ESTA SEMANA SALEN LOS GANONES DE LOS DIFERENTES GRUPOS DE MORENA.

MAS ACCIONES Y MENOS PROMOCION HUECA; HACEN LLAMADO A ADRIANA LOZANO LOS TAMAULIPECOS.

AMLO EN MADERO; HABRA QUEJAS ESO DICEN LOS MUCHOS AFECTADOS

Sera entre el 27 del presente y el día primero del próximo mes venidero que ya deberán quedar establecidos los perfiles para las candidaturas por el Partido MORENA, sin embargo los estires y aflojes quedan de manifiesto.

Aunque RICARDO MONREAL ya le bajo varias líneas a sus discursos pedantes y amenazantes, el que aún sigue sin entender es ALEJANDRO ROJAS, el mandadero de MONREAL , quien dice ser tamaulipeco y que ahora si le interesa mucho lo que le pasa a los habitantes de este estado.

Hasta parecen chiquitos pero aquí lo se teje es más bien un proyecto que no tiene nada que ver con los diputaciones locales, aunque claro está que MORENA quiere tener power en el Congreso, pero a la postre lo más interesante seria la próxima y por esta se hacen los amarres.

Mientras que los chairos se desgarran las vestiduras, cambian de rasgos fisonómicos y hasta se recuerdan el 10 de mayo cuando alguien dice algo contrario a los ideales de AMLO, los mismos seguidores del sequito del presidente nacional amarran territorio a fin de darle forma al proyecto de la cuarta transformación y no importa con quienes.

El único que se ve haciendo un trabajo político de altura es AMERICO VILLARREAL, el senador de MORENA, que pian pianito va armando una estructura muy política, muy experimentada y sobre todo de mucho arraigo en Ciudad Victoria, ¿será este el amarre que trae YEIDCKOL POLEVSNKY en Tamaulipas?

Nadie llega como bendición a ningún lugar, así que en Tamaulipas las cosas están más ardientes que nunca y la riqueza que tiene este estado atrae la atención de muchos políticos que pretenden apoderarse de lo que otros no lo van a permitir.

El Tribunal Electoral de Tamaulipas recibió 14 recursos de revisión de ciudadanos que participaron en el proceso de selección de candidatos a diputados de Morena que fueron rechazados por la Comisión Nacional de Elecciones de Morena. Algunos de estos procedimientos ya fueron rechazados por el Trieltam.

ALEJANDRO ROJAS DIAZ DURAN, representante de RICARDO MONREAL, advirtió sobre el particular y culpo a en Tamaulipas y culpó directamente a YEIDCKOL POLEVNSK, de imponer a sus allegados y dejar fuera a los aspirantes más fuertes.

La preocupación del mandadero de MONREAL ha sido que se dejaron fuera a personajes de grupos de morenistas, pero nadie de los que menciono son de dicho partido como es el caso de MARIO LOPEZ HERNANDEZ, alcalde de Matamoros, o JR de Reynosa, quien más?

Pero lo cierto si es que existen otros personajes inconformes que han luchado porque el partido de izquierda llegara al poder como es el caso de ROSALINDA VILLLARREAL, PEQUEÑO, una de las fundadoras el partido MORENA en Reynosa, así como Jordy Bazaldua Bazaldua, de Altamira, además coordinador de dicho partido en la zona sur.

También MARCELO OLAN MENDOZA, de Reynosa; .JUAN GONZALEZ LIMA, originario de Matamoros entre otros.

Hace 15 días, DIAZ DURAN, volvió a acusar a la dirigente de Morena, YEIDCKOL POLEVNSKY de dividir al partido.

Dijo que “está desestabilizando y dividiendo a Morena en todo el país con las pésimas decisiones que ha impulsado”. Agregó que solo “dirige y beneficia a una facción que excluye, divide e impone a cuadros que solo le rinden cuentas a ella y a su grupo.

Lo cierto es que mientras ellos se desgarran en ataques, los otros partidos siguen con su agenda electoral y a varios meses de haber probado en Matamoros, una administración dizque de Morena, el alcalde MARIO LOPEZ HERNANDEZ, han bajado sus bonos considerablemente y las encuestas o mienten ya que existen temas como la basura entre otros que se ven abandonados a temas de interese de la presente administración publica.

El compromiso del presidente municipal será ofrecerle buenos números a MORENA, sin embargo ya está sufriendo estrepitosamente la caída de una imagen hurtada por el fenómeno de AMLO en Matamoros, al no atender a la ciudadanía en temas tan urgente como son los servicios básicos.

El abandono en el que se encuentra la gente del campo tamaulipeco, pequeños y grandes productores es un tema que debería preocuparles a los legisladores; este entre otros muchos que no han aterrizado y se han quedado en el limbo: para las fronteras podemos enumerar más de cinco para el resto del estado y país son más.

Es tiempo de acciones señores y señoras diputadas federales a poco de llevarse a cabo elecciones en siete estados aún no hay mucho que abonarle a la cuarta transformación, el pueblo mexicano está cansado de promesas y enviar boletines sin contenido para que sean difundidos en un afán de prometer esperanza no es una buena estrategia.

No sabemos quiénes son los asesores de ADRIANA LOZANO, pero el contenido del último boletín no tiene fondo ni forma, sabemos que la diputada federal tiene mucho trabajo que hacer y la imagen no se maneja con boletines sino con acciones serias y con fines dirigidos hacia sectores que claman su ayuda.

Lo mismo va para el alcalde de Matamoros, MARIO ALBERTO LOPEZ HERNANDEZ, quien montado en su soberbia maneja a control remoto la voluntad de los electores pensando que el fenómeno pasado volverá a llenarlo de gloria, pero a seis meses de su administración ya no soy muchos los soñadores que confían en que AMLO impactara en la elección venidera el próximo dos de junio.

ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR, estará nuevamente en Tamaulipas ahora si será una visita de estado, el próximo 31 de este mes en curso, su arribo será a la ciudad de Madero.

El objetivo de su reunión está centrado sobre el proyecto para la rehabilitación de la refinería “Francisco I. Madero”, entre otros de bienestar social.

El Presidente de la Republica, estará acompañado por el gobernador de Tamaulipas, FRANCISCO JAVIER GARCIA CABEZA DE VACA, así como funcionarios estatales y autoridades de Pemex…

Muchos grupos de tamaulipecos que se han visto afectados en diversos recortes de programas harán un viaje a Madero, a fin de buscar una explicación y saber si habrá o no habrá recursos: campo, programas sociales, etc.

