañar la imagen albiazul y menos buscar imponer sus intereses personales, como se comenta entre la grey albiazul y “entre los mismos tricolores” a los que, repito, “Edgar ha tomado como aliados”, para en cabildo, enfrentarse en plan retador al alcalde Gerardo Aldape Ballesteros.

Y SI EL ALUDIDO regidor vallehermosense Edgar González, pretende seguir pegado a la ubre presupuestal, entonces eso refleja y confirma la causa por la que, “éste señor, obra grotescamente, contra el alcalde Gerardo Aldape, para que él, no busque la reelección y su esposa finalmente, sea la favorecida con la candidatura del PAN, a la alcaldía de este municipio, “donde la grilla, por lo que vemos, también anda a todo galope” y donde incluso vemos actores, como el citado regidor que más que ayudar a su partido, más lo perjudican.

