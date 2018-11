DIALOGANDO

Esta el IMSS de nuevo bajo la lupa.

Por Roberto Olvera Pérez

Será cierto o no, pero hasta nuestros archivos llega información desde el “Peñón” de la Loma, más bien desde el interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, donde se afirma que hay ya un rompimiento total entre el pseudo líder estatal del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, Sección X Tamaulipas, Pedro Luis Ramírez Perales, diputado local del PAN con licencia y el delegado de este instituto médico Roberto Hernández Báez, más conocido allá por los rumbos del Puerto Jaibo de Tampico, como el “Bobby” y todo porque éste último hizo compromisos con el mantense de seguir cumpliéndole sus caprichos en la Sección que la agarró a salto de mata y no está bien, pues aun no le dan la toma de nota en la Secretaria del Trabajo en la Ciudad de México y, ya le anda.

El motivo también ha trascendido es porque desde la ciudad del smog se está dejando venir la Auditoría Superior de la Federación (ASF), para verificar el estado que guarda esta dependencia federal en nuestro Estado y al parecer la mira está bien puesta en varias áreas del IMSS, ya que al parecer hay mucha tela de donde cortar, desfalcos y cosas turbias, en donde los números de las oficinas de esta con asiento allá en la loma nada más no cuadran bien y seguramente se darán a conocer en su momento las irregularidades durante la gestión del actual Director General de este instituto médico.

El escándalo ya se hizo mayúsculo, pues se afirma y se dice a los cuatro vientos por los principales pasillos de esta delegación que ambos personajes ya no se llevan, se rompieron las medias y hasta se sacan la lengua. Es más lo hacen en público y saben que ya se van.

Total que la versión de saldos negativos que se manejan ahí ya es abiertamente y no se pueden ocultar. La misma que sería y al parecer la guardan como un presente para el gobierno de MORENA, que la tomaría como ejemplo de combate a la corrupción. Pendientes.

Por otra parte, la Secretaría de Educación en Tamaulipas, se está preparando para la temporada invernal mediante capacitación y el envío de oficios al personal docente para contar con medidas preventivas en este sentido, así lo dio a conocer el titular del ramo Héctor Escobar Salazar; mencionando que luego de que Protección Civil ha dado a conocer que se espera un invierno crudo, es que se están realizando estas acciones preventivas.

El funcionario estatal explicó, que se envían oficios con recomendaciones a todos los planteles educativos desde inicial hasta secundarias, donde se les informa en tiempo y forma que a partir de los cero grados se suspenden las clases y si el termómetro registra los cinco grados queda a consideración de los padres de familia, si envían o no a sus hijos.

“Se envía un oficio donde se dan a conocer todas las especificaciones para este tiempo particularmente frío, en lo que tradicionalmente se estila que a partir de los cero grados se suspenden las clases y en los cinco grados queda a consideración de los padres de familia, si los envían o no”, reiteró Héctor Escobar.

El Secretario de Educación en Tamaulipas mencionó, que se están haciendo recorridos en las escuelas para valorar las condiciones de los inmuebles y en donde a la fecha no se han detectado planteles o salones que pongan en riesgo la seguridad física de los alumnos. Destacó que se están llevando acciones de remodelación en los mismos y una comunicación directa con los directores y supervisores de escuelas, para darle prioridad a las necesidades más apremiantes en este contexto.

A la fecha no hay reportes de instituciones que estén en condiciones de mal infraestructura, que pongan en riesgo la salud de los estudiantes. Hay comunicación directa con supervisores y directores que puedan alertar sobre este tipo de condiciones, en donde de manera inmediata es atendida de acuerdo a prioridades, agregó el titular del ramo.

NOTAS CORTAS

1.- Toda una sorpresa resultó el nombramiento de la ex Secretaria General del CDM del PRI en Nuevo Laredo, ex diputada federal y ex candidata a la senaduría Yahleel Abdala Carmona, como nueva dirigente estatal del tricolor. Sus padrinos se les ubican dentro de las ligas mayores como el magnate petrolero Carlos Romero Deschamps y Patricio Flores Sandoval del SITATyR, así como el ex gobernador Egidio Torre Cantú, de triste memoria para los priistas tamaulipecos y Edgar Melhem Salinas, ex diputado federal ríobravense, donde entre ellos existe una estrecha relación.

La neolaredense últimamente ha escalado posiciones de partido y en el Congreso de la Unión. Así debuta en el CDE del PRI y sustituye en el cargo al “llanero solitario” de Sergio Guajardo Maldonado. Con Yahleel se piensa revivir a este instituto político en las próximas elecciones del 2019 ¿Será?

2.- Como es su costumbre trabajando, la Presidenta del Sistema DIF Tamaulipas, señora Mariana Gómez de García Cabeza de Vaca, este martes estará festejando su cumpleaños y lo hará al lado de su esposo el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca. Será en Miquihuana la fiesta en compañía de los que menos tienen, por lo que ahí se distingue la sencillez de la señora. Enhorabuena señora Mariana.

Por hoy es todo, en la próxima seguiremos dialogando del acontecer político tamaulipeco. robertoolvera-mt@hotmail.com