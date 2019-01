Por La Libre

Esta es la pelea de nuestras vidas sé que funcionara. … ¡Yo sé que si porque si no funciona no sé qué voy hacer!

Por Edelmira Cerecedo García

Ya paso el primer mes de Andrés Manuel López Obrador, y bien dígame usted ¿va todo cómo lo esperaba? O al menos se acerca a las maravillas por las qué usted voto por él.

Y es que el daño qué muchos Presidentes al final de su sexenio es justo el inició de el de AMLO el accidente fatal de Moreno Valle y su esposa Ericka la Gobernadora de Puebla ha sido el sismo más fuerte qué ha sacudido a los del grupo MORENA, justo en la ola mediática de las muy próximas elecciones de Estado qué irán por el Congreso.

Claro Andrés Manuel lo minimiza y la gente seguidora hace señalamientos sobre el hecho de qué Moreno Valle era de lo peorcito, si a éso vamos no uno ni otro y apenas se andan dando un tiro, pero claro cada quien ve el vaso o medio lleno o medio vacío según la conveniencia.

Llego enero llegó 2019 y los fanáticos dicen ESTOY CONTENTO POR QUÉ ÉSA BOLA DE MANTENIDOS EN EL CONGRESO LES BAJARON EL SUELDO jajajajajaja Ósea si captan, usted creé que les afecta, si ellos se aprobaron un mega presupuesto para viajes, representación y dietas jajaja jajajaja y le digo a uno de los fanáticos, tú eres maestro, ganas 4, 600 .00 pesos íntegros de ése sueldo tienes qué pagar tu almuerzo y tu pasaje hasta un Ejido, ¿es justo?, ¿verdad que no?, por qué a ellos les tenemos qué pagar hasta lo qué comen?, es justo con una bola de neófitos por Diputados y senadores, después de escuchar eso entendí “tenemos una educación chafa con maestros qué no saben ni cómo se dividen los presupuestos y les afecta cualquier cosa qué les bajen el sueldo” , y así es cómo la Política se hizo fanatismo sin razón de ser en un verdadero mundo dónde los ratones son los reyes del parque de diversión y todos los quieren.

Y de la gasolina y el iva en la frontera es un tema qué mientras los bolsillos no lo sientan, podrá salir a 8 columnas todos los días y todos dirán, es una reverenda mentira…así de caótico nuestro Gobierno, claro todos han sido un santiamén pero qué podemos pedir, si todo queremos fácil y si las nuevas generaciones ya no quieren involucrarse en los cambios de tendencia política y social, al perder los valores, también se perdió la civilidad el compromiso con el país.

2 DE ENERO

Si es 2 de enero del 2019 y apenas empezará la especulación sobre quienes contenderan a la Diputación Local, la idea, repito es rigurosamente retener el Congreso, y es qué ES JUSTO Y NECESARIO… y en verdad así es, pues mire usted tras la manera en qué se fraccionaron los recursos, repartidos con un poco de ego, un mucho de fijación política algo de resentimiento social y un granito de berrinche de me canso ganso…es urgente saber que se necesita un Gobernador respaldado por un Congreso bien ganado qué impulse al Estado por encima de lo contrario a lo qué desea el Gobierno Federal, qué no es qué quite los beneficios, pero al menos qué sea equitativo en bajar recursos a todos.

Y bueno ya que es 2 de Enero y es día del Policía, el Alcalde de El Mante Mateo Vázquez Ontiveros les envio un mensaje en éste su día, a los elementos de la Policía por ejercer su función y resguardar la seguridad.

Por cierto el día 1 del año en Xicotencatl empezaron el año bailando con el grupo Corcel y disfrutando de una charreada qué ofreció el Diputado Federal Vicente Verastegui Ostos y la Presidenta Municipal Noemy González.

Los 5 puntos

1.-El PAN Estatal de Kiko tuvo conferencia de Prensa, el argumento típico el saludo de inició de año y zaz el zarpaso qué quieren ponerle a AMLO con lo del 8% en la frontera cómo una mentira manipulada.

2.- Ocampo está trabajando con el ánimo de la sociedad y el apoyó del Gobierno a su Presidente Jesús Puente.

3.- Ya está todo listo para qué el próximo 4 de Enero llegue a Tamaulipas en específico a Reynosa El Presidente de la República Andrés Manuel tiene muy específicamente su tema y es económico por lo qué estará con la Secretaría de Economía Federal.

4.- Todo parece indicar qué será Arturo Soto uno de los candidatos a Diputados y también Gerardo Peña de éste último lo más probable es qué sea su escalón para ser el próximo candidato a la Gobernatura.

5.- Utilizan residuos La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), quien otorgó el Premio Universitario 2018 “Lic. Natividad Garza Leal”, en la Categoría Tesis de Calidad nivel Licenciatura, al proyecto realizado por un estudiante de la Unidad Académica Multidisciplinaria Mante Centro, en el campo de la Biotecnología y Ciencias Agropecuarias.Ulises Orlando Arcos Bustos, con la asesoría de la Doctora en Biotecnología, María Guadalupe Bustos Vázquez.

La Doctora en Biotecnología realizouna estancia en Brasil a fin de estudiar metodologías de aprovechamiento de residuos agroindustriales, para implementarlas en los proyectos que se trabajan en la región de El Mante.