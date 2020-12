[email protected]

POR RUBEN DUEÑAS ARIZMENDI

ESTA ESTANCADA LA CONFIANZA EMPRESARIAL: COPARMEX

En contrario al triunfalismo y las fanfarrias en cuyo marco desde Palacio Nacional se anuncian todos los días los importantes avances alcanzados y las grandes obras del gobierno federal que están en marcha, los resultados de la Encuesta de Confianza Empresarial de COPARMEX apuntan que la confianza empresarial “está estancada y muy lejos de tener a la vista un panorama optimista” para invertir en México.

Con datos a noviembre de éste año 2020 que esta por concluír, la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) reconoce que la confianza de los empresarios ha ido en aumento, pero esto ha sido “a un paso muy lento” y además aún estamos muy lejos del umbral necesarios, medido por el indicador #Confianza Empresarial que toma valores que van del 0 al 100 y en donde los valores por encima de 50 se consideran optimistas”.

El organismo cúpula apuntó que la confianza de los hombres de negocios y de los diversos sectores productivos alcanzó su mínimo histórico el 15 de mayo y en noviembre alcanza 25 puntos, “pero todavía estamos muy lejos de los 50 puntos necesarios para considerar un panorama optimista”.

COPARMEX establece que de los tres sectores, el más optimista es el de la manufactura con 27, seguido por el de la construcción con 20 y el sector comercial con 19 puntos.

La información obtenida en la encuesta revela que todas las entidades tienen valores muy bajos de confianza. Las más pesimistas son los estados de Baja California Sur, Quintana Roo y Campeche. Con 20 puntos. En contraste, las entidades con mayor confianza son Coahuila e Hidalgo con 26 puntos.

“Sin embargo, dijo, aún las más optimistas tienen valores extremadamente bajos de confianza para invertir”.

Por cierto escasos días atrás la Asamblea de la COPARMEX eligió por unanimidad a José Medina Mora como nuevo presidente nacional del organismo cúpula, cuyo mandato abarcará del 2021 al 2022.

Medina Mora viene a relevar en el cargo a Gustavo de Hoyos Walther, licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Baja California y en Administración de Empresas por Cetys-Universidad, donde hizo la Maestría en Derecho Corporativo e Internacional. En la Confederación ocupó diversas posiciones a escala local, regional y nacional, fue electo presidente nacional para el bienio 2016-2017 y reelecto para los ejercicios 2018, 2019 y 2020, en todos los casos en forma unánime.

Con el trabajo que hizo De Hoyos Walther durante los años que fue dirigente nacional de COPARMEX, como analistas políticos creemos que su actuación va a ser el gran reto para su sucesor, empezando con que nunca se dobló frente el primer presidente socialista que asume el poder en México, Andrés Manuel López Obrador, el que ganó la Presidencia en las elecciones del 2018 supuestamente con 30 millones de votos.

Su proyecto incluye implantar un nuevo régimen, ya no quiere saber nada del neoliberalismo porque asegura que todos son corruptos y sin que en los primeros dos años que han transcurridos de su gobierno haya logrado unificar a los empresarios, división que según nosotros a la larga o a la corta le va a hacer daño al país. Lo que le podría preguntar a Poncho Romo que recién renunció al cargo de Jefe de la Oficina de la Presidencia.

Por cierto la COPARMEX de la Ciudad de México demandó la aprobación de un pa quete económico de emergencia para salvar el empleo formal, por un monto de cuando menos tres mil 200 millones de pesos.

Sabedores de que el gobierno de Estados Unidos le esta dando seguimiento a la ejecución del ex gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, ya el Fiscal del Estado, Gerardo Octavio Solís Gómez, dio a conocer que ayer miércoles una persona fue detenida por su posible vínculo con la ejecución del ex gobernador. Supuestamente ya tienen en sus manos más órdenes de aprehensión. Dicen que donde aprietan no chorrea, vamos a ver que tan cierto es.

Tal como lo adelantamos el martes y ayer miércoles le seguimos no nos queda la menor duda de que en la SEP la fiesta apenas va a empezar con el nombramiento de doña Delfina Gómez como nueva titular de la dependencia, donde la impuso Mr. López Obrador y relevar en el cargo a Moctezuma Barragán Camacho, porque ya no le sirve en ese lugar.

De entrada el sindicato asegura que doña Del es un personaje ligado al charrismo sindical y a Elba Esther Gordillo Morales y sostienen que con su nombramiento el Presidente AMLO y la autodenominada cuarta transformación que encabeza, benefician a quienes se han encargado de golpear a los trabajadores de la educación que forman parte de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

Aseguran los 10 gobernadores de la Alianza Federalista que el éxito de la campaña de vacunación contra el COVID-19 dependerá de la coordinación y cooperación adecuada entre las autoridades federales, estatales y municipales, además de una sociedad informada y organizada.

El senador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, ya con la estafeta de MORENA, con motivo de la navidad y el año nuevo envió un saludo a sus amigas y amigos tamaulipecos y a cada uno de los integrantes de su familia en casa. El señor anda buscando la gubernatura del estado, nadie ha olvidado que su señor padre, el ingeniero Américo Villarreal Guerra fue gobernador de la entidad, habiendo hecho un magnífico trabajo, dejando entre todos los tamaulipecos un grato recuerdo. Podría ser su carta de presentación.

Por cierto mi paisano de Matamoros, Enrique Dueñas Pérez, al que conocimos en Victoria como diputado local del PAN y después se fue al PRD, ahora nos da la sorpresa en las filas del Partido del Trabajo que comanda Alejandro Ceniceros y entendemos que va como Coordinador de Afiliación, Organización y Promotor, áreas en las que sabemos hará un magnífico trabajo. A y también canta, manque sean las rancheras y canta bien, pero Armas no lo creyó.

