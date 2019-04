La@Red

POR RUBEN DUEÑAS ARIZMENDI

ESTA PALANCAS EL ALCALDE, POR ESO LE VALE MADRES VICTORIA

Ojalá y los que mandan en la política y convirtieron al doctor Xicoténcal González Uresti en alcalde de Ciudad Victoria, no se les ocurra ahora hacerlo gobernador de Tamaulipas en el 2024, porque que chinga nos para.

Basta ver lo que el señor doctor, charro y bailador, ha hecho de ésta otrora gran ciudad, capital del estado, porque a decir verdad éste importante municipio sede de los poderes del estado hoy tiene cara de enfermo, pero al doctor como que le interesan más sus clases de zamba.

Sin ninguna duda de todos los alcaldes que ha tenido Victoria, desde que Jaime Rodríguez Inurrigarro ocupó la silla grande del 17 Hidalgo hasta hoy, sin temor a equivocarnos desde nuestro muy personal punto de vista González Uresti ha sido sin ningún temor a equivocarnos el peor alcalde que ha tenido la capital del estado en los últimos 30 años.

No vamos a abundar en ejemplos de su sinrazón de ser el alcalde de ésta noble y leal ciudad del centro del estado, los victorenses saben que le quedó grande la silla, muy grande; su incapacidad ya la demostró a plenitud en su rotundo fracaso de su pretendido embellecimiento de la calle Hidalgo que es la principal de Ciudad Victoria.

En lo personal nos la lástima ver que la Calle Hidalgo sigue sin ser peatonal, pero, pero, pero, aún así patrullas del Departamento de Tránsito cuidan que no se estaciones vehículos; hay parquímetros que supuestamente los iban a quitar pero no lo hicieron, por lo que esos aparatos no le rinden ningún producto al gobierno del Dr. Xico, pero lo más triste todavía es que con el bacheo que llevaron a cabo semanas atrás, le quitaron lo bonito que todavía le quedaba a esa vía porque el trabajo que hiciéron es pésimo, ya que sus parches mal hechos parecen majadas.

Por todo esto es lógico que los comerciantes de la calle Hidalgo están resintiendo fueres pérdidas en las semanas que ésta vía mantiene bloqueada el alcalde. Por lo que su malestar le salta a la cara, “está loco”, dijo uno de ellos, lamentando que el Dr, Xico no haya consensado primero con ellos su proyecto, no que lo puso en marcha simplemente por sus pantalones.

Otro problemón que arrastra el alcalde de Victoria es el del agua, que por lo visto ya lo superó y le vale madres si hay o no hay agua para el consumo humano; en el gobierno de Américo Villarreal Guerra empezó a escasear el agua, por una ú otra razón, pero el entonces gobernador no la pensó dos veces y se aventó la construcción del acueducto de la presa Vicente Guerrero hasta Ciudad Victoria y se acabó el problema. “Van a tener agua por 25 años”, dijo.

No con esto pretendemos que el hoy gobernador de Tamaulipas Francisco Javier García Cabeza de Vaca construya otro acueducto semejante, no es el punto del comentario. Hemos leídos algunas notas donde dicen que el Estado esta mandando agua en pipas a los lugares donde se necesita, que bueno que así sea, porque el problema para nosotros es serio y grave, pero al alcalde le interesan más sus clases de zumba.

Días atrás nos contactó un ex funcionario de la COMAPA para asegurarnos que en Victoria hay agua suficiente, pero asegura que está mal repartida; lo lamentable del caso es que el problema de la falta de agua se deja sentir más entre la gente de las colonias que de las zonas residenciales. Creemos que eso lo podría investigar el gobierno de Cabeza de Vaca.

Quién hizo alcalde de Victoria al Dr. Xico, a sabiendas de su inexperiencia y quien lo está protegiendo todavía después de ver el triste papel que está haciendo como alcalde de los victorenses. Aunque usted no lo crea, los diputados de Tamaulipas están pidiendo que voten ciudadanos de Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros, Tampico, Mante y Padilla incluso, para destituír al Dr. Xico, lo que nos parece una protección disfrazada.

Por cierto colonos y comerciantes de Vitoria interrumpiéron la sesión ordinaria del pleno legislativo del miércoles para demandar la revocación de mandato contra el Dr. Xicoténcatl González Uresti, por su incapacidad para resolver el desabasto de agua y por sus recurrentes errores y esa fue su respuesta.

En lo personal siempre hemos sostenido que el general Emiliano Zapata es uno de los íconos que nos dejó la revolución a los mexicanos, lo vemos incluso más grande que Francisco Villa. Por lo que nos parece lógico que sus descendientes se sientan orgullosos de su legado histórico, empezando con el reparto de tierras.

Por eso le encontramos mucho sentido al desplante del nieto del famoso Caudillo del Sur, Jorge Zapata, el que al ser entrevistado y pedirle su opinión del gobierno de López Obrador, no se anduvo por las ramas para asegurar que “más que traicionado se siente decepcionado de la Cuarta Transformación”.

“Y no solo yo : millones de personas que votamos con la esperanza del cambio, hoy nos sentimos decepcionados, queríamos un cambio y nos salió vana la nuez”, remarcó.

Jorge Zapata, nieto del general, señaló que actual gobierno no ha cumplido lo que prometió en campaña, comenzando con la cancelación de la planta termoeléctrica en Huexca, Morelos. “No tenemos porque rendir pleitesía a una persona que no cumple lo que dice….. que credibilidad puede tener para nosotros”, dijo el morelense al ser entrevistado por el Grupo Fórmula.

Días atrás salió al aire la foto de un militar en activo que se daba por hecho que él iba a ser en gran jefe pluma blanca de la Guardia Nacional, pero los críticos de López Obrador se encargaron de mojarle la pólvora, advirtiendo que de hacerlo el propio mandatario nacional estaría violando la constitución, por lo que se vió obligado a cambiar de caballo y para cruzar el río nombró al general Luis Rodríguez Bucio, el que supuestamente se retira en agosto. Pero el malestar en contra de AMLO por ese hecho sigue latente.

El Congreso del Estado a través de la 63ava Legislatura y la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), acaban de firmar un convenio de colaboración en materia de investigación académica y anunciaron que se tiene en puerta la elaboración de un libro sobre la división de los poderes públicos de Tamaulipas.

Como tal quedó establecido en el acuerdo que firmaron por la UAT el rector José Andrés Suárez Fernández y el presidente de la Junta de coordinación Política del Congreso del Estado, diputado Glafiro Salinas Mendiola, documento en el que refrendaron el compromiso de fortalecer la colaboración para el desarrollo conjunto de proyectos académicos y de investigación.

En la reunión que se llevó a cabo en la Sala de Juntas de la Rectoría, se destacó que el libro en cuestión llevará como título “La División de Poderes en Tamaulipas, cuyo índice temático encuentra su materia en la evolución de la separación de poderes en la entidad y de los órganos que gozan de autonomía constitucional.

Conforme al plan de trabajo la investigación estará a cargo de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales (FDCS) del Campus Victoria, con la colaboración del Instituto de Investigaciones Parlamentarias del Congreso del Estado, bien.

