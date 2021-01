[email protected]

POR RUBEN DUEÑAS ARIZMENDI

ESTADO Y FEDERACION DE LA MANO, FRENTE AL COVID-19

Dejando de lado los diferendos que vienen sosteniendo el presidente Andrés Manuel López Obrador y el gobernador de Tamaulipas Francisco García Cabeza de Vaca, principalmente por el mal reparto de las participaciones federales, el mandatario estatal dispuso cerrar filas con el Gobierno de la República para atenuar las consecuencias de la embestida de la nueva cepa del COVID y llegado el momento atajar el número de contagios y fallecimientos.

Consciente de la gravedad de la pandemia, así como del gran temor que hay entre la gente, Cabeza de Vaca afirmó categórico por parte del Gobierno de Tamaulipas “hay voluntad política y disposición para colaborar con el Gobierno Federal en la aplicación de la vacuna contra el Cobid 19”, de las que ya llegaron a Tampico 19 mil 500 dosis del primer lote y van a ser aplicadas entre el personal de Salud, las que fueron traídas a México en una aeronave de la Fuerza Aérea Mexicana; biológico desarrollado por Pfizer.

En conferencia de prensa el gobernador de los tamaulipecos aseguró que en el Gobierno de Tamaulipas hay voluntad política para aplicar éstas vacunas, “y estamos listos para poder coadyuvar y apoyar las acciones del Gobierno Federal”, haciendo hincapié en que cada día que pasa representa poder salvar vidas humanas, “cada día que pasa sin la vacuna representa además frenar el desarrollo económico de éste país”, afirmó.

Desde el martes arribó al aeropuerto de Tampico el primer embarque de vacunas, conformado por 19 mil 500 dosis : 14 mil 625 para hospitales del IMSS, ISSSTE, PEMEX y SEDENA; así como cuatro mil 875 dosis de un total de 8 mil 809 que se requieren para los siete hospitales COVID-19 dispuestos por el Gobierno de Tamaulipas para atender la pandemia.

Agregó que para cumplir con éste objetivo Tamaulipas también cuenta con ventajas logísticas que pueden facilitar los procesos de distribución de la vacuna en el estado y la región. Haciendo hincapié en que el gobierno del estado y la Secretaría de Salud pondrán a disposición del Gobierno Federal toda su capacidad hospitalaria y todo el equipo médico necesario para la aplicación de la vacuna.

Cabeza de Vaca remarcó que los cinco aeropuertos internacionales, los dos puertos marítimos, además de los 17 cruces internacionales que Tamaulipas tiene con Estados Unidos, están a la disposición del Gobierno de la Republica para la llegada y distribución de la vacuna contra el COVID-19, lo que es un reto para el país y el resto del mundo.

Paralelamente el gobernador inauguró ayer en el municipio de Altamira, Tamaulipas, el que viene a ser el tercer Complejo Regional de Seguridad Pública Estatal, ceremonia en cuyo marco se comprometió a seguir actuando con firmeza, determinación y voluntad política para hacer frente a la criminalidad a nivel estado.

El nuevo Consejo de Seguridad se suma a los de Reynosa y Nuevo Laredo, al ya existente en Ciudad Victoria y próximamente al de Matamoros, consolidando a Tamaulipas como uno de los estados más seguros del país.

Apuntó que hoy en día ya ven a Tamaulipas con otros ojos, ya no lo ven como el estado violento de siempre. “Hoy somos el estado energético por excelencia, el estado fronterizo más importante del país; el estado que ha dado un importante viraje en materia de seguridad pública y que hoy en día genera la confianza que nos permite ser el tercer lugar en inversión extranjera directa de México y eso no se da si no hay confianza, sino hay garantías y Estado de Derecho”, remarcó el gobernador del estado.

Por cierto la Diputación Permanente del Congreso Local señaló al Gobierno Federal que las obras faraónicas de discutible utilidad “no contribuyen a fortalecer las dolencias de los ciudadanos”, haciendo un llamado al gobierno federal para que el presupuesto multimillonario destinado a la construcción del Tren Maya, la refinería de Dos Bocas y el nuevo aeropuerto de Santa Lucía sea destinado a atenuar el impacto de salud y económico que ha dejado la pandemia del Coronavirus.

El exhorto dirigido al presidente López Obrador y a la Secretaría de Hacienda, refiere que en tiempos de contingencia sanitaria, como los actuales, debe ser prioritario garantizar el derecho a la salud y el bienestar de las familias de Tamaulipas.

Por cierto el expresidente Vicente Fox Quesada se acordó que el hoy presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, le debía una factura y ayer sin más trámite se la cobró y aprovechando que supuestamente el INE lo quiere callar por dos meses sacando del aire su noticiero “las mañaneras” por estar haciendo campaña en el marco del proceso electoral que esta en marcha y no lo permite la Constitución política de México.

“Que se calle la chachalaca tabasqueña”, dijo Fox, en lo que sin querer queriendo equivale a un voto en favor del consejero presidente del Consejo General del INE, Lorenzo Córdova Vianello. López Obrador se la comió y no tocó el tema en su matinal noticiero, el que empezó como conferencia de prensa. Por cierto llamó la atención el silencio del macuspano. Ya no quiere queso.

Nos dicen que la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) llevó a cabo el Concurso de Dibujo organizado en el marco de las actividades del 6º. Día del Investigador, ello con miras a fomentar las vocaciones científicas de las niñas, niños y jóvenes.

El certamen realizado por la Secretaría de Investigación y Posgrado de la UAT, a través de la Dirección de Investigación, concluyó en diciembre con la entrega de premios a los ganadores, en las tres categorías establecidas en la convocatoria: de 6 a 8 años de edad; de 9 a 11 y de 12 a 15 años de edad.

Estuvo dirigido a los alumnos de Primaria y Secundaria de todo el estado, que participaron con la realización de dibujos basados en los videos de divulgación científica publicados en la página de Facebook de la Secretaría de Investigación y Posgrado, con temas relacionados a las líneas de investigación que se fomentan en la UAT.

En la competencia participaron, niñas, niños y adolescentes de Altamira, Madero, Victoria, Mante, Matamoros, Nuevo Laredo, Reynosa y Tampico. Autoridades de la UAT en su momento hicieron la entrega de premios a los ganadores en sus respectivas sedes.

Reporté ayer al mediodía ante la CFE-Tamatán mi medidor de luz descompuesto, la cajera me aseguró que ayer repararían el mal. Le dije a la cajera ….. “es mucho pedir, hay cuando tengan tiempo”, yo me reí y lo mismo hicieron todos los usuarios que alcanzaron a escuchar mi comentario. A eso de las 4:00 de la tarde llegó a mi casa una camioneta de la Comisión, de la que se bajaron dos hombres jóvenes y arreglaron la falla del medidor en cuestión de minutos. Todos muy atentos, gracias. Algo anda mal me dije.

